ملخص اليوم: وول ستريت تحت ضغط قبل إعلان أرباح إنفيديا والتوترات الخليجية

شهدت وول ستريت جلسة تداول متباينة، حيث أظهرت المؤشرات الأمريكية الرئيسية صورة متباينة. حافظ مؤشر داو جونز على استقراره فوق مستوى التعادل بقليل، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.3%، في حين تراجع مؤشر ناسداك بأكثر من 0.7%.

يعود الضغط على الأسهم الأمريكية بشكل رئيسي إلى ضعف قطاع التكنولوجيا، الذي لا يزال متأثرًا بتوقعات صدور تقرير أرباح شركة إنفيديا الفصلية المرتقب بشدة، والمقرر صدوره يوم الأربعاء بعد إغلاق السوق. وتُعتبر هذه النتائج حاسمة لدعم التوجه الحالي للسوق المدفوع بالذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، يمكن اعتبار موسم الأرباح الحالي قياسيًا. فمع اقترابه من مرحلته النهائية، تجاوزت الغالبية العظمى من الشركات التي أعلنت نتائجها توقعات السوق بشكل ملحوظ.

صرح دونالد ترامب بأنه يتوقع التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران قريبًا، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه غير منفتح على أي تنازلات لطهران.

تُصرّ إدارة ترامب على موقفها المتشدد، محذرةً إيران من أي تصعيد إضافي، وملمحةً إلى إمكانية اتخاذ "قرارات حاسمة" في المدى القريب، مما يزيد من حالة عدم اليقين في السوق وخطر وقوع تطورات عسكرية أخرى.

ووفقًا لمسؤولين أمريكيين، اعتُبر المقترح النووي الإيراني الأخير غير كافٍ ولا يُمثل خطوةً فعّالة نحو التوصل إلى اتفاق، مما يُعيق التقدم في المفاوضات.

في غضون ذلك، تُجادل طهران بأن المطالب الأمريكية لا تزال مُبالغًا فيها، مما يُعمّق الجمود الدبلوماسي ويزيد من خطر التصعيد في حال فشلت المحادثات في تحقيق انفراجة.

وقد دفعت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة والغموض المُحيط بمفاوضات السلام والأطر المُحتملة أسعار النفط إلى الارتفاع، حيث تجاوز سعر خام برنت 110 دولارات للبرميل مجددًا.

كما تشهد العقود الآجلة للغاز الطبيعي (هنري هاب) ارتفاعًا، حيث تجاوزت الأسعار حاجز 3 دولارات.

في المقابل، اتخذت التداولات الأوروبية منحىً أكثر إيجابية، حيث هيمن اللون الأخضر على المؤشرات الرئيسية. ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بأكثر من 1.2%، وزاد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.4%، وتقدم مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.2%، بينما صعد مؤشر إيبكس 35 الإسباني بأكثر من 0.7%.

وصرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأنه لا ينوي الاستقالة، وأكد ترشحه للانتخابات المقبلة.

وشهدت المعادن النفيسة تصحيحًا طفيفًا، حيث استقر سعر الذهب عند حوالي 4550 دولارًا للأونصة، وتداول سعر الفضة قرب 77.5 دولارًا للأونصة.