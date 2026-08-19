ملخص السوق: الأسهم الأوروبية تحاول وقف التراجع 🚩 انخفاض سهم هايدلبرغر بنسبة 5% بعد إعلان الأرباح

تحاول أسواق الأسهم الأوروبية التعافي بعد موجة البيع الحادة التي شهدتها يوم الثلاثاء، لكن لا تزال المؤشرات على انتعاش قوي غير واضحة. ولا يزال مؤشر ستوكس يوروب 600 قريبًا من أدنى مستوى له في أسبوعين، بينما يتداول مؤشر يورو ستوكس 50 بشكل مستقر نسبيًا، في ظل استيعاب المستثمرين للارتفاع المتزامن في عوائد السندات وأسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في الخليج العربي. تكمن المشكلة الرئيسية التي تواجه أسواق الأسهم في أمر واضح: ارتفاع أسعار الفائدة الخالية من المخاطر يزيد من تكلفة رأس المال ويجعل الأسهم أقل جاذبية مقارنة بالسندات. وفي الوقت نفسه، تعود المخاوف من التضخم، بينما تتوقع الأسواق بشكل متزايد رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر سبتمبر.

لم يشهد مؤشر ستوكس يوروب 600 تغيرًا يُذكر، ولا يزال قريبًا من أدنى مستوى له في أسبوعين بعد أكبر انخفاض يومي له منذ شهر تقريبًا.

انخفض مؤشر داكس بنحو 0.2%، وارتفع مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2%، بينما يحوم مؤشرا فوتسي 100 وإيبكس 35 بالقرب من مستوى الاستقرار.

ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى 3.22%، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2011، مما زاد الضغط على تقييمات الأسهم.

ولا تزال القطاعات الحساسة للنمو، مثل التكنولوجيا والبرمجيات والعقارات، عرضةً بشكل خاص لارتفاع أسعار الفائدة.

وأكد كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، أن معدل التضخم في منطقة اليورو، الذي يبلغ حوالي 3%، لا يزال أعلى بكثير من الهدف المحدد بنسبة 2%، في حين أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يُعيد إشعال ضغوط الأسعار.

وتقترب أسواق المال الآن من استيعاب رفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، وهو تحول كبير عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى فترة توقف مطولة.

وينصب اهتمام المستثمرين على تصريحات كريستين لاغارد ومحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو، وكلاهما قد يؤثر على التحركات القادمة في أسواق السندات والعملات والأسهم.

وتتداول العقود الآجلة في وول ستريت بانخفاض طفيف، بينما تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت 92 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

لا يزال خام برنت قريباً من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، بينما يستمر اضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز في دعم علاوة مخاطر الطاقة.

مخطط US500 (الفترة الزمنية ليوم واحد)

المصدر: xStation5

يُظهر أداء مؤشر يورو ستوكس 50 اليوم تحولاً واضحاً في القطاعات بدلاً من اتجاه موحد نحو الإقبال على المخاطرة أو النفور منها. فعلى صعيد الصعود، تبرز أسهم شركات السلع الاستهلاكية والصناعية، بقيادة هيرميس (+1.5%)، ما يُفسر عودة رؤوس الأموال إلى العلامات التجارية عالية الجودة بعد فترة من التراجع، على الرغم من استمرار ارتفاع مضاعفات الربحية، حيث يبلغ مضاعف الربحية حوالي 36. كما ارتفعت أسهم لوريال (+1%)، ولكن من الواضح أيضاً أن السوق يدفع علاوة سعرية مقابل الأداء الدفاعي واستقرار الأرباح بدلاً من التقييم المنخفض. أما توتال إنيرجيز (+1.04%) فتبدو مختلفة تماماً: بمضاعف ربحية يبلغ 12.8 وعائد قوي جداً منذ بداية العام، يواصل المستثمرون مكافأة الاستثمار في قطاع الطاقة، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار النفط.

... على الجانب السلبي، تُعدّ شركة إنفينون الأضعف أداءً (-2.2%)، على الرغم من أن سهمها لا يزال قريبًا من +50% منذ بداية العام، مما يُشير إلى جني الأرباح والضغط على قطاع أشباه الموصلات باهظ الثمن، وليس إلى تغيير واضح في الوضع على المدى الطويل. ويُظهر ضعف أداء البنوك وشركات التأمين - مثل بي إن بي باريبا، وميونيخ ري، ويونيكريديت، وأكسا، وسانتاندير - أن السوق بات أكثر حذرًا تجاه القطاع المالي بعد أدائه القوي هذا العام. كما تجدر الإشارة إلى شركة راينميتال، التي انخفض سهمها بنحو 0.66% خلال اليوم، بينما لا يزال مرتفعًا بأكثر من 20% خلال شهر واحد؛ وبنسبة سعر إلى ربحية تبلغ حوالي 77، لا يزال سهمها من بين أكثر الأسهم تقييمًا في المؤشر. عمومًا، لا يرفض السوق الأسهم الأوروبية رفضًا قاطعًا، ولكنه يُصبح أكثر انتقائية فيما يتعلق بجودة الميزانية العمومية، واستدامة النمو، والتقييم.

