مؤشر DAX يسجل أعلى مستوى له في شهرين ونصف 📈 راينميتال ترتفع على خلفية تجدد التوترات بين روسيا وأوكرانيا

يشهد السوق الألماني اليوم جلسة تداول قوية، حيث ارتفعت أسهم الشركات المدرجة في بورصة فرانكفورت بشكل عام. ولا تزال المعنويات العامة إيجابية في أوروبا، مع تسجيل مكاسب أيضاً في مؤشر فوتسي بلندن ومؤشر كاك 40 بباريس. وقد تلقت الأصول الأوروبية في الأسابيع الأخيرة دعماً من الآمال في إنهاء الحرب في أوكرانيا. إلا أن تقارير الأمس تشير إلى أن احتمالية التوصل إلى اتفاق سلام قد تتلاشى مجدداً. فقد اتهمت روسيا أوكرانيا بتنفيذ هجوم بطائرة مسيرة على أحد مساكن فلاديمير بوتين بالقرب من بحيرة فالداي، في نفس اليوم الذي كان فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي يزور منتجع مارالاغو برفقة وفد. وأعلنت موسكو عن احتمال الرد، وأشارت إلى تشديد موقفها التفاوضي.

رسم بياني لمؤشر DE40 (إطار زمني يومي واحد)

تتداول العقود الآجلة لمؤشر داكس عند أعلى مستوياتها منذ 13 أكتوبر، متجاوزة 24600 نقطة. وقد انتعش المؤشر بنحو 10% من أدنى مستوى له في منتصف نوفمبر، على الرغم من أن حجم التداول في العقود الآجلة قد انخفض بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة من عام 2025.

المصدر: xStation5

في بورصة فرانكفورت، كانت أبرز الأسهم الرابحة اليوم هي راينميتال، وإنفينون، ومرسيدس بنز، والقطاع المصرفي؛ ولا سيما كومرتسبانك ودويتشه بنك. في المقابل، تتعرض أسهم سيمنز ودويتشه بورصه لضغوط. ولا تزال أسهم مشغل بورصة فرانكفورت تكافح من أجل تحقيق انتعاش ملموس بعد انخفاضاتها الحادة الأخيرة.

المصدر: Bloomberg Finance L.P.

هل عادت أسهم شركات الدفاع إلى الواجهة؟

يشهد قطاع الدفاع أداءً قويًا اليوم، إذ يتوقع المستثمرون تأجيل اتفاق السلام في أوكرانيا لعدة أشهر أخرى. وقد أدانت الصين والهند الهجوم الأوكراني المزعوم بطائرة مسيرة على مقر إقامة بوتين، بينما صرّح دونالد ترامب بأن المعلومات التي تلقاها من الرئيس الروسي أثارت غضبه، رغم عدم وجود تأكيد رسمي حتى الآن على وقوع الهجوم.

وفي تعليقه على الوضع أمس، قال ترامب إنه أوقف تسليم صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا، في إشارة محتملة إلى روسيا باستعداده لدعم التصعيد إذا ما أثبتت موسكو أنها الطرف الذي يُعرقل المفاوضات بتضليلها الإدارة الأمريكية. وقد نفت أوكرانيا وقوع أي هجوم على مقر إقامة بوتين.

وأعلنت روسيا أنها ستشدد موقفها التفاوضي، حيث صرّح وزير الخارجية سيرغي لافروف بأن موسكو تمتلك حاليًا زمام المبادرة الاستراتيجية في ساحة المعركة. وطالب لافروف أوكرانيا بالموافقة على التنازل عن دونباس، وخيرسون، وزابوروجيا، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم، لروسيا. أكد لافروف مجدداً تفضيل موسكو للضمانات الأمنية المتوافقة مع الإنذار الذي قُدِّم للغرب عام ٢٠٢١، والذي يزعم أنه لم يُعالَج بشكل كافٍ.

يشير هذا إلى أن مفهوم "الضمانات الأمنية الأمريكية"، الذي قد يتضمن، وفقاً لتصريحات رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، زيادة الوجود العسكري قرب حدود أوكرانيا مع روسيا، لا يزال غير مقبول لدى الكرملين في هذه المرحلة. في ظل هذه الظروف، ستجد أوكرانيا نفسها فعلياً في "منطقة رمادية" بعد انتهاء النزاع .

. يبدو أن هذا التباين الجوهري، إلى جانب مستقبل أجزاء من دونباس غير المحسوم، حيث شيدت أوكرانيا تحصينات دفاعية واسعة تسعى روسيا لضمها إلى أراضيها، يُؤخِّر فرص السلام إلى أجل غير مسمى.

سعر سهم راينميتال، RHM.DE (الإطار الزمني اليومي)

تحاول أسهم عملاق الدفاع الألماني استعادة مستويات أعلى من المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم (EMA200، الخط الأحمر)، حيث ارتفعت بأكثر من 2% اليوم. ويسعى المشترون إلى عكس الاتجاه الهبوطي قصير الأجل، بينما يبقى مؤشر القوة النسبية (RSI) قريبًا من الحياد. ووفقًا لغولدمان ساكس، ارتفع مؤشر قطاع الدفاع الأوروبي الأوسع نطاقًا بأكثر من 70% هذا العام، في حين حققت أسهم راينميتال مكاسب تقارب 150%.

المصدر: xStation5