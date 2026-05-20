ارتفاع US100 بنسبة 0.8%، معوضاً بذلك انخفاضه أمس 📈

ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية قبيل صدور تقرير أرباح شركة إنفيديا، الذي ستنشره الشركة بعد إغلاق بورصة وول ستريت، والذي قد يُحدد مسار قطاع التكنولوجيا بأكمله. وتشهد العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) انتعاشًا بأكثر من 0.8%، حيث لا يزال المستثمرون يعتقدون أن الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قوي.
- تُحقق أسهم شركات التكنولوجيا أداءً متميزًا اليوم، بما في ذلك أسهم سامسونج التي ارتفعت بأكثر من 5% خلال الجلسة الأوروبية. كما تُحرز شركات أشباه الموصلات مكاسب، حيث ارتفعت أسهم AMD وكوالكوم بنسب تتراوح بين 3% و4%.
- أنهت بورصة وول ستريت جلسة الثلاثاء على انخفاض، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف أسهم التكنولوجيا وارتفاع عوائد سندات الخزانة. ولا تزال الأسواق قلقة من أن التضخم المستمر قد يُجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مواصلة رفع أسعار الفائدة. وقد يُؤثر هذا السيناريو سلبًا على أسهم النمو، بما في ذلك الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
- تظل إنفيديا اللاعب المهيمن في سوق الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن المنافسة في قطاع أشباه الموصلات تتزايد تدريجيًا. في الوقت نفسه، لا تزال التوترات المحيطة بإيران مصدرًا للغموض، بعد أن حذر دونالد ترامب من إمكانية اللجوء إلى العمل العسكري في الأيام المقبلة في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام.
US100 (اليوم الأول)
المصدر: xStation5