المصدر: أبحاث XTB

لا تزال الأسهم الأوروبية تحت ضغط عوائد السندات

يُعدّ الارتفاع الحاد في عوائد السندات أكبر عائق أمام الأسهم الأوروبية. فقد ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى 3.22%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2011، بينما تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا 5.30%.

يؤدي هذا مباشرةً إلى رفع معدل الخصم المطبق على التدفقات النقدية المستقبلية، ما يعني أن الشركات ذات توقعات النمو المرتفعة والأرباح المستقبلية البعيدة هي الأكثر تضررًا. في الوقت نفسه، تزداد منافسة السندات مع الأسهم، لا سيما عندما تبدأ علاوة مخاطر الأسهم في التراجع.

يُعقّد النفط مهمة البنك المركزي الأوروبي مجددًا

تُعدّ الطاقة ثاني أهم القضايا. لا يزال سعر خام برنت قريبًا من 91.50 دولارًا أمريكيًا للبرميل، بينما تزيد التوترات في الخليج العربي واضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز من خطر ارتفاع أسعار النفط الخام.

يُعدّ هذا الأمر مُقلقًا بشكل خاص للبنك المركزي الأوروبي، نظرًا لأنّ معدل التضخم في منطقة اليورو لا يزال يُقارب 3%. وقد أشار فيليب لين إلى أنّ هذا المعدل لا يزال مرتفعًا للغاية مقارنةً بالهدف المُحدد وهو 2%، في حين أنّ ارتفاع أسعار النفط قد يُؤدّي إلى زيادة الضغوط التضخمية مجددًا.

ونتيجةً لذلك، غيّر السوق توقعاته بشأن السياسة النقدية بشكل واضح. فبدلًا من افتراض استمرار أسعار الفائدة دون تغيير لفترة طويلة، بات المستثمرون الآن على وشك استيعاب رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر.

وتُعدّ تصريحات لاغارد ومحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي بالغة الأهمية اليوم.

قد يأتي المُحفّز التالي للأسواق من تصريحات كريستين لاغارد. وسيبحث المستثمرون عن مؤشرات تُبيّن ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي يُهيّئ السوق بالفعل لرفع آخر لسعر الفائدة على الرغم من ضعف الزخم الاقتصادي.

وفي الوقت نفسه، سيتم نشر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يوليو. وستُركّز الأسواق على مدى قلق أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن ضعف أوضاع سوق العمل حتى قبل الارتفاع الأخير في عوائد السندات طويلة الأجل.

لذا، لا يزال الوضع متوتراً بالنسبة للأسهم الأوروبية: فارتفاع العوائد يحدّ من التقييمات، وارتفاع أسعار النفط يزيد من مخاطر التضخم، وقد تُضطر البنوك المركزية إلى تبني سياسة نقدية أكثر تقييداً مما توقعته الأسواق مؤخراً. في الوقت الراهن، يبدو استقرار اليوم أشبه بتوقف مؤقت لعمليات البيع المكثفة أكثر من كونه بداية لانتعاش قوي.

مؤشر داكس تحت ضغط ارتفاع عوائد السندات

تباطأت عمليات البيع في سوق السندات العالمية إلى حد ما، لكن تأثيرها على الأسهم الأوروبية لا يزال واضحاً. افتتح مؤشر داكس يوم الأربعاء عند حوالي 26,140 نقطة، دون تغيير يُذكر، على الرغم من أن ارتفاع عوائد السندات لا يزال يشكل قيداً مهماً على التقييمات. يوم الثلاثاء، ارتفعت عوائد السندات الحكومية الرئيسية في الولايات المتحدة وألمانيا واليابان إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، مدفوعةً بمخاوف التضخم وارتفاع أسعار النفط وتزايد أعباء الديون في الاقتصادات الكبرى. لا تؤدي هذه البيئة بالضرورة إلى نزوح جماعي للأسهم، لكنها تحدّ من رغبة المستثمرين في دفع مبالغ كبيرة مقابل الأصول الأكثر خطورة. يظهر الضغط أيضًا على مستوى السهم الفردي، حيث انخفضت أسهم شركة هايدلبرغر دروك بنحو 5.5% بعد ربع مالي ضعيف اتسعت فيه خسائر الشركة الصافية إلى 32 مليون يورو مقارنةً بـ 11 مليون يورو في العام السابق، ويعود ذلك جزئيًا إلى انتهاء برنامج دعم في إيطاليا.

