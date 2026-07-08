اتفقت اللجنة على إبقاء النطاق المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الفيدرالية ثابتاً دون تغيير عند مستوى 3.50% إلى 3.75%. وقد جاء هذا القرار متوافقاً مع توقعات الأسواق التي لم تكن تترقب أي تغيير في هذا الاجتماع.

الاستقرار عند المعدلات الحالية: اتفقت اللجنة على إبقاء النطاق المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الفيدرالية ثابتاً دون تغيير عند مستوى 3.50% إلى 3.75%. وقد جاء هذا القرار متوافقاً مع توقعات الأسواق التي لم تكن تترقب أي تغيير في هذا الاجتماع.

الاستقرار عند المعدلات الحالية: اتفقت اللجنة على إبقاء النطاق المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الفيدرالية ثابتاً دون تغيير عند مستوى 3.50% إلى 3.75%. وقد جاء هذا القرار متوافقاً مع توقعات الأسواق التي لم تكن تترقب أي تغيير في هذا الاجتماع.

الاستقرار عند المعدلات الحالية: اتفقت اللجنة على إبقاء النطاق المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الفيدرالية ثابتاً دون تغيير عند مستوى 3.50% إلى 3.75%. وقد جاء هذا القرار متوافقاً مع توقعات الأسواق التي لم تكن تترقب أي تغيير في هذا الاجتماع.

الاستقرار عند المعدلات الحالية: اتفقت اللجنة على إبقاء النطاق المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الفيدرالية ثابتاً دون تغيير عند مستوى 3.50% إلى 3.75%. وقد جاء هذا القرار متوافقاً مع توقعات الأسواق التي لم تكن تترقب أي تغيير في هذا الاجتماع.

الاستقرار عند المعدلات الحالية: اتفقت اللجنة على إبقاء النطاق المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الفيدرالية ثابتاً دون تغيير عند مستوى 3.50% إلى 3.75%. وقد جاء هذا القرار متوافقاً مع توقعات الأسواق التي لم تكن تترقب أي تغيير في هذا الاجتماع.

الاستقرار عند المعدلات الحالية: اتفقت اللجنة على إبقاء النطاق المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الفيدرالية ثابتاً دون تغيير عند مستوى 3.50% إلى 3.75%. وقد جاء هذا القرار متوافقاً مع توقعات الأسواق التي لم تكن تترقب أي تغيير في هذا الاجتماع.