تراجع أسعار العقود الآجلة للماشية وسط إضراب عمال مصنع JBS، وارتفاع أسعار الذرة، وأزمة الشرق الأوسط 📌

لا تزال العقود الآجلة للماشية الأمريكية (CATTLE) تحت ضغط هبوطي، حيث يتفاعل السوق مع تدهور المعنويات الاقتصادية الكلية (تراجع في وول ستريت)، وارتفاع تكاليف علف الذرة، والمخاوف بشأن الطلب المستقبلي. ومن عوامل الخطر الإضافية التي تواجه القطاع احتمال وقوع إضراب في مصنع JBS في غريلي، كولورادو، مما قد يعطل عمليات الذبح.

في خضم عمليات البيع المكثفة، تقلصت مراكز الشراء لدى الصناديق الاستثمارية، وهو ما استمر لعدة جلسات. وبمجرد كسر مستويات فنية رئيسية، تسارع الانخفاض نتيجة عمليات بيع منهجية وفنية إضافية.

بدأ السوق في استيعاب سيناريو قد يؤدي فيه ارتفاع أسعار البنزين وضعف المعنويات الاقتصادية الكلية إلى الحد من إنفاق الأسر، لا سيما على البروتينات ذات الأسعار المرتفعة مثل لحوم البقر.

تبقى التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، التي دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع لأكثر من أسبوع وأثرت سلبًا على الأصول الخطرة، هي الخلفية الأوسع لعمليات البيع المكثفة.

أدى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وضعف وول ستريت إلى موجة أوسع من النفور من المخاطرة، والتي أثرت أيضًا على العقود الآجلة للماشية الحية ( CATTLE ).