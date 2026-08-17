مؤشر أسعار المستهلكين الكندي أعلى قليلاً من المتوقع 🔼

ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 25.7% على أساس سنوي، مقارنةً بـ 20.5% في يونيو، بينما ظل معدل التضخم الرئيسي باستثناء البنزين منخفضًا نسبيًا عند 2.2%، مما يشير إلى أن تكاليف الطاقة لم تنتشر بعد على نطاق واسع في الاقتصاد.

ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 25.7% على أساس سنوي، مقارنةً بـ 20.5% في يونيو، بينما ظل معدل التضخم الرئيسي باستثناء البنزين منخفضًا نسبيًا عند 2.2%، مما يشير إلى أن تكاليف الطاقة لم تنتشر بعد على نطاق واسع في الاقتصاد.

ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 25.7% على أساس سنوي، مقارنةً بـ 20.5% في يونيو، بينما ظل معدل التضخم الرئيسي باستثناء البنزين منخفضًا نسبيًا عند 2.2%، مما يشير إلى أن تكاليف الطاقة لم تنتشر بعد على نطاق واسع في الاقتصاد.

ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 25.7% على أساس سنوي، مقارنةً بـ 20.5% في يونيو، بينما ظل معدل التضخم الرئيسي باستثناء البنزين منخفضًا نسبيًا عند 2.2%، مما يشير إلى أن تكاليف الطاقة لم تنتشر بعد على نطاق واسع في الاقتصاد.

ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 25.7% على أساس سنوي، مقارنةً بـ 20.5% في يونيو، بينما ظل معدل التضخم الرئيسي باستثناء البنزين منخفضًا نسبيًا عند 2.2%، مما يشير إلى أن تكاليف الطاقة لم تنتشر بعد على نطاق واسع في الاقتصاد.

ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 25.7% على أساس سنوي، مقارنةً بـ 20.5% في يونيو، بينما ظل معدل التضخم الرئيسي باستثناء البنزين منخفضًا نسبيًا عند 2.2%، مما يشير إلى أن تكاليف الطاقة لم تنتشر بعد على نطاق واسع في الاقتصاد.