أخبار العملات الرقمية: البيتكوين يقترب من أعلى مستوى له في ستة أسابيع 📈 هل عاد الصعود؟

يحقق البيتكوين مكاسب قوية اليوم، متعافياً بالتزامن مع الافتتاح الإيجابي لأسواق الأسهم بعد عطلة نهاية أسبوع مضطربة. وقد عادت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين إلى عمليات الشراء، حيث تراكمت العملة الرقمية لما يقارب عشر جلسات تداول متتالية.

يبدو أن السوق يحوّل تركيزه تدريجياً بعيداً عن الوضع في إيران والشرق الأوسط، متوقعاً على الأرجح عودة حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها في غضون أسابيع قليلة. ونتيجة لذلك، لا يتوقع المتداولون حدوث اضطراب دائم في إمدادات النفط على المدى القريب. كما أن الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية في الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يُسهم في تخفيف المخاوف بشأن صدمة محتملة في سوق النفط.

يبدو أن البيتكوين يستفيد من هذا الاتجاه. فمنذ بداية النزاع، تفوق أداء البيتكوين بشكل واضح على الذهب، الذي تراجع اليوم إلى ما دون 5000 دولار للأونصة. بعد ارتفاع سعر البيتكوين، تشهد الإيثيريوم وأسهم الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية ارتفاعًا أيضًا، بما في ذلك Strategy و Circle و BitMine Immersion ، وكلها تتجه نحو الارتفاع قبيل افتتاح السوق الأمريكية.

يقترب سعر البيتكوين من منطقة 74,000-75,000 دولار، حيث يقع مستوى مقاومة رئيسي. يرتبط هذا المستوى جزئيًا بمراكز جاما لدى المتعاملين في سوق الخيارات. إذا تجاوز سعر البيتكوين 75,000 دولار، فقد تُجبر الصناديق على شراء المزيد من البيتكوين مع ارتفاع الأسعار حتى انتهاء صلاحية الخيارات. من ناحية أخرى، قد يُثبت مستوى 75,000 دولار أنه مستوى مقاومة قوي، مما قد يكشف عن هشاشة هيكلية في السوق مرة أخرى.

مخطط البيتكوين (يوم واحد)

بالنظر إلى ديناميكيات التراجع الحالي، نجد تشابهًا ملحوظًا مع موجة التصحيح السابقة، التي تباطأت أيضًا حول مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2%. لا يوجد ما يضمن تكرار السيناريو نفسه الآن، لكن من الواضح أن سعر البيتكوين قد اقترب من مستوى مقاومة رئيسي على المدى القصير. وقد يؤدي الارتداد عن المستويات الحالية إلى انخفاض السعر إلى ما دون 60,000 دولار.

خلال فترة انخفاض سوق البيتكوين عام 2022، شهد ثلاث موجات بيع رئيسية. