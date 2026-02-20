ملخص السوق: أوروبا تعود إلى الانتعاش 📈 النشاط التجاري يتسارع أخيرًا ❓

الاقتصاد والعملات:

أجور منطقة اليورو: ارتفعت الأجور المتفاوض عليها في منطقة اليورو بنسبة 3% في الربع الأخير من عام 2025، بما يتماشى مع مؤشرات نمو الأجور العامة.

مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة: قفزت المبيعات بنسبة 4.5% على أساس سنوي و1.8% على أساس شهري في يناير، مسجلةً أقوى أداء لها منذ عامين تقريبًا. وقاد قطاع السلع غير الغذائية المكاسب (+5.3%)، بينما شهدت المتاجر الكبرى انخفاضًا (-1.3%). وظلت مبيعات الوقود مستقرة.

مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا: انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 3.0% على أساس سنوي (-0.6% على أساس شهري) في يناير، مدفوعةً بشكل أساسي بانخفاض تكاليف الطاقة بنسبة 11.8%. وباستثناء الطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.2% على أساس سنوي. وفي حين ارتفعت أسعار السلع الرأسمالية والمعادن الثمينة (+68.2%)، انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.3% (لا سيما الزبدة بنسبة -43.7% ولحم الخنزير بنسبة -14.1%).

مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو: ارتفع المؤشر المركب إلى 51.9 نقطة في فبراير (أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر). وبلغ قطاع التصنيع ذروته في 44 شهرًا (50.8 نقطة)، ليصبح المحرك الرئيسي للنمو. وبينما تتزايد الطلبات، انخفض التوظيف انخفاضًا طفيفًا. وتشهد تكاليف المدخلات ارتفاعًا بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، إلا أن تضخم أسعار البيع قد تباطأ مع تزايد تفاؤل قطاع الأعمال.