مؤشر أسعار المستهلكين الكندي أعلى قليلاً من المتوقع 🔼

بلغ معدل التضخم الرئيسي في كندا 3% على أساس سنوي (التوقعات 2.9%، والتوقعات السابقة 2.8%). تسارع التضخم العام في كندا إلى 3% في يوليو، متجاوزًا التوقعات بقليل، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط التي دفعت أسعار البنزين إلى ارتفاع حاد. وتراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بعد صدور هذه البيانات.
- ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 25.7% على أساس سنوي، مقارنةً بـ 20.5% في يونيو، بينما ظل معدل التضخم الرئيسي باستثناء البنزين منخفضًا نسبيًا عند 2.2%، مما يشير إلى أن تكاليف الطاقة لم تنتشر بعد على نطاق واسع في الاقتصاد.
- بقي التضخم الأساسي منخفضًا، حيث بلغ متوسط مؤشرات بنك كندا المفضلة حوالي 1.95%، وهو ما يزال أقل من الهدف المحدد بنسبة 2%.
- ومن بين الضغوط التضخمية الأخرى، ارتفاع أسعار الرحلات السياحية وتذاكر الطيران بشكل ملحوظ وسط الطلب المتزايد على كأس العالم وارتفاع تكاليف وقود الطائرات.
- انخفض التضخم في أسعار المواد الغذائية إلى 3.1% من 3.9%، بينما تباطأ التضخم في أسعار المساكن إلى 1.3%، وهو أضعف معدل له منذ مايو 2020. ويأتي تقرير التضخم هذا بالتزامن مع بيانات اقتصادية أكثر قوة، تشمل معدل بطالة بلغ 6.4%، وفرص عمل قوية، ونموًا أوليًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% سنويًا في الربع الثاني، وهو ما قد يُبقي بنك كندا حذرًا رغم ضعف التضخم الأساسي.
المصدر: أبحاث XTB، هيئة الإحصاء الكندية، ماكروبوند
المصدر: xStation5
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