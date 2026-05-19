التقويم الاقتصادي: ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة - كيف سيتفاعل بنك إنجلترا؟ (19/05/2026)

صدرت بالفعل أهم البيانات الاقتصادية المقرر صدورها اليوم.

جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان في الربع الأول مفاجئًا (بنسبة 2.1% على أساس سنوي). مع ذلك، تجاوز معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي (3.4%) التوقعات أيضًا، مما زاد المخاوف بشأن الوضع التضخمي في البلاد. وتشير توقعات الأسواق حاليًا إلى رفع سعر الفائدة في يونيو بنسبة تقارب 80%. ومع ذلك، ورغم تدخل بنك اليابان، لا يزال الين تحت ضغط. وقد تجاوز زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني مستوى 159 مجددًا هذا الصباح.

الرسم البياني 1: زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (13.05 - 19.05)

المصدر: xStation، ١٩ مايو ٢٠٢٦

أظهرت بيانات سوق العمل البريطاني تباينًا في المؤشرات. فقد أشارت إلى ارتفاع إضافي في معدل البطالة (إلى ٥٪) وأكبر انخفاض في عدد الموظفين المسجلين في كشوف الرواتب منذ جائحة كوفيد-١٩. ومع ذلك، ارتفعت الأجور بنسبة ٤.١٪، متجاوزةً التوقعات. هذا التباين يستدعي من بنك إنجلترا توخي الحذر. وقد تراجعت توقعات السوق بشأن رفع أسعار الفائدة. ويتوقع المستثمرون أن يُبقي صناع السياسة النقدية على أسعار الفائدة في يونيو، وأن ينظروا في رفعها خلال اجتماع يوليو.

الرسم البياني ٢: التغير الشهري في عدد الموظفين المسجلين في كشوف رواتب المملكة المتحدة (٢٠١٤ - ٢٠٢٦)

المصدر: مكتب الإحصاءات الوطنية عبر بلومبيرغ، ١٩ مايو ٢٠٢٦

الجدول الزمني للاقتصاد الكلي

١٩ مايو

اليابان - الناتج المحلي الإجمالي الأولي للربع الأول (٠٠:٥٠)*

أستراليا - مؤشر ثقة المستهلك لشهر مايو (٠١:٣٠)*

أستراليا - محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي لشهر مايو (٠٢:٣٠)*

المملكة المتحدة - نمو الأجور لشهر مارس (٠٧:٠٠)*

المملكة المتحدة - معدل البطالة لشهر مارس (٠٧:٠٠)*

منطقة اليورو - الميزان التجاري لشهر مارس (١٠:٠٠)

الولايات المتحدة الأمريكية - بيانات سوق العمل الأسبوعية من ADP (١٣:١٥)

الولايات المتحدة الأمريكية - مبيعات المنازل المعلقة لشهر أبريل (٣:٠٠ مساءً)

جميع البيانات بتوقيت المملكة المتحدة.

* - نُشر سابقًا

20 مايو (الساعات الصباحية)

الصين - قرار سعر الفائدة الأساسي لمدة سنة وخمس سنوات (02:00)

ألمانيا - معدل التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المنتجين لشهر أبريل (07:00)

المملكة المتحدة - معدل التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل (07:00)

المملكة المتحدة - معدل التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المنتجين لشهر أبريل (07:00)

جميعها بتوقيت المملكة المتحدة.

الأرباح

19 مايو

هوم ديبوت (قبل افتتاح بورصة نيويورك)،

ميك ماي تريب (قبل افتتاح بورصة نيويورك)،

كيسايت تكنولوجيز (بعد إغلاق بورصة نيويورك).

ميخال يوزفياك، محلل أسواق مالية في XTB