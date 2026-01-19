مع نظرة مستقبلية مستقرة.. فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة عند (+A)

أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند (+A) مع نظرة مستقبلية مستقرة ، مما يعكس قوة مركزها المالي كما أوضحت في تقريرها الصادر مؤخرًا، أن تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيفات (A) و (AA) مشيرة إلى أن المملكة تمتلك احتياطات مالية معتبرة على شكل ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.
من جنبها توقّعت الوكالة أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8% في العام 2026م، في حين يُتوقع أن يتقلص العجز إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2027م، مع مواصلة استفادة الإيرادات غير النفطية من النشاط الاقتصادي المزدهر وكفاءة الإيرادات، مشيدة بزخم الإصلاحات التي شملت نظام الاستثمار المحدّث ومواصلة فتح سوقي العقار والأسهم للمستثمرين الأجانب.
يأتي ذلك في إطار استمرار مكتسبات التصنيف الائتماني المتقدم للمملكة ، وإشادة الوكالات العالمية والمؤسسات الدولية بقوة الاقتصاد السعودي؛ حيث سبق وتوقعت وكالة موديز أن يصل إلى 4.5% في عام 2026، مع استمرار المشروعات الكبرى والطلب القوي على الاستهلاك وارتفاع دخل الفرد، مع انخفاض قياسي للبطالة، وذلك ضمن نجاحات الإصلاحات النوعية واسعة النطاق التي عززت سجل المملكة الحافل بفاعلية السياسات الاقتصادية الكلية والمالية.
