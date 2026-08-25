مخطط اليوم: EURUSD تحت ضغط الدولار ستحدد مؤشرات بيسنت، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وجاكسون هول الاتجاه التالي

شهدت جلسة تداول EURUSD يوم الثلاثاء ارتفاعًا طفيفًا في قيمة الدولار، إلا أن الوضع في سوق الصرف الأجنبي لا يزال أكثر تعقيدًا مما كان عليه قبل أيام قليلة. تراجع زوج اليورو/الدولار من حوالي 1.17، لكن ثمة تطورات عديدة تلوح في الأفق قد يكون لها تأثير أكبر بكثير على العملة الأمريكية خلال الأسابيع المقبلة.

من أهم هذه التطورات نشاط وزارة الخزانة الأمريكية، بقيادة سكوت بيسنت، في سوق السندات. فقد قررت الوزارة مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل ربع السنوية. وفي الوقت نفسه، أعلن بيسنت أن الجدول الزمني المعتاد لمزادات الدين الأمريكي سيبقى دون تغيير. ومن المتوقع أن تبدأ أولى العمليات الأكبر حجمًا في سبتمبر.

قد تصبح إجراءات بيسنت أحد أهم العوامل المؤثرة على الدولار. تسعى وزارة الخزانة إلى تخفيف الضغط على عوائد السندات طويلة الأجل، بينما لا يزال سوق السندات الأمريكية يعاني من مستويات ديون مرتفعة، واحتياجات اقتراض كبيرة، وتكاليف خدمة دين باهظة.

في الوقت نفسه، سنتلقى غدًا أحدث بيانات التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. ويتوقع السوق حاليًا أن يبقى التضخم الأساسي في هذا المؤشر عند حوالي 3.3% على أساس سنوي، دون تغيير عن شهر يونيو.

وفي أوروبا، لفتت البيانات الألمانية الصادرة اليوم الأنظار. فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني، وهو أعلى من التقديرات السابقة.

كل هذا يضع EURUSD عند مفترق طرق بالغ الأهمية. فعلى جانب الدولار، هناك دعم قصير الأجل من ارتفاع عوائد السندات وعدم الاستقرار الجيوسياسي، ولكن تتزايد أيضًا التساؤلات حول سياسة وزارة الخزانة الأمريكية ووضع سوق الدين. أما على جانب اليورو، فقد تحسنت صورة الاقتصاد الألماني نوعًا ما، في حين لا تزال التوقعات قائمة بشأن سياسة نقدية أكثر تقييدًا من البنك المركزي الأوروبي.

المصدر: xStation5

العوامل المؤثرة حاليًا على EURUSD

يكتسب سكوت بيسنت أهمية متزايدة في سوق الدولار.

في الأيام الأخيرة، أصبح سوق السندات الأمريكية أحد أهم المواضيع في الأسواق المالية. وقد ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007. واستجابةً لذلك، قررت وزارة الخزانة زيادة حجم عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل.

يسعى بيسنت إلى تحسين سيولة السوق وتخفيف الضغط على الجزء الطويل من منحنى العائد. وفي الوقت نفسه، لا تعتزم وزارة الخزانة تقليص مزادات السندات الدورية، وهو أمر بالغ الأهمية نظرًا لحاجة الحكومة الأمريكية المستمرة إلى تمويل ضخم.

يُعدّ هذا الأمر مثيرًا للاهتمام بشكل خاص من منظور EURUSD. تُظهر إجراءات وزارة الخزانة أن ارتفاع عوائد السندات أصبح مشكلة خطيرة بما يكفي للسلطات الأمريكية لمحاولة التأثير بنشاط على أداء السوق.

لا يعني هذا، بالطبع، أن عمليات إعادة شراء سندات الخزانة تُعادل التيسير الكمي الذي يقوم به الاحتياطي الفيدرالي. فهذه عمليات تتعلق بإدارة الديون وسيولة السوق. تكمن أهمية هذه المؤشرات في كونها تُظهر حساسية الإدارة الأمريكية المتزايدة تجاه مستوى عوائد السندات طويلة الأجل.

إذا استنتج المستثمرون أن إجراءات وزارة الخزانة فعّالة، فقد تنخفض العوائد ويزداد الضغط على الدولار. أما إذا قرر السوق أن عمليات إعادة شراء السندات لا تُعالج مشكلة ارتفاع مستويات الدين واحتياجات الولايات المتحدة الهائلة للاقتراض، فقد ترتفع عوائد السندات طويلة الأجل مجددًا.

الأسواق تترقب بيانات التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي

سيشهد يوم الأربعاء المقبل صدور بيانات التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة حدثًا هامًا آخر.

في يونيو، بلغ معدل التضخم الأساسي في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 3.3% على أساس سنوي، مقارنةً بـ 3.4% في مايو. وتشير توقعات السوق الحالية إلى أن هذا الرقم سيظل عند حوالي 3.3% في يوليو.

لن يُشكل هذا الرقم مفاجأة كبيرة، ولكنه سيعني أيضًا أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن السوق يواجه حاليًا معضلة التوفيق بين إشارتين مختلفتين من الاقتصاد الأمريكي.

من جهة، أدت بيانات سوق العمل الضعيفة إلى انخفاض التوقعات بشأن المزيد من التشديد النقدي. ومن جهة أخرى، لم يصل التضخم بعد إلى المستوى الذي يسمح للاحتياطي الفيدرالي بالتركيز بشكل كامل على دعم سوق العمل.

إذا جاءت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي أقل من التوقعات، فقد تتعرض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لضغوط، وقد يفقد الدولار بعضًا من قوته مجددًا. بالنسبة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي، ستكون هذه إشارة إيجابية.

أما إذا جاءت البيانات أقوى من المتوقع فسيكون لها تأثير معاكس. في مثل هذا السيناريو، قد تقوم الأسواق مرة أخرى بتسعير احتمالية أكبر لبقاء أسعار الفائدة مرتفعة في الولايات المتحدة، مما يوفر دعماً إضافياً للدولار.

يُعزز الناتج المحلي الإجمالي الألماني من قوة اليورو.

فيما يخص اليورو، جاءت البيانات الألمانية الصادرة اليوم أفضل قليلاً من التوقعات السابقة.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني، وبنسبة 1% على أساس سنوي. وكانت التقديرات السابقة تشير إلى زيادة ربع سنوية قدرها 0.2%. لا يُعد هذا دليلاً قاطعاً على تعافٍ قوي للاقتصاد الألماني، إلا أن البيانات تُشير إلى أن الوضع أفضل قليلاً مما كان يُفترض سابقاً.

يُعدّ هذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة لليورو في سياق سياسة البنك المركزي الأوروبي. فإذا بدأ اقتصاد أكبر دولة في منطقة اليورو يُظهر مرونة أكبر، ستتعزز الحجج الداعية إلى اتباع نهج أكثر حذراً في خفض أسعار الفائدة.

لا يزال السوق يتوقع أن يُقرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة في سبتمبر.

بالإضافة إلى ذلك، يُصدر اليوم مؤشر Ifo، الذي يُقدم نظرة ثاقبة حول كيفية تقييم الشركات الألمانية للأوضاع الراهنة والتوقعات الاقتصادية. وهذا يُعدّ عنصراً مهماً آخر في تحليل وضع اليورو.

يُصبح كل من الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة على نفس القدر من الأهمية بالنسبة للسوق.

يُعدّ هذا حاليًا أحد أبرز جوانب قصة EURUSD

حتى وقت قريب، كان التحدي الرئيسي للدولار يكمن في التباين بين سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وسياسة البنك المركزي الأوروبي. أما الآن، فقد أصبح الوضع أكثر تعقيدًا. إذ يتعين على الأسواق تقييم سياسة الاحتياطي الفيدرالي، والوضع المالي الأمريكي، وإجراءات وزارة الخزانة الأمريكية في آنٍ واحد.

تُشكّل عوائد السندات المرتفعة مشكلةً للحكومة الأمريكية والاقتصاد ككل. فمن جهة، تزيد من تكلفة خدمة الدين الحكومي، ومن جهة أخرى، ترفع تكاليف التمويل للشركات والأسر.

لهذا السبب، تُعدّ إجراءات بيسنت ذات أهمية بالغة لسوق الصرف الأجنبي. فإذا ما كثّفت وزارة الخزانة جهودها للحدّ من ارتفاع العوائد، فقد يُضعف ذلك إحدى أهم مزايا الدولار الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

في الوقت نفسه، تُثير إجراءات وزارة الخزانة مزيدًا من التساؤلات حول مصداقية بيسنت وفعالية التدابير المتخذة. وقد تفاعل السوق إيجابيًا في البداية مع أنباء عمليات إعادة شراء السندات، لكن العوائد عادت للارتفاع لاحقًا.

قد يُمثل هذا إشارةً هامةً للدولار. فإذا بدأ المستثمرون يعتقدون أن قدرة السلطات الأمريكية على التأثير في الجزء الطويل من منحنى العائد محدودة، فقد تبقى العوائد المرتفعة أحد العوامل الرئيسية المؤثرة على العملة الأمريكية.

قد تُشكل ندوة جاكسون هول نقطة تحول أخرى.

ولا تنتهي قائمة الأحداث المهمة EURUSD عند هذا الحد.

يوم الجمعة، ستركز الأسواق على خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، في ندوة جاكسون هول. وسيكون هذا الخطاب بالغ الأهمية، إذ يبحث المستثمرون عن مؤشرات حول التوجه المستقبلي للسياسة النقدية.

يواجه وارش مهمةً صعبةً تتطلب موازنة دقيقة. فالتضخم لا يزال أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وعوائد السندات طويلة الأجل مرتفعة، بينما يُظهر سوق العمل مؤشراتٍ أضعف.

ومن القضايا الأخرى تزايد أهمية السياسة المالية وإجراءات وزارة الخزانة. ولذلك، ستولي الأسواق اهتمامًا ليس فقط لما سيقوله وارش بشأن أسعار الفائدة، بل أيضًا لآرائه حول التضخم وعوائد السندات واستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

إذا تبنى وارش لهجةً أكثر تشددًا، فقد يحظى الدولار بدعم إضافي. أما إذا أشار، من ناحية أخرى، إلى استعداد أكبر لتخفيف السياسة النقدية، فقد يزداد الضغط على العملة الأمريكية.

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