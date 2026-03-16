ملخص السوق: أوروبا تسعى للتعافي وسط آمال باستئناف حركة المرور في مضيق هرمز 🚢

الأسواق والشركات
تستعيد المؤشرات خسائرها مدعومةً بآمال استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بعد عبور أول ناقلة غير إيرانية - مملوكة لشركة الشحن الوطنية الباكستانية - المضيق بنجاح رغم ارتفاع مستوى التهديد.
- أوروبا تقود الانتعاش: يتصدر مؤشر داكس الألماني (DE40) الانتعاش بارتفاع قدره 1.1%، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسهم كومرتسبانك بنسبة 6.6% بعد إطلاق يونيكريديت الإيطالي عرض استحواذ جديد. وارتفع مؤشرا أمستردام (NED25) ولندن (UK100) بنسبة 1% و0.9% على التوالي، بينما لا تزال الأسواق الناشئة مثل بولندا (W20: +0.2%) متأخرة.
- التركيز القطاعي: لا تزال شركات النفط الكبرى مهيمنة، حيث حافظ خام برنت على سعر فوق 100 دولار للبرميل (شل +1.3%، بي بي +0.6%). كما تحقق البنوك وشركات العقارات مكاسب، مدعومةً بتوقعات رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو.
- يونيكريديت ضد كومرتسبانك: أعلنت يونيكريديت عن نيتها الاستحواذ على كامل أسهم كومرتسبانك (ارتفاعًا من حصتها الحالية البالغة 30%)، وهي خطوة من شأنها أن تُحدث اندماجًا واسع النطاق في القطاع المصرفي الأوروبي. مع ذلك، انتقد مجلس إدارة كومرتسبانك العرض لافتقاره إلى علاوة سعرية وشروط كافية، وأكدت الرئيسة التنفيذية بيتينا أورلوب التزامها باستراتيجية مستقلة.
- رفع تصنيف باير: قفزت أسهم باير بنسبة تقارب 5% بعد أن رفعت يو بي إس تصنيفها إلى "شراء". يتفاءل المحللون بشأن تسوية محتملة لقضية الغليفوسات والأداء القوي لأدوية مثل نوبيكا وكيرينديا.
- السلع والعملات الأجنبية: خفّ الضغط على أسعار النفط في بداية الجلسة، حيث انخفض سعر خام برنت إلى 102 دولار (-1.4%) وخام غرب تكساس الوسيط إلى 95 دولارًا (-3.5%). ويتراجع مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) بنسبة 0.35%، مما يشير إلى عودة الإقبال على المخاطرة. ارتفع الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي بنحو 0.9% مقابل الدولار الأمريكي، بينما انتعش اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.4% ليصل إلى 1.148.
تقلبات أسعار أسهم شركات مؤشر ستوكس 600. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي
الاقتصاد والجيوسياسة
- التضخم في بولندا: في فبراير 2026، تباطأ التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) إلى 2.5% على أساس سنوي، بينما بلغ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 2.1%. ورغم أن هذه الأرقام الصادرة عن البنك الوطني البولندي تُظهر تراجع ضغوط الأسعار في القطاعات الرئيسية، إلا أنها لا تعكس بعدُ الصدمة الأخيرة في أسعار الطاقة.
- تحالف هرمز: يُصعّد دونالد ترامب الضغط على حلفاء الناتو والصين لتأمين مضيق هرمز، محذرًا من أن مستقبل الناتو مُهددٌ إذا استمر الأعضاء في عدم التحرك. وتعتزم الولايات المتحدة الإعلان عن تحالف مرافقة متعدد الجنسيات في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
- موقف إيران: أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المضيق "مفتوح" من وجهة نظر طهران، ولكنه مغلق تمامًا أمام الولايات المتحدة وإسرائيل و"حلفائهم" الذين ارتكبوا "عدوانًا غير مبرر".
- المحادثات التجارية: وصف المفاوض الصيني لي المحادثات الأخيرة مع الولايات المتحدة بأنها مثمرة، حيث ركزت على إمكانية تمديد تعليق الرسوم الجمركية.
- تباطؤ التضخم في كندا: انخفض التضخم الكندي إلى 1.8% في فبراير. ورغم أن تأثير سنة الأساس ساهم في خفض الرقم الإجمالي، إلا أن تكاليف الوقود الشهرية لا تزال مرتفعة بنسبة 3.6% بسبب الصراع في الشرق الأوسط.
انخفض الدولار بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط خلال تداولات اليوم. المصدر: xStation5
التقويم الاقتصادي: أبرز أحداث الثلاثاء الهادئ: الجغرافيا السياسية وأسهم النفط الأسبوعية (10.03.2026)
هل تضغط إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على شركات الأدوية؟ تقلبات تقييم شركة يونيكيور
حصاد الأسواق (05.03.2026)
إيران: نظرة عامة على الوضع والتوقعات