أسهم هايدلبرغر دروك (HDD.DE، فاصل D1)

هايدلبرغر تحت ضغط بعد النتائج مع انخفاض المبيعات بنسبة كبيرة

شهدت شركة هايدلبرغر دروكمشينين أداءً تشغيليًا أضعف بشكل ملحوظ في الربع الأول. انخفضت المبيعات بنسبة 13% لتصل إلى 404 ملايين يورو مقارنةً بـ 466 مليون يورو في العام السابق، بينما تراجع الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل إلى مليون يورو فقط من 20 مليون يورو، مما أدى إلى هامش ربح قدره 0.2% مقابل 4.4% في العام السابق. تمثلت المشكلة الرئيسية في انخفاض حجم المبيعات، لا سيما في قطاع معدات الطباعة والتغليف، بعد انتهاء برنامج الدعم الإيطالي، والذي قالت الشركة إنه تسبب في انخفاض الطلبات بأكثر من 60 مليون يورو. مع ذلك، لا تبدو الصورة سلبية تمامًا: فقد ارتفع حجم الطلبات المتراكمة إلى 762 مليون يورو من 639 مليون يورو في بداية السنة المالية، مما يُحسّن من وضوح الرؤية للأرباع القادمة. أكدت الإدارة توقعاتها للعام 2026/2027، ولا تزال تتوقع استقرارًا عامًا في المبيعات وتحسنًا ملحوظًا في هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

تأثرت هوامش الربح بانخفاض حجم المبيعات، وليس بخلل في نموذج العمل.

الخلاصة الأهم هي أن تراجع الربحية كان مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض حجم المبيعات، وليس بانخفاض هيكلي في هوامش ربح المنتجات. وأشارت الشركة في الواقع إلى تحسن هوامش الربح النسبية بفضل ارتفاع الأسعار، واسترداد الرسوم الجمركية، ومزيج منتجات أكثر ملاءمة. وتواصل هايدلبرغ أيضًا إجراءات خفض التكاليف: فقد انخفض عدد الموظفين بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 9,019 موظفًا، بينما انخفضت تكاليف الموظفين إلى 196 مليون يورو من 208 ملايين يورو.

على الصعيد الإقليمي، كانت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الأضعف أداءً، حيث انخفضت الطلبات بنسبة 16% والمبيعات بنسبة 23%. أما منطقة آسيا والمحيط الهادئ فقد حققت أداءً أفضل بكثير، حيث ارتفعت الطلبات بنسبة 17% والمبيعات بنسبة 3%، مدفوعة بشكل رئيسي بالصين. يشير هذا إلى أن ضعف الربع الأول كان مركزًا جغرافيًا، ويرتبط جزئيًا بعوامل استثنائية، وليس بانهيار واسع النطاق في الطلب العالمي.

لا يزال التدفق النقدي يمثل أكبر المخاطر.

كان لضعف نتائج التشغيل تأثير واضح على توليد النقد. بلغ التدفق النقدي الحر سالب 77 مليون يورو، مقابل سالب 68 مليون يورو في العام السابق، بينما انخفض التدفق النقدي التشغيلي إلى سالب 55 مليون يورو. أنهت الشركة الربع بخسارة صافية قدرها 32 مليون يورو، مقارنة بخسارة قدرها 11 مليون يورو في العام السابق.

كما تراجعت الميزانية العمومية، حيث تحول صافي المركز المالي من 39 مليون يورو نقدًا إلى 39 مليون يورو من صافي الدين، بينما انخفضت نسبة حقوق الملكية إلى 24.3% من 27.2%. ومع ذلك، لا تزال هايدلبرغ تتمتع باحتياطي سيولة كبير، حيث لا يزال 298 مليون يورو من تسهيلاتها الائتمانية المتجددة البالغة 436 مليون يورو غير مسحوبة. تتوقع الإدارة انخفاض التدفقات النقدية الخارجة في الأرباع القادمة، لكنها لا تزال تتوقع تدفقًا نقديًا حرًا سلبيًا للعام بأكمله بسبب الاستثمارات المخطط لها.

لا تزال الاستراتيجية تهدف إلى تحسين جودة الأعمال. لن تُغير هايدلبرغ توجهها الاستراتيجي رغم البداية الضعيفة للعام. تهدف عمليات الاستحواذ على شركتي مانرولاند شيتفيد وبولار إلى زيادة حصة الإيرادات المتكررة من خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار، وتعزيز مكانة الشركة كمُكامل لأنظمة الإنتاج في قطاع التغليف.

من المتوقع أن تُضيف مانرولاند ما بين 10 و20 مليون يورو إلى مبيعاتها هذا العام، بينما تستهدف هايدلبرغ، بعد إتمام عملية الدمج، تحقيق إيرادات سنوية مستقرة تتجاوز 100 مليون يورو، وأرباحًا قبل الفوائد والضرائب تتراوح بين 10 و15 مليون يورو. في الوقت نفسه، تتوسع الشركة خارج نطاق الطباعة التقليدية لتشمل مجالات مثل الدفاع وتخزين الطاقة والتنقل الكهربائي.

كان أداء الربع الأول ضعيفًا بشكل عام، لكن السؤال الأهم هو ما إذا كان تراكم الطلبات سيُترجم إلى استقرار في المبيعات وهوامش الربح خلال الفترات القادمة. إذا تحقق ذلك، فقد تُثبت النتائج الحالية أنها أدنى مستوى تشغيلي محلي. أما إذا تأخر تعافي حجم المبيعات، فقد يُصبح التدفق النقدي الحر السلبي وضعف الميزانية العمومية أكثر أهمية بكثير بالنسبة لتقييم الشركة.

أسهم Heidelberger Druck (HDD.DE، الفاصل الزمني D1)

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المصدر: xStation5