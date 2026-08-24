ملخص السوق: ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة تقارب 4%؛ ويتوقع قطاع السلع الفاخرة زيادة الطلب في الصين (34.08.2026)

سوق الصرف الأجنبي: ينتعش مؤشر الدولار الأمريكي (

USDIDX

) بنحو 0.2% من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، بعد انخفاضه بنحو 0.9% الأسبوع الماضي. ولا يزال الدولار الكندي أضعف العملات أداءً خلال الجلسة (

USDCAD: +0.35%

)، بينما تُقلّص عملات مجموعة العشر الأخرى خسائرها مقابل الدولار الأمريكي. وانخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% فقط (بعد انخفاضه بنسبة 0.15% عند أدنى مستوى له خلال الجلسة).