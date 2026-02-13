ملخص السوق: الدولار يتسارع قبل مؤشر أسعار المستهلك. أرباح متباينة من الشركات الفرنسية العملاقة (13 فبراير 2026)

الاقتصاد والعملات
- منطقة اليورو: نما الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2025 بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي و1.3% على أساس سنوي، متوافقًا مع البيانات الأولية وتوقعات السوق. وارتفع الميزان التجاري الخارجي لأول مرة منذ ثلاثة أشهر إلى 11.6 مليار يورو (التوقعات: 11.7 مليار يورو؛ معدل موسميًا).
- بولندا: انخفض التضخم الاستهلاكي (مؤشر أسعار المستهلك) بأقل من المتوقع، من 2.4% إلى 2.2% (التوقعات: 1.9%). ويعود هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الوقود والنقل، بينما جاء الضغط التصاعدي من السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية (التبغ والكحول). ولا يزال المؤشر دون نقطة المنتصف المستهدفة للبنك الوطني البولندي البالغة 2.5% (+/- نقطة مئوية واحدة).
- الدولار الأمريكي: يرتفع مؤشر الدولار لليوم الثالث على التوالي (USDIDX: +0.15%)، مدعومًا بقوة تقرير الوظائف غير الزراعية على الرغم من ترقب تقرير مؤشر أسعار المستهلك القادم (التوقعات: 2.5%، السابق: 2.7%). يشير سوق العمل المزدحم وبيانات النشاط التجاري القوية إلى خطر التضخم المستقر؛ وقد تعكس مكاسب الدولار استعدادًا لمفاجأة إيجابية محتملة.
- تحركات العملات الأجنبية: يشهد الدولار الأسترالي (AUDUSD: -0.5%) والين الياباني (USDJPY: +0.5%) أكبر تصحيحات. تراجع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 1.186، بينما ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الزلوتي البولندي بنسبة 0.1% إلى 3.553.
المؤشرات
- معنويات السوق: تتداول العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية في الغالب على انخفاض، مواصلةً خسائرها من موجة البيع التي شهدتها وول ستريت أمس (EU50 وDE40: -0.35%).
- القطاعات: تتركز الانخفاضات في قطاعات الخدمات المالية والمواد والطاقة والمرافق. ويتم تعويض هذه الانخفاضات جزئيًا بمكاسب في شركات الأدوية والصناعة والتكنولوجيا الكبرى.
- مؤشر مجموعة العشرين (بولندا): سجل أكبر الخسائر بنسبة -1.8%.
- مؤشر SUI20 (سويسرا): الاستثناء "الأخضر" الوحيد عند +0.1%.
تغيرات مؤشرات الأسهم الآجلة. المصدر: xStation5
أبرز أداء الأسهم الفردية
- سيمنز (-3.7%): يشهد السهم تصحيحًا حادًا، متخليًا تمامًا عن المكاسب التي حققها بعد الاستقبال الإيجابي الأولي لنتائجه المالية أمس.
- لوريال (-3.6%): انخفض السهم بعد أن أظهرت نتائج الربع الرابع نموًا طفيفًا في المبيعات في الصين (0.6% مقابل 5.6% توقعات). لم يكن الطلب القوي في أمريكا الشمالية وأوروبا (نمو إجمالي 6%) كافيًا لإرضاء المستثمرين.
- سافران (+8.5%): ارتفع السهم بشكل ملحوظ بعد أن بلغت إيرادات النصف الثاني من عام 2025 نحو 16.6 مليار يورو (+16% على أساس سنوي). على الرغم من انخفاض ربحية السهم، إلا أن التدفق النقدي الحر (2.1 مليار يورو) تجاوز التوقعات بشكل كبير. وقد تفاعل السوق بشكل إيجابي مع رفع التوقعات لعام 2028 بشكل ملحوظ.
- حققت شركة كابجيميني (+4.4%) نموًا قويًا في الربع الرابع (+10.6%)، متجاوزةً هدفها للإيرادات لعام 2025 (22.47 مليار يورو)، وذلك بفضل استحواذها على شركة WNS. ولا تزال الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي للنمو، مع خطة لإعادة هيكلة شاملة تهدف إلى التحول الكامل نحو خدمات الذكاء الاصطناعي.
أداء أسهم وقطاعات مؤشر ستوكس 600 اليوم. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي
ملخص اليوم: السوق يتعافى من الخسائر وينتظر تخفيضات أسعار الفائدة
ثلاثة أسواق يجب مراقبتها الأسبوع المقبل (13.02.2026)
شركة آي بي إم تخالف التيار: ثلاثة أضعاف عدد الموظفين المبتدئين
افتتاحية الولايات المتحدة: السوق يبحث عن اتجاه بعد بيانات التضخم