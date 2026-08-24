ملخص السوق: ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة تقارب 4%؛ ويتوقع قطاع السلع الفاخرة زيادة الطلب في الصين (34.08.2026)

📊 المؤشرات والشركات
- اتسمت جلسة التداول الأوروبية بتقلبات ملحوظة، حيث شهدت استقرارًا نسبيًا مقارنةً بتقلبات الأسبوع الماضي (مؤشر VSTOXX: -0.6%؛ مؤشر EU50: -0.15%).
- استقرت العقود الآجلة لمؤشرات داكس الألماني (DE4)، وAEX الهولندي (NED25)، وفوتسي 100 البريطاني (UK100)، بينما سجلت المؤشرات الإيطالية (ITA40: -0.15%)، والفرنسية (FRA40: -0.15%)، والبولندية (W20: -0.2%)، والسويسرية (SUI20: -0.4%) خسائر. ويُعدّ مؤشر IBEX 35 الإسباني (SPA35: +0.3%) استثناءً إيجابيًا.
- برزت شركات السلع الاستهلاكية، ولا سيما شركات الأزياء الفاخرة ومستحضرات التجميل، في السوق الأوروبية اليوم (هيرميس: +1.3%، إل في إم إتش: +1.1%، لوريال: +1.3%). يشهد القطاع المالي الأوروبي (يونيكريديت: +1.05%؛ دويتشه بنك: +0.5%؛ سانتاندير: +0.75%) وقطاع المواد (باسف: +1.5%؛ إير ليكيد: +0.6%) ارتفاعًا ملحوظًا. في المقابل، يُعدّ قطاعا الطاقة والرعاية الصحية الأكثر تراجعًا.
- تشهد شركات السلع الفاخرة الأوروبية بوادر استقرار وانتعاش في الطلب في الصين، مدفوعًا بشكل أساسي بالمستهلكين ذوي الملاءة المالية العالية. ورغم استمرار الضغوط القوية التي يتعرض لها السوق نتيجةً لقيود تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج والضرائب، تشير التوقعات إلى تحسن الأداء في الربع الأخير من العام. ومن أبرز المستفيدين من هذا التوجه: هيرميس، وكيرينغ، وبربري، وإل في إم إتش.
- إس إس إيه بي، ونورسك هيدرو: ارتفعت أسهم شركة إس إس إيه بي الأوروبية لصناعة الصلب وشركة نورسك هيدرو لتوريد الألومنيوم، وذلك عقب عدم التوصل إلى اتفاقية تعريفية بين الولايات المتحدة وكندا. ويُبقي استمرار الحواجز التجارية القائمة على ظروف مواتية للغاية للشركتين. إذ تحتفظ إس إس إيه بي بميزة تنافسية محلية في سوق ألواح الصلب الأمريكية، بينما تستفيد نورسك هيدرو من قواعد إعادة التدوير التفضيلية في الولايات المتحدة.
- علي بابا: جمعت الشركة 10.2 مليار دولار أمريكي في طرح أسهم قياسي في هونغ كونغ لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى انخفاض سعر سهمها بنسبة 8.5%. وعلى الرغم من شراء الإدارة التنفيذية للأسهم، إلا أن المستثمرين قلقون بشأن تخفيف الأرباح وارتفاع النفقات الرأسمالية. بالإضافة إلى ذلك، انتقد المستثمر البارز مايكل بوري الإصدار الجديد وأعلن عن بيعه كامل حصته.
- شين: تخطط الشركة لجمع ما يصل إلى 1.8 مليار دولار أمريكي في أول ظهور لها في بورصة هونغ كونغ، مستهدفةً تقييمًا يبلغ حوالي 27 مليار دولار أمريكي. ويمثل هذا انخفاضًا كبيرًا عن التقييم البالغ 100 مليار دولار أمريكي الذي حققته في عام 2022، نتيجة للخسائر المالية، وارتفاع الرسوم الجمركية، والتدقيق التنظيمي الأمريكي. ومن المقرر أن تبدأ الشركة التداول في الأول من سبتمبر.
- أما شركة شل، فقد جذبت اهتمام مشترين محتملين، من بينهم عمالقة الصناعة إكسون موبيل، وليونديل باسيل، ومؤسسة البترول الكويتية، وشركات الأسهم الخاصة أبولو، فيما يتعلق ببيع أعمالها الكيميائية في الولايات المتحدة. تُقدّر العروض الأولية غير الملزمة قيمة الأصول بما يصل إلى 8 مليارات دولار، وهو ما يُمثل خصماً كبيراً مقارنةً بالاستثمارات الرأسمالية السابقة. وتندرج هذه الصفقة ضمن استراتيجية شركة شل المستمرة للتخلص من الأصول الأقل ربحية.
🌍 الاقتصاد والجيوسياسة
- تُعدّ الحكومة الكندية حزمة دعم للشركات المحلية في أعقاب انهيار المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وفرض دونالد ترامب تعريفات جمركية بنسبة 50%. ويتوقع رئيس الوزراء مارك كارني أن يستمر النزاع التجاري حتى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي على الأقل، أو حتى نهاية ولاية ترامب. ومن المقرر أن تدخل التعريفات الكندية الانتقامية حيز التنفيذ في 8 سبتمبر/أيلول.
- صرح بييرو سيبولوني، من البنك المركزي الأوروبي، بأنه لا يرى حاليًا أي مخاطر ركود تضخمي في منطقة اليورو، مضيفًا أن التضخم بعيد كل البعد عن أن يكون خطيرًا.
- أعلن وزير المالية الفرنسي ليسكور أنه لن يقترح ضرائب جديدة لمعالجة عجز الموازنة المتزايد. وقد دفع انخفاض أسعار السندات الفرنسية في الأسابيع الأخيرة الفارق بين السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2024، وهو أقل بقليل من الذروة التي بلغها قبل الانتخابات المبكرة التي أعقبت حل إيمانويل ماكرون للبرلمان (87 نقطة أساس؛ مقارنة بـ 88 نقطة أساس في عام 2024).
💱 العملات والسلع
- سوق الصرف الأجنبي: ينتعش مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) بنحو 0.2% من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، بعد انخفاضه بنحو 0.9% الأسبوع الماضي. ولا يزال الدولار الكندي أضعف العملات أداءً خلال الجلسة (USDCAD: +0.35%)، بينما تُقلّص عملات مجموعة العشر الأخرى خسائرها مقابل الدولار الأمريكي. وانخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% فقط (بعد انخفاضه بنسبة 0.15% عند أدنى مستوى له خلال الجلسة).
- انخفضت العقود الآجلة لخام برنت (OIL) بنسبة 0.9% إلى 91.30 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في كل من بورصة نيويورك التجارية (NATGAS: +3%) وفي أوروبا (NATGAS.EU: +3.1%).
- وتواصل المعادن النفيسة مكاسبها رغم محاولة الدولار التعافي. وارتفع الذهب بنسبة 1.3% إلى 4,660 دولارًا للأونصة، بينما ارتفعت الفضة بنسبة 0.5% إلى 69.30 دولارًا للأونصة.
🪙 العملات الرقمية
- يستقر سعر البيتكوين قرب 77,800 دولار أمريكي بعد ارتفاعه بنسبة 24% خلال الأسبوع الماضي، مدفوعًا بعمليات شراء في السوق الفورية وتصفية مراكز البيع. وسجلت عملتا الإيثيريوم وسولانا نمطًا مشابهًا، حيث تزامن ارتفاع الأسعار مع انخفاض في حجم التداول المفتوح على العقود الآجلة. يشير هذا إلى هيمنة الطلب الفوري الطبيعي على الطلب الناتج عن الرافعة المالية.
ملخص اليوم: وول ستريت تلتقط أنفاسها مع انخفاض العائدات وأسعار النفط (25.08.2026)
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