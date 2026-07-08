محضر اجتماع الفيدرالي: تأكيد على نبرة متشددة. ومع ذلك، ينتعش زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

أهم النقاط المستخلصة من محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر يونيو:

قرار سعر الفائدة: أيد جميع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قرار يونيو بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

خطر العودة إلى رفع أسعار الفائدة: أشار معظم أعضاء اللجنة إلى أنه في حال استمرار التضخم المرتفع، فمن المرجح أن يكون تشديد السياسة النقدية ضروريًا.

عوامل جديدة مؤيدة للتضخم: أشار معظم المشاركين إلى سيناريوهات يبقى فيها التضخم مرتفعًا بسبب الطلب المرتبط بتطوير الذكاء الاصطناعي، والصراع في الشرق الأوسط، والتعريفات الجمركية. لهذا السبب، قرر أعضاء الاحتياطي الفيدرالي رفع توقعات التضخم لعامي 2026 و2027 مقارنةً بشهر مارس.

توقعات التضخم: يرى معظم صناع السياسات خطرًا كبيرًا يتمثل في أن التضخم المطول قد يؤثر سلبًا على توقعات المستهلكين للتضخم (زعزعة استقرارها).

تغيير الموقف (إزالة "التحيز نحو التيسير"): فضل معظم الأعضاء حذف العبارات من البيان السابق التي أشارت إلى تحيز نحو التيسير النقدي (خفض أسعار الفائدة).

بيان جديد: ترى الغالبية العظمى فوائد في اختصار بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية. تم الاتفاق على أن يُعبّر البيان بشكل مباشر عن الالتزام بما يُسمى بالولاية المزدوجة، مع التركيز بشكل خاص على استعادة استقرار الأسعار.

حالة الاقتصاد: خفّض موظفو الاحتياطي الفيدرالي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف مقارنةً بشهر أبريل، ومع ذلك، يُقيّم صانعو السياسات أن سوق العمل سيظل مستقرًا على المدى القريب.

هل تُشير نبرة محضر اجتماع يونيو واجتماع يونيو نفسه إلى تشدد في السياسة النقدية؟ نعم، يمكن القول إن نبرة محاضر المحادثات تُشير بوضوح إلى تشدد في السياسة النقدية، ولكن ليس لدينا إعلان صريح بضرورة رفع سعر الفائدة في هذه اللحظة، الأمر الذي كان من شأنه أن يُهدئ السوق قليلًا. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي عُقد في وقت كان فيه الرأي العام مؤيدًا بشدة لرفع سعر الفائدة، وقد خفّف رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، من حدة موقفه قليلًا خلال الندوة الاقتصادية الأخيرة في سينترا.

مع ذلك، فإن التخلي عن العبارات التي تُشير إلى تخفيضات وشيكة ("ميل نحو التيسير") والرغبة في اختصار البيان للتركيز على "استقرار الأسعار" يُعد إشارة واضحة: الاحتياطي الفيدرالي يتراجع عن وعوده بتخفيض أسعار الفائدة ويُشدد موقفه. يسعى البنك المركزي إلى وضع حدٍّ للتكهنات السوقية بشأن التيسير النقدي. ورغم ظهور توقعات مؤخرًا بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يعود إلى تسعير خفض أسعار الفائدة نظرًا لانخفاض أسعار النفط، إلا أن محضر الاجتماع الأخير لا يترك مجالًا للشك.

كيف ينظر أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إلى التضخم؟ يرى أعضاء اللجنة أن التضخم الحالي مستمرٌّ للغاية ومدفوعٌ بعوامل لم يواجهوها من قبل. والمفاجأة الأكبر هنا هي التحديد الصريح لتطوير الذكاء الاصطناعي كعاملٍ مُؤدٍّ إلى التضخم (مع أن هذا العامل قد يُنظر إليه بشكلٍ مختلفٍ تمامًا بالنسبة لسوق العمل). فالطلب على الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات والكهرباء، بالإضافة إلى الحرب في الشرق الأوسط والحروب التجارية، يُولِّد ضغطًا جديدًا على الأسعار. وقد رُفِعت توقعات التضخم للسنوات القادمة، مما يُشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يستعد لمعركةٍ طويلةٍ وشاقة، مع خشيته في الوقت نفسه من أن يعتاد المجتمع على ارتفاع الأسعار (مما يُزعزع استقرار التوقعات).

هل هناك تخوُّفٌ من العودة إلى رفع أسعار الفائدة؟ بالتأكيد، وهذا هو الاستنتاج الأهم بالنسبة للأسواق. على الرغم من أننا نشهد حاليًا انتعاشًا في زوج اليورو/الدولار الأمريكي، إلا أن محضر الاجتماع يؤكد أن التوجه المتشدد لا يقتصر على وارش وحده. فالتصريح الصريح بأن "جميع" صناع السياسات تقريبًا مستعدون لتشديد السياسة النقدية (أي رفع أسعار الفائدة) في حال فشل التضخم في الانخفاض، يُغير تمامًا مسار السوق. ويُظهر "المحضر" أن الاحتياطي الفيدرالي لم يتخلَّ تمامًا عن موقفه المتساهل فحسب، بل مع تزايد مخاطر ارتفاع التضخم، قد لا يكون التوقع برفع أسعار الفائدة في سبتمبر مبالغًا فيه إلى هذا الحد. إن الجمع بين تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي واستقرار سوق العمل يمنح الاحتياطي الفيدرالي شعورًا بالاطمئنان: فالاقتصاد لم ينهار بعد، لذا لا توجد حاجة ملحة لإنقاذه بخفض أسعار الفائدة. وبالتالي، يستطيع الاحتياطي الفيدرالي التركيز كليًا على كبح التضخم، حتى لو تطلب ذلك رفعًا آخر لأسعار الفائدة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه لم يصدر مثل هذا التصريح، ومن المرجح ألا يصدر، نظرًا لانخفاض التوجيهات المستقبلية، مما يترك السوق في حيرة من أمره بشأن ما يمكن توقعه من قرارات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية.

يقترب سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي من مستوى 1.1430 بعد نشر محضر الاجتماع

يختبر زوج اليورو/الدولار الأمريكي أعلى مستوياته اليومية رغم النبرة المتشددة الواضحة. تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد إعلان صريح عن رفع أسعار الفائدة، بل مجرد ترجيح حدوث ذلك في ظل مخاطر التضخم. الآن، كل شيء يتوقف على ترامب وأسعار النفط. المصدر: xStation5