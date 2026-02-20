ملخص السوق: أوروبا تعود إلى الانتعاش 📈 النشاط التجاري يتسارع أخيرًا ❓

الاقتصاد والعملات:
- أجور منطقة اليورو: ارتفعت الأجور المتفاوض عليها في منطقة اليورو بنسبة 3% في الربع الأخير من عام 2025، بما يتماشى مع مؤشرات نمو الأجور العامة.
- مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة: قفزت المبيعات بنسبة 4.5% على أساس سنوي و1.8% على أساس شهري في يناير، مسجلةً أقوى أداء لها منذ عامين تقريبًا. وقاد قطاع السلع غير الغذائية المكاسب (+5.3%)، بينما شهدت المتاجر الكبرى انخفاضًا (-1.3%). وظلت مبيعات الوقود مستقرة.
- مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا: انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 3.0% على أساس سنوي (-0.6% على أساس شهري) في يناير، مدفوعةً بشكل أساسي بانخفاض تكاليف الطاقة بنسبة 11.8%. وباستثناء الطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.2% على أساس سنوي. وفي حين ارتفعت أسعار السلع الرأسمالية والمعادن الثمينة (+68.2%)، انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.3% (لا سيما الزبدة بنسبة -43.7% ولحم الخنزير بنسبة -14.1%).
- مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو: ارتفع المؤشر المركب إلى 51.9 نقطة في فبراير (أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر). وبلغ قطاع التصنيع ذروته في 44 شهرًا (50.8 نقطة)، ليصبح المحرك الرئيسي للنمو. وبينما تتزايد الطلبات، انخفض التوظيف انخفاضًا طفيفًا. وتشهد تكاليف المدخلات ارتفاعًا بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، إلا أن تضخم أسعار البيع قد تباطأ مع تزايد تفاؤل قطاع الأعمال.
- سوق الصرف الأجنبي: شهد الجنيه الإسترليني (GBP) أكبر تحرك، منتعشًا من أدنى مستوياته الأخيرة بفضل بيانات قوية لقطاع التجزئة (GBP/USD: +0.1% بعد انخفاض دام أربعة أيام؛ EUR/GBP: -0.1%؛ GBP/JPY: +0.3%). وتراجع الدولار النيوزيلندي (NZD) (NZD/USD: -0.3%)، متأثرًا بالمخاطر السياسية المحيطة بإيران (والتي أثرت أيضًا على الدولار الأسترالي) وتصريحات رئيس بنك الاحتياطي النيوزيلندي بشأن "النمو دون تضخم". بخلاف ذلك، يظل تقلب أسعار الصرف الأجنبي منخفضًا (يورو/دولار أمريكي ثابت عند 1.176؛ مؤشر أسعار صرف الدولار الأمريكي: +0.05%).
نادرًا ما تتجاوز تقلبات سوق الصرف الأجنبي اليوم نسبة 0.1%. المصدر: xStation5
المؤشرات والشركات:
- المؤشرات الأوروبية: تختتم الأسواق الأسبوع بتفاؤل كبير بفضل بيانات مؤشر مديري المشتريات القوية (EU50: +0.2%). وتتصدر فرنسا وإسبانيا قائمة الرابحين (+0.8%)، مع ارتفاع مؤشر داكس أيضًا (+0.2%). وانخفض مؤشر W20 البولندي بنسبة 0.35%، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى عمليات بيع مكثفة في شركتي كروك (-6%) وأليغرو (-3%).
- أستون مارتن: أصدرت تحذيرًا جديدًا بشأن الأرباح، مشيرةً إلى أن خسائر الأرباح قبل الفوائد والضرائب لعام 2025 ستتجاوز 184 مليون جنيه إسترليني المتوقعة. وانخفضت المبيعات بنسبة 10%، وتراجعت قيمة الأسهم إلى النصف خلال العام الماضي. وقد ساهمت صفقة بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني لحقوق تسمية دائمة في سباقات الفورمولا 1 في تخفيف بعض الضغوط المالية، إلا أن الرسوم الجمركية الأمريكية والديون المرتفعة لا تزال تشكل عقبات رئيسية.
- إير ليكيد: ارتفعت أسهمها بنسبة 3.6% بعد تجاوزها توقعات الأرباح. رفعت الشركة توزيعات أرباحها بنسبة 12% (3.70 يورو) وحددت هدفًا جديدًا لتحسين هامش الربح بمقدار 100 نقطة أساس بحلول عام 2027. نما الربح التشغيلي بنسبة 3.5%، وانخفض صافي الدين بنحو 9%.
- سيغفريد هولدينغ: تراجعت أسهمها بنسبة 7.8% بسبب توقعات ضعيفة لعام 2026. على الرغم من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك القوية لعام 2025، شعر المستثمرون بالقلق إزاء التدفق النقدي الحر السلبي وتوزيعات الأرباح الأقل من المتوقع. يرى المحللون أن التوقعات متحفظة، في انتظار عقد كبير مع شركة أدوية.
- مونكلير: ارتفعت أسهمها بنسبة 13% بعد نتائج فاقت التوقعات بشكل كبير. كان الأداء في آسيا (+11%) والطلب القوي على علامتي مونكلير وستون آيلاند هما المحرك الرئيسي لهذا النجاح. تجاوزت الإيرادات (3.13 مليار يورو) وتوزيعات الأرباح (1.40 يورو) التوقعات، مما ساهم في انتعاش قطاع المنتجات الفاخرة بأكمله (LVMH، هيرميس).
يُلقي ارتفاع الإقبال على المخاطرة بظلاله على القطاعات الأكثر دفاعية (الرعاية الصحية، والطاقة، وبعض السلع الاستهلاكية). المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي
ندوة عن بعد سقوط رسوم ترمب قضائيًا؟
أخبار العملات الرقمية: انخفاض البيتكوين بنسبة 2% 🚩 هل ستنخفض قيمة العملات الرقمية مرة أخرى؟
ملخص السوق: إعادة هيكلة الأسواق الأوروبية بعد الاضطرابات التجارية – ما الذي يجب مراقبته؟ 🔎
⛔ تم الحكم بأن تعريفات ترامب غير قانونية: هل ستتلقى الشركات مليارات الدولارات كتعويضات؟