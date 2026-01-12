خطوة استراتيجية من آبل في مجال الذكاء الاصطناعي: جيميني يُعزز سيري 📈

أعلنت آبل أن الجيل القادم من سيري سيعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي "جيميني" من جوجل، ما يُمثل أحد أهم عناصر استراتيجية الشركة المُجددة في مجال الذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا القرار عقب شراكة متعددة السنوات بين الشركتين، ويهدف إلى توسيع قدرات نماذج آبل الأساسية بشكلٍ كبير، مع تقديم ميزات أكثر تطورًا مدعومة بالذكاء الاصطناعي دون المساس بمعايير الخصوصية العالية التي تتبناها آبل.

من منظور السوق، تُعتبر هذه الاتفاقية خطوة محورية لآبل، التي لطالما عبّرت عن طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي بحذرٍ نسبي. ويتيح استخدام تقنية جوجل لآبل تسريع نشر حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي دون الحاجة إلى بناء بنية نموذجية كاملة من الصفر، مع الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على كيفية دمج الميزات الجديدة في منظومة أجهزتها وبرامجها.

أما بالنسبة لجوجل، فتمثل هذه الشراكة تأكيدًا هامًا على ريادتها في نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة. كما يُعزز هذا التعاون حضور ألفابت في حلول الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وهو مجال لا يزال ساحة منافسة رئيسية في قطاع التكنولوجيا العالمي.

من وجهة نظر المستثمرين، يُعدّ تحقيق الربح من وظائف سيري المُحسّنة محورًا رئيسيًا. فتوسيع قدرات المساعد الصوتي قد يدعم، على المدى البعيد، نمو الخدمات القائمة على الاشتراك، ويزيد من تفاعل المستخدمين، ويعزز ولاءهم لمنظومة أبل. في الوقت نفسه، تُدرك الأسواق أن التكامل الكامل لهذه الحلول الجديدة سيكون تدريجيًا، مما يحدّ من تأثيرها الفوري على الأداء المالي لأبل.

أهم النقاط الرئيسية للسوق:

ستُطبّق أبل نماذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل في الإصدار القادم من سيري، مما يُسرّع طرح ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

تُعزّز هذه الشراكة علاقة طويلة الأمد بين الشركتين، وتُقوّي نماذج أبل الأساسية مع الحفاظ على معايير خصوصية عالية.

تُعتبر هذه الخطوة مهمة في توضيح استراتيجية أبل في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي كانت تُعتبر سابقًا من قِبل السوق تفتقر إلى الشفافية.

بالنسبة لجوجل، تُشكّل هذه الاتفاقية تأكيدًا قويًا على ريادتها في نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية المتقدمة.

قد يُسهم تعزيز قدرات سيري، مع مرور الوقت، في زيادة إمكانية تحقيق الربح من خدمات الاشتراك وتعزيز ولاء المستخدمين ضمن منظومة أبل.

سيتم دمج هذه الميزات على مراحل، مما يحد من تأثيرها قصير الأجل على النتائج المالية.