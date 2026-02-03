ملخص اليوم: عمليات بيع مكثفة في وول ستريت 📉 بيتكوين وإيثيريوم يواصلان تراجعهما وسط حالة من الذعر

يشهد قطاع التكنولوجيا الأمريكي خسائر فادحة اليوم، مما أدى إلى انخفاض مؤشر ناسداك 100 بأكثر من 2%. كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (

) بنحو 1.7%، لتصل إلى حوالي 6900 نقطة. وفي قطاع التكنولوجيا الكبرى، تُعدّ شركتا إنفيديا ومايكروسوفت من بين أكثر الشركات تراجعًا (بانخفاض يزيد عن 3%)، بينما يُعاني قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات من أداء ضعيف للغاية. في المقابل، تُسجّل أسهم البنوك وشركات الدفاع وشركات إنتاج النفط والغاز مكاسب.