ملخص الصباح: النفط الروسي بتصريح شراء لمدة 30 يومًا

أثرت الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط وتصاعد التوترات سلبًا على تداولات وول ستريت أمس. وشمل هذا التراجع جميع المؤشرات الأمريكية الرئيسية، حيث انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.6%، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.8%.

ورغم تأكيدات السلطات الأمريكية بتراجع كبير في ترسانة إيران، إلا أن التوترات في الشرق الأوسط لا تزال تتصاعد. كما وردت تقارير تفيد باحتمالية شن إسرائيل هجومًا بريًا قريبًا في لبنان.

وقد أصدرت الولايات المتحدة ترخيصًا لمدة 30 يومًا يسمح للدول بشراء النفط الخام الروسي ومشتقاته المحملة بالفعل على ناقلات في عرض البحر، بهدف تخفيف نقص الإمدادات الناجم عن الحرب مع إيران واضطرابات النقل في منطقة الخليج العربي.

ويسري الترخيص فقط على الشحنات التي تم شحنها قبل 12 مارس/آذار، وينتهي في 11 أبريل/نيسان. إلا أنه أثار انتقادات لاحتمالية إضعافه جزئيًا للعقوبات المفروضة على روسيا.

بحسب سكوت بيسنت، فإنّ الترخيص الذي يمنح لمدة 30 يومًا لشراء النفط الخام الروسي الموجود بالفعل على ناقلات النفط يهدف إلى زيادة المعروض العالمي واستقرار أسعار النفط.

وقد صرّح وزير الدفاع البريطاني بأنّ إيران على الأرجح تنشر ألغامًا بحرية في مضيق هرمز.

ويأتي تقييم آخر من وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي أشار إلى أنّ بعض السفن لا تزال قادرة على عبور المضيق، ما يوحي بأنّ الممر الملاحي لم يُلغّم.

ولا تزال أسعار النفط الخام عند حوالي 100 دولار للبرميل.

ومن أهم الأحداث الاقتصادية الكلية اليوم صدور قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر يناير. وهذا هو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، والذي يراقبه البنك المركزي عن كثب عند اتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

في سوق العملات، يواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه.

يستمر التراجع في أسواق الأسهم الآسيوية، حيث كان مؤشر نيكاي 225 الياباني ومؤشر كوسبي الكوري الجنوبي الأكثر تضررًا، إذ انخفضا بنسبة 1.4% و1.7% على التوالي. وتأثر مؤشر نيكاي سلبًا بانخفاض أسهم شركة هوندا موتور بنسبة 6% تقريبًا بعد أن توقعت الشركة خسارة سنوية نتيجة تكاليف إعادة الهيكلة في قطاع السيارات الكهربائية.

حدد بنك الشعب الصيني سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني اليوم عند 6.9007، بينما كانت التوقعات تشير إلى 6.8888.

تعتزم أستراليا طرح حوالي 20% من احتياطياتها من الوقود لتخفيف النقص.

أما في سوق المعادن النفيسة، فالوضع متباين، مع ميل عام نحو السلبية. انخفض سعر الذهب قليلًا، محومًا دون 5100 دولار للأونصة، بينما تتعرض الفضة لضغوط أكبر، حيث يتم تداولها عند حوالي 82.5 دولار للأونصة.