حصاد الأسواق: الأسواق لا تصدق تصريحات ترامب (19/05/2026)



أعلن دونالد ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" أن الهجوم على إيران الذي كان مقرراً اليوم لن يُنفذ. وستستمر المفاوضات للتوصل إلى اتفاق دائم بين الطرفين.



نُشر التقرير قبل إغلاق السوق الأمريكية، لكن مؤشري ستاندرد آند بورز 500 (-0.1%) وناسداك المركب (-0.5%) أنهيا اليوم على انخفاض.

جميع الأسهم المدرجة أدناه أنهت اليوم بانخفاض:

إنتل (-0.6%)،

إنفيديا (-1.3%)،

ميكرون (-6%)،

تسلا (-2.9%)،

آبل (-0.8%).

بعد حالات عديدة لم تتحقق فيها التصريحات الأولية، يبدو أن الأسواق حذرة من تصريحات الرئيس، بانتظار تحرك فعلي. كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (-0.3%).

أما في الأسواق الآسيوية، فالوضع متباين، حيث أثبت مؤشر كوسبي الكوري (-2.6%) مرة أخرى أنه خاسر، بعد أن تراجع بنسبة 9% منذ افتتاح يوم الجمعة.

استند الأداء المذهل للمؤشر (74% منذ بداية العام) بشكل أساسي إلى زيادة صادرات أشباه الموصلات، لا سيما إلى الولايات المتحدة (بنسبة تقارب 700% على أساس سنوي).

في الوقت الراهن، يُثقل كاهل المؤشر ليس فقط تراجع معنويات المخاطرة الطفيفة، بل أيضاً انخفاض أسهم الشركات المصنعة للمعالجات الدقيقة، والذي بدأ يوم الجمعة بإعلانات تُشير إلى أن الصين لن تشتري رقائق NVIDIA، بل ستُطور تقنياتها الخاصة في هذا المجال.

على الرغم من بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول التي فاقت التوقعات بشكل ملحوظ (2.1% على أساس سنوي)، فقد سجل مؤشر نيكاي 225 أيضاً انخفاضاً (-0.4%)، وهو ما نعزوه بشكل أساسي إلى ارتفاع معامل الانكماش (3.4%)، مما يزيد من المخاوف المتصاعدة أصلاً بشأن التضخم.

كما يشهد الين مزيداً من الضعف.

في سوق العملات، يبرز ضعف طفيف للدولار.

يتصدر الجنيه الإسترليني (GBPUSD +0.6%) قائمة عملات مجموعة العشر، مستفيدًا من استقرار الأوضاع بشأن احتمال استقالة كير ستارمر، وبيانات نمو الأجور في مارس التي فاقت التوقعات بنسبة طفيفة (4.1%).

كما يشهد الكرون النرويجي (USDNOK -0.4%) أداءً جيدًا، مستفيدًا من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال، شأنه شأن عملات الدول المصدرة للطاقة.

لوحظت تحركات أضعف قليلًا على زوجي اليورو/الدولار الأمريكي (+0.1%) والفرنك السويسري/الدولار الأمريكي (+0.1%).

بعد نشر تقرير سوق العمل البريطاني، لا تتضمن أجندة البيانات الاقتصادية الكلية اليوم أي قراءات ذات أهمية خاصة من منظور السوق.

ومن بين النتائج المقرر إصدارها اليوم:

هوم ديبوت،

كيسايت تكنولوجيز.

--

ميخال يوزفياك، محلل أسواق مالية في XTB