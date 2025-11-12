مخطط اليوم : US30 (12.11.2025)

يواصل مؤشر US30 زخمه الصعودي بعد إغلاق جلسة الأمس عند مستوى قياسي بلغ حوالي 48,000 نقطة (+1.3%)، مدفوعًا بحركة دوران رأس المال الهائلة في وول ستريت. وبينما يدعم احتمال انتهاء إغلاق الحكومة الأمريكية تفاؤلًا واسعًا في السوق، إلا أن المخاوف المستمرة بشأن التقييمات المرتفعة في قطاع الذكاء الاصطناعي أعادت توجيه رؤوس الأموال نحو أسهم القيمة التقليدية.

نجح مؤشر US30 في اختراق المتوسط ​​المتحرك الأسّي لـ 30 يومًا، معززًا موقعه بالإغلاق فوق مستوى المقاومة المُحدد سابقًا عند 47,860. يُعدّ الثبات فوق المستوى النفسي 48,000 عاملًا أساسيًا لتحقيق المزيد من المكاسب نحو الحد العلوي للهيكل الفني الأخير، مع أن دخول مؤشر القوة النسبية منطقة ذروة الشراء قد يحدّ من تفاؤل أسهم المؤشر التي تُركز على القيمة.

(المصدر: xStation5)

ما الذي يُحرك مؤشر US30 اليوم؟

سيُصوّت مجلس النواب الأمريكي (الغرفة السفلى في الكونغرس) اليوم على مشروع قانون التمويل الفيدرالي الذي أقره مجلس الشيوخ، والذي قد يُمهّد إقراره الطريق لإنهاء الإغلاق الحكومي الذي استمر لأكثر من 40 يومًا. ينصّ مشروع القانون على تمويل فيدرالي كامل حتى يناير 2026، وميزانية سنوية للوكالات الرئيسية، ودفع الأجور المُجمّدة للموظفين الفيدراليين.

عاد مؤشر داو جونز الصناعي، كغيره من المؤشرات الأمريكية الرئيسية، إلى الارتفاع في بداية هذا الأسبوع بعد إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ بدعم من ثمانية نواب ديمقراطيين معتدلين. ومع ذلك، لم تدم نشوة السوق الواسعة طويلاً، حيث شهد يوم الثلاثاء تحولًا كبيرًا لرأس المال من أسهم النمو إلى قطاعات أكثر دفاعية مثل السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية.

لا يزال قطاع التكنولوجيا مُثقلًا بمخاوف التقييم، كما يتضح من انخفاض سهم Nvidia بنسبة 3% تقريبًا أمس، والذي تفاقم بسبب تخارج SoftBank الكامل من حصتها في Nvidia والنتائج المُخيبة للآمال لشركة CoreWeave ، مُزوّد ​​حلول الذكاء الاصطناعي السحابية.