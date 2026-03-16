ملخص السوق: أوروبا تسعى للتعافي وسط آمال باستئناف حركة المرور في مضيق هرمز 🚢

السلع والعملات الأجنبية: خفّ الضغط على أسعار النفط في بداية الجلسة، حيث انخفض سعر خام برنت إلى 102 دولار (-1.4%) وخام غرب تكساس الوسيط إلى 95 دولارًا (-3.5%). ويتراجع مؤشر الدولار الأمريكي (

) بنسبة 0.35%، مما يشير إلى عودة الإقبال على المخاطرة. ارتفع الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي بنحو 0.9% مقابل الدولار الأمريكي، بينما انتعش اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.4% ليصل إلى 1.148.