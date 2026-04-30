ملخص السوق: مؤشر UK100 يرتفع بشكل صاروخي بعد تصريح بنك إنجلترا 🚀 مكاسب هائلة بعد خطاب لاغارد من البنك المركزي الأوروبي 📈

📈 الأسواق والشركات

تسجل المؤشرات الأوروبية مكاسب قوية، بقيادة مؤشر لندن ( UK100: +1.8% ) بعد أن أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة. كما شهدت مؤشرات داكس الألماني ( DE40: +1.4% )، وإيه إي إكس الهولندي ( NED25: +1.3% )، وإس إم آي السويسري ( SUI20: +1.1% ) مكاسب ملحوظة. أما بورصتا باريس ( FRA40: +0.55% ) وميلانو ( ITA40: +0.85% ) فتتداولان بهدوء نسبي مع الحفاظ على مكاسبهما.

جلينكور: تحقق وحدة التداول التابعة لها نتائج قياسية بفضل تقلبات أسعار السلع الأساسية الناجمة عن الحرب في إيران. وتتوقع الشركة أن تتجاوز أرباحها الأساسية السنوية من وحدة التسويق الحد الأعلى لتوقعاتها البالغة 3.5 مليار دولار. وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 1%.

بنك بي إن بي باريبا: انخفضت أسهمه بنحو 3.3%، حيث طغت مخصصات خسائر الائتمان البالغة 1.08 مليار دولار على الأرباح التي فاقت التوقعات. وارتفع صافي الربح بنسبة 9% ليصل إلى 3.22 مليار يورو، مدعومًا بدمج شركة أكسا وإعادة تقييم لمرة واحدة لحصص أولفاندز. وتلتزم الإدارة بالحذر.

رولز رويس: حافظت الشركة على توقعاتها السنوية، حيث توقعت ارتفاع الربح التشغيلي المعدل إلى 4.2 مليار جنيه إسترليني، والتدفق النقدي الحر إلى 3.8 مليار جنيه إسترليني. بدأ العام بقوة في جميع القطاعات، مع طلب قوي على الطائرات عريضة البدن. وتعمل الشركة على التخفيف من آثار اضطرابات الشرق الأوسط، وتنفذ عمليات إعادة شراء الأسهم. وارتفعت أسهمها بنسبة 7.7%.

يونيليفر: نمت المبيعات الأساسية بنسبة 3.8%، متجاوزة التوقعات بفضل حجم مبيعات منتجات العناية المنزلية و"العلامات التجارية الرائدة". ومن المتوقع أن يكون النمو السنوي عند الحد الأدنى من النطاق المتوقع بين 4% و6%. من المقرر دمج قطاع الأغذية مع شركة ماكورميك بحلول منتصف عام 2027، ما سيُحقق وفورات في التكاليف بقيمة 600 مليون دولار أمريكي سنويًا. وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 1.3%.

ستيلانتيس: انخفضت أسهم الشركة بنحو 3.7% نتيجة تباطؤ تعافي الأرباح، على الرغم من تحقيقها دخلًا تشغيليًا معدلًا قدره 960 مليون يورو. وقد غطى تعديلٌ في تكاليف التعريفات الجمركية بقيمة 400 مليون يورو في أمريكا الشمالية على خسارة محتملة. وساهمت طرازات جيب الجديدة في زيادة حصتها في السوق الأمريكية.

كاتربيلر: ارتفعت أسهم الشركة بنحو 5% في تداولات ما بعد الإغلاق بعد ارتفاع الأرباح المعدلة إلى 5.54 دولار أمريكي للسهم، مدفوعةً بزيادة قدرها 38% في إيرادات الإنشاءات. واستفاد قطاع الطاقة من الطلب على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وبلغ إجمالي الإيرادات 17.42 مليار دولار أمريكي.

سوق الصرف الأجنبي: يهيمن الين الياباني على سوق الصرف الأجنبي اليوم (الدولار الأمريكي/الين الياباني: -2.2%؛ اليورو/الين الياباني: -2%)، مدعومًا بتوقعات بتدخل محتمل من طوكيو في سوق العملات. يتجلى الإقبال على المخاطرة في ارتفاع عملات أستراليا ونيوزيلندا (الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي: +0.5%؛ الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي: +0.65%). وارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.17.