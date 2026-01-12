ملخص اليوم: الصراع مع الاحتياطي الفيدرالي لا يُوقف وول ستريت 📈

- يشهد هذا الأسبوع بداية موسم إعلان أرباح الشركات في الولايات المتحدة.
- بعد حالة من التشاؤم والقلق في البداية، نتيجةً للاضطرابات المحيطة برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، تحاول وول ستريت تجاوز هذه المرحلة. وقد تمكنت المؤشرات من استعادة خسائرها. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.1%، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.4%، بينما يحوم مؤشر داو جونز حول مستوى إغلاقه السابق.
- أغلقت الأسواق الأوروبية في معظمها على ارتفاع. ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.5%، وزاد مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة تزيد قليلاً عن 0.1%، على غرار مؤشر إيبكس 35 الإسباني، وارتفع مؤشر إيه إي إكس الهولندي بأكثر من 0.5%. أما مؤشر كاك 40 الفرنسي فقد أنهى الجلسة على انخفاض طفيف.
- ويُعدّ الحدث الأبرز اليوم هو فتح جبهة جديدة في الصراع بين رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والإدارة الأمريكية. فقد بدأت وزارة العدل تحقيقًا معه بشأن مشروع ترميم مكلف لمبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
-
- في سوق الصرف الأجنبي، تراجع الدولار بشكل ملحوظ مقابل العملات الأخرى نتيجة للاضطرابات السياسية. ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.3%، وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.5%.
- في سوق السلع، يستمر الارتفاع. ارتفع سعر الذهب بأكثر من 2% اليوم، متجاوزًا مستوى 4600 دولار أمريكي للأونصة. وحققت الفضة مكاسب أكبر، حيث ارتفعت بأكثر من 6.5% لتصل إلى 85 دولارًا أمريكيًا للأونصة. وارتفع سعر البلاديوم بأكثر من 2%، ليتداول عند حوالي 1800 دولار أمريكي للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاتين بأكثر من 3%، ليختبر مستوى 2340 دولارًا أمريكيًا.
- في سوق العملات الرقمية، يسود جو إيجابي. ارتفع سعر البيتكوين بنحو 1.5%، مقتربًا من مستوى 92000 دولار أمريكي، بينما لم يرتفع سعر الإيثيريوم إلا بنسبة 0.3%، ليتداول عند 3110 دولارات أمريكية.
- في سوق الطاقة، حققت عقود الغاز الطبيعي أفضل أداء، حيث ارتفعت بأكثر من 7.5%. ارتفع سعر خام برنت بنسبة 0.7%، وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.5%.
جي بي مورغان وغولدمان ساكس: عملاقان بعد إعلان الأرباح
عاجل: بيانات مطالبات البطالة من الولايات المتحدة
شركة TSMC تدفع أسهم شركات التكنولوجيا للأمام؛ نتائج البنوك في الخلفية 💡
انخفاض إيلي ليلي قبل طرح المنتج! حبة جديدة لا تزال تحت تدقيق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 💊