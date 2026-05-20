📅 التقويم الاقتصادي: نفيديا ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في دائرة الضوء ❗

تهيمن على جلسة التداول اليوم أحداثٌ رئيسية: نتائج شركة NVIDIA بعد إغلاق وول ستريت، ونشر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر أبريل هذا المساء.

🌍إطلاق السوق الأوروبية

افتتح مؤشر يورو ستوكس 50 دون اتجاه واضح، حيث يتباين أداء القطاعات. يشهد قطاعا التكنولوجيا والاتصالات ارتفاعًا طفيفًا (+0.65% و+0.24%)، لكنهما لا يدفعان السوق نحو الصعود إلا بشكل محدود. أما أكبر العوامل المؤثرة سلبًا على المكاسب فتأتي من قطاعات السلع الاستهلاكية الأساسية (-1.12%)، والسلع الاستهلاكية الكمالية (-0.69%)، والخدمات المالية (-0.50%).

المصدر: XTB

📊 أبرز الأسهم الرابحة والمتراجعة في مؤشر SX5E

تتصدر أسهم سيمنز إنرجي وإيه إس إم إل قائمة الرابحين (بارتفاع 1.84% لكل منهما اليوم)، حيث حققت إيه إس إم إل ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 38.53% منذ بداية العام. وتواصل إنفينون مسيرتها الممتازة (بارتفاع 0.94% اليوم، و74.10% منذ بداية العام)، مما يدعم قطاع التكنولوجيا بأكمله. في المقابل، تأتي أسهم وولترز كلوير (بانخفاض 3.13%)، والتي تُعد أيضًا من أكبر الخاسرين على أساس سنوي (بانخفاض 60.29% منذ بداية العام)، بالإضافة إلى أسهم ساب (بانخفاض 2.52%) وهيرميس (بانخفاض 1.40%).

المصدر: XTB

أهم البيانات الاقتصادية الكلية اليوم

03:00 - الصين، قرار سعر الفائدة

08:00 - المملكة المتحدة، مؤشر أسعار المستهلك (سنويًا) لشهر أبريل

11:00 - منطقة اليورو، معدل التضخم (سنويًا) لشهر أبريل

16:30 - مخزونات النفط الخام الأسبوعية في الولايات المتحدة (إدارة معلومات الطاقة الأمريكية)

20:00⚠️ - الولايات المتحدة، محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر أبريل - الحدث الأبرز اليوم؛ حيث يترقب السوق مؤشرات بشأن مسار سعر الفائدة وموقف الاحتياطي الفيدرالي من حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي

🎯 نتائج الربع الأول - أبرز أحداث الجلسة

اليوم، بعد إغلاق التداول في وول ستريت، ستنشر شركة NVIDIA (NVDA.US) نتائجها للربع الأول من السنة المالية 2027. يُعد هذا بلا شك أهم تقرير لهذا الأسبوع - مع نسبة سعر إلى ربحية تتجاوز العشرات، والتوقعات عالية، وأي مفاجأة قد تؤثر بشكل كبير على السوق. قبل افتتاح السوق، تم إصدار نتائج من قبل شركات TJX وTarget وLowe's - وهي شركات حساسة للمستهلكين قد تقدم رؤى حول حالة قطاع التجزئة الأمريكي.