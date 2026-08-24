مخطط لليوم: ترامب يقود عملية بيع الدولار الكندي (24.08.2026)

بدأ الأسبوع بتقلبات منخفضة نسبيًا في سوق العملات. ويُستثنى من ذلك الدولار الكندي، الذي يشهد انخفاضًا في قيمته مقابل الدولار الأمريكي اليوم بأكثر من 0.4%.

الشكل 1: لوحة بيانات عملات مجموعة العشر (24/06/2026)

المصدر: XTB Research, 24.08.2026

أين تكمن أسباب هذه الخطوة؟

عودة الحرب التجارية

فشلت المحادثات بشأن اتفاقية تجارية جديدة بين واشنطن وأوتاوا بشكل غير متوقع. توقفت المفاوضات يوم الجمعة، ما أسفر عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على المنتجات الكندية المصدرة إلى الولايات المتحدة. وتشمل هذه الرسوم سلعًا بقيمة إجمالية تتراوح بين 20 و28 مليار دولار (ما يعادل 5-7% من إجمالي الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة).

وتتضمن قائمة الرسوم الجمركية، من بين سلع أخرى، الأخشاب، والأسمنت، والأثاث، ومنتجات ألبان مختارة، والنبيذ، والمعدات الكهربائية، ومعدات الهوكي. ويدافع الرئيس دونالد ترامب بشدة عن هذا القرار، متهمًا كندا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "تريد جني فوائد كونها دولة دون أن تكون كذلك".

في المقابل، يتهم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الولايات المتحدة بفرض مطالب غير عادلة وضارة اقتصاديًا في اللحظات الأخيرة، بما في ذلك محاولات الحد من قدرة كندا على إبرام اتفاقيات تجارية مع دول أخرى. يرفض الجانب الأمريكي (ممثلاً بجيمسون غرير) هذه الاتهامات، مدعياً ​​أن المفاوضين الكنديين هم من نقضوا التسوية التي تم التوصل إليها سابقاً بمطالب جديدة.

الرد المخطط له

وفقاً لتصريحات كارني، ستدخل التعريفات الجمركية الكندية حيز التنفيذ في 8 سبتمبر/أيلول، والتي تستهدف صادرات أمريكية ذات قيمة مماثلة ("دولار مقابل دولار"، كما يقول رئيس الوزراء نفسه). وستطال هذه التعريفات قطاعات مثل الصلب، والآلات الزراعية، والأجهزة المنزلية، والإلكترونيات، ومنتجات الألبان. والجدير بالذكر أن هذا الاختيار ليس عشوائياً؛ إذ يُراد لهذه التعريفات أن تُؤثر سريعاً على الولايات الأمريكية ذات الأهمية السياسية (وهو أمر قد يكتسب أهمية خاصة في ضوء اقتراب انتخابات التجديد النصفي).

الديون، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وجاكسون هول

على صعيد الدولار، ستلفت ثلاثة عناصر الانتباه.

أولها وضع سوق الديون. فقد أثبت انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا، نتيجةً لتدخل وزارة الخزانة، عدم استدامته. ويبلغ العائد حاليًا 5.24%، أي أعلى بنحو 6 نقاط أساسية من أدنى مستوياته يوم الخميس. وإذا صدرت بيانات أخرى تشير إلى زيادة المعروض من الدولار في السوق، فمن المتوقع مزيد من انخفاض قيمة العملة.

ثانيًا، نشر بيانات التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الأربعاء. وهذا المؤشر متأخر بشكل ملحوظ عن مؤشر أسعار المستهلك، ولكنه تاريخيًا مفضل لدى صانعي السياسات في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. ويكتسب هذا النشر أهمية خاصة في ضوء التغيرات الأخيرة في التقييم. فبعد فشل تدخل سكوت بيسنت الأخير، ارتفعت احتمالية رفع سعر الفائدة في الخريف وفقًا لتوقعات السوق. ويُقدر سعر رفع الفائدة في سبتمبر بنحو 40%، وفي أكتوبر بأكثر من 60% بقليل.

أما الحدث الثالث، وربما الأهم، فهو ندوة جاكسون هول، التي ستُعقد من الخميس إلى السبت. يوم الجمعة، حوالي الساعة 11:00 صباحًا، سيلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وارش، كلمةً في الندوة. يبدو أن غياب التوجيهات المستقبلية ليس خيارًا مطروحًا. تتوقع الأسواق وضوحًا في الرؤية، وقد يُفاقم غيابه الضغط الكبير المُمارس بالفعل على الدولار الأمريكي. أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه سيتعامل مع ندوة جاكسون هول كصفحة بيضاء. السؤال المطروح هو: كيف سيُدير الأمور بناءً على هذه الندوة؟

التحليل الفني

الشكل 2: زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي [يوم واحد] (31/03/2026 - 24/08/2026)



المصدر: xStation, 24.08.2026

على المدى المتوسط، لا تزال الأفضلية للعرض، وهو ما يؤكده وضع السعر دون جميع المتوسطات المتحركة الرئيسية. تشكل المتوسطات المتحركة الأسية 50 و100 و150، بالإضافة إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2%، منطقة مقاومة قوية. مع ذلك، يرتفع مؤشر القوة النسبية (RSI) ببطء عند 37.9 من منطقة ذروة البيع، مما يفسح المجال لمزيد من الارتفاع كجزء من التصحيح.