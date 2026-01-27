مخطط اليوم: الفضة ترتفع مجدداً 📈 علاوة شنغهاي تشير إلى طلب قوي

عودة تعريفات ترامب: عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نهج الترغيب والترهيب في التجارة، مُطلقًا تهديدات جديدة بفرض تعريفات جمركية على شركاء أمريكا التجاريين. يُؤدي تصعيد الخطاب التجاري إلى زيادة علاوة المخاطر الجيوسياسية، ويُحفز تدفق رؤوس الأموال نحو الأصول المادية على حساب العملات والسندات.

تهديدات ضد كندا: دفع التقارب الدبلوماسي بين الصين وكندا ترامب إلى التهديد بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على جميع المنتجات الكندية إذا لم تُبرم كندا اتفاقية تجارية شاملة مع الصين. وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خطوة ترامب بأنها مُجرد مُناورة تهدف إلى رفع سقف المفاوضات التجارية الحرة بين الولايات المتحدة وكندا.

رفع التعريفات الجمركية على كوريا الجنوبية: إلى جانب كندا، تُعد كوريا الجنوبية أيضًا هدفًا لترامب، حيث لم يُصادق برلمانها بعد على الاتفاقية التجارية المُوقعة مع الولايات المتحدة العام الماضي. دفع "التأخير التشريعي" ترامب إلى رفع جميع الرسوم الجمركية الانتقامية - بما في ذلك على السيارات والأخشاب والأدوية - من 15% إلى 25%. لم يمنع هذا الارتفاع سوق الأسهم الكورية، التي تتوقع التصديق على الاتفاقية في فبراير.

