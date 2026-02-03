ملخص اليوم: عمليات بيع مكثفة في وول ستريت 📉 بيتكوين وإيثيريوم يواصلان تراجعهما وسط حالة من الذعر

- يشهد قطاع التكنولوجيا الأمريكي خسائر فادحة اليوم، مما أدى إلى انخفاض مؤشر ناسداك 100 بأكثر من 2%. كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) بنحو 1.7%، لتصل إلى حوالي 6900 نقطة. وفي قطاع التكنولوجيا الكبرى، تُعدّ شركتا إنفيديا ومايكروسوفت من بين أكثر الشركات تراجعًا (بانخفاض يزيد عن 3%)، بينما يُعاني قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات من أداء ضعيف للغاية. في المقابل، تُسجّل أسهم البنوك وشركات الدفاع وشركات إنتاج النفط والغاز مكاسب.
- وتشهد أسهم شركات البرمجيات انخفاضًا حادًا على خلفية توسعة شركة أنثروبيك لطبقة التطبيقات الخاصة ببرنامج كلود. ويتزايد قلق المستثمرين من احتمال ظهور حلول مماثلة في المستقبل القريب، مما قد يُؤثر سلبًا على نماذج أعمال العديد من شركات البرمجيات، ويؤدي إلى تباطؤ النمو وزيادة فقدان العملاء. وتُعدّ أسهم شركات إنتويت وسيلزفورس وسيرفيس ناو من بين الأكثر تضررًا اليوم. وفي معظم الحالات، يُمثل هذا التراجع امتدادًا لموجة بيع حادة مستمرة منذ أشهر.
- امتدّ ضعف قطاع التكنولوجيا إلى جانب "الأجهزة" في السوق. فقد انخفضت أسهم شركات تصنيع وحدات معالجة الرسومات، مثل برودكوم، بأكثر من 6%، كما تعرّض مورّدو الذاكرة لضغوط، حيث تراجعت أسهم مايكرون بأكثر من 4%. ومن المثير للاهتمام أن شركة بالانتير تقاوم موجة البيع الأوسع نطاقًا بفضل نتائجها القوية، إذ ارتفعت أسهمها بنحو 6%. وارتفعت أسهم وول مارت بنحو 2.5%، متجاوزةً بذلك تريليون دولار من القيمة السوقية لأول مرة في تاريخ الشركة. كما ارتفعت أسهم بيبسيكو بأكثر من 3% عقب إعلان أرباحها.
- وكان رد فعل سوق النفط محدودًا على التقارير التي تفيد بإسقاط طائرة إيرانية مسيّرة من طراز شاهد-139 بواسطة طائرة إف-35 تابعة للبحرية الأمريكية. وسجّل سعر النفط الخام ارتفاعًا طفيفًا اليوم، ليعود إلى ما فوق 67 دولارًا للبرميل. وأضافت الولايات المتحدة أن الجدول الزمني الحالي للمفاوضات مع إيران لم يطرأ عليه أي تغيير، وأن قرار إسقاط الطائرة المسيّرة كان صائبًا. وارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي (NATGAS) بشكل طفيف بنسبة 1% اليوم.
- انخفض سعر البيتكوين بشكل حاد، ليختبر مستوى 72,500 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل نوفمبر 2024، عندما أشعل فوز دونالد ترامب في الانتخابات آمالاً بسوق صاعدة طويلة الأمد للعملات الرقمية ولوائح تنظيمية أكثر ملاءمة. أما الإيثيريوم، ثاني أكبر عملة رقمية، فقد انخفض بنسبة 10%، ليصل إلى حوالي 2,100 دولار.
مؤشر US500 والبيتكوين (إطار زمني يومي)
المصدر: xStation5
المصدر: xStation5
