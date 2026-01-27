مخطط اليوم: الفضة ترتفع مجدداً 📈 علاوة شنغهاي تشير إلى طلب قوي

تستأنف العقود الآجلة للفضة مكاسبها القوية، حيث ارتفعت بنسبة 6.5% أخرى لتستعيد مستويات فوق 110 دولارات، على الرغم من ظهور نمط "العلم الأحمر" الفني في جلسة الأمس (نمط المطرقة المقلوبة). وتواصل المعادن النفيسة الاستفادة من تصاعد التوترات التجارية، في حين يدعم الطلب غير المسبوق من الصين التقييمات القياسية.
المصدر: xStation5
ما الذي يؤثر على سعر الفضة اليوم؟
- عودة تعريفات ترامب: عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نهج الترغيب والترهيب في التجارة، مُطلقًا تهديدات جديدة بفرض تعريفات جمركية على شركاء أمريكا التجاريين. يُؤدي تصعيد الخطاب التجاري إلى زيادة علاوة المخاطر الجيوسياسية، ويُحفز تدفق رؤوس الأموال نحو الأصول المادية على حساب العملات والسندات.
- تهديدات ضد كندا: دفع التقارب الدبلوماسي بين الصين وكندا ترامب إلى التهديد بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على جميع المنتجات الكندية إذا لم تُبرم كندا اتفاقية تجارية شاملة مع الصين. وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خطوة ترامب بأنها مُجرد مُناورة تهدف إلى رفع سقف المفاوضات التجارية الحرة بين الولايات المتحدة وكندا.
- رفع التعريفات الجمركية على كوريا الجنوبية: إلى جانب كندا، تُعد كوريا الجنوبية أيضًا هدفًا لترامب، حيث لم يُصادق برلمانها بعد على الاتفاقية التجارية المُوقعة مع الولايات المتحدة العام الماضي. دفع "التأخير التشريعي" ترامب إلى رفع جميع الرسوم الجمركية الانتقامية - بما في ذلك على السيارات والأخشاب والأدوية - من 15% إلى 25%. لم يمنع هذا الارتفاع سوق الأسهم الكورية، التي تتوقع التصديق على الاتفاقية في فبراير.
- ارتفاع أسعار الفضة في الصين: تجاوزت عقود الفضة الآجلة في الصين 125 دولارًا اليوم، متجاوزةً سعرها الحالي البالغ 112 دولارًا في الولايات المتحدة. يشير ارتفاع سعر الفضة في بورصة شنغهاي مقارنةً ببورصة كومكس إلى وجود ضغط على العرض العالمي، ويؤكد أن الطلب الفعلي في الصين هو العامل الأساسي الذي يقود الاتجاه الحالي. وتدعم ذلك أرقام الصادرات الصينية، التي تُظهر أن شحنات المعدن في عام 2025 ستصل إلى أعلى مستوى لها منذ 16 عامًا.
- المضاربة تُغذي السوق الهزيل: سوق العقود الآجلة للفضة أقل سيولة بكثير من سوق الذهب (حجم التداول اليومي في لندن أصغر بخمس مرات تقريبًا)، مما يعني أن للمراكز المضاربية الجديدة تأثيرًا غير متناسب على الأسعار. يُضخّم متداولو الزخم قصير الأجل والمستثمرون الذين يستخدمون الفضة كأداة تحوط كلية من التقلبات ويُسرّعون من وتيرة الارتفاعات.
انخفاض الغاز الطبيعي بعد تقرير إدارة معلومات الطاقة عن المخزونات 📉
الولايات المتحدة 🚨 انخفاض مؤشر US100 بنسبة 2% تقريباً وسط انهيار أسهم مايكروسوفت بنسبة 11% 📉
ارتفاع سعر الفضة بنسبة قياسية بلغت 65% خلال شهر واحد مع استمرار المؤسسات في تقليص مراكزها 🚀
شركات التكنولوجيا الكبرى تدعم قائمة أفضل 100 شركة أمريكية 📈 مايكروسوفت، وتسلا، وميتا بلاتفورمز تنشر نتائج الربع الرابع!