تراجع أسعار العقود الآجلة للماشية وسط إضراب عمال مصنع JBS، وارتفاع أسعار الذرة، وأزمة الشرق الأوسط 📌

لا تزال العقود الآجلة للماشية الأمريكية (CATTLE) تحت ضغط هبوطي، حيث يتفاعل السوق مع تدهور المعنويات الاقتصادية الكلية (تراجع في وول ستريت)، وارتفاع تكاليف علف الذرة، والمخاوف بشأن الطلب المستقبلي. ومن عوامل الخطر الإضافية التي تواجه القطاع احتمال وقوع إضراب في مصنع JBS في غريلي، كولورادو، مما قد يعطل عمليات الذبح.
- في خضم عمليات البيع المكثفة، تقلصت مراكز الشراء لدى الصناديق الاستثمارية، وهو ما استمر لعدة جلسات. وبمجرد كسر مستويات فنية رئيسية، تسارع الانخفاض نتيجة عمليات بيع منهجية وفنية إضافية.
- بدأ السوق في استيعاب سيناريو قد يؤدي فيه ارتفاع أسعار البنزين وضعف المعنويات الاقتصادية الكلية إلى الحد من إنفاق الأسر، لا سيما على البروتينات ذات الأسعار المرتفعة مثل لحوم البقر.
- تبقى التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، التي دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع لأكثر من أسبوع وأثرت سلبًا على الأصول الخطرة، هي الخلفية الأوسع لعمليات البيع المكثفة.
- أدى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وضعف وول ستريت إلى موجة أوسع من النفور من المخاطرة، والتي أثرت أيضًا على العقود الآجلة للماشية الحية (CATTLE).
- أما في سوق اللحوم الفورية، فالوضع أكثر تعقيداً: فقد دأبت شركات التعبئة والتغليف مؤخراً على شراء الماشية بأسعار أقل، لكن هوامش ربحها لا تزال سلبية. وهذا يشير إلى أنه على الرغم من انخفاض أسعار الماشية الحية، فإن قطاع التصنيع لم يستعد بعد استقراره التشغيلي.
في الوقت نفسه، يدعم انخفاض الإنتاج أسعار لحوم البقر بالجملة. ووفقاً لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، فإن أسعار لحوم البقر آخذة في الارتفاع، مما يدل على أن سوق اللحوم الفعلية لا تزال محدودة نسبياً على الرغم من الضغط على العقود الآجلة.
المصدر: xStation5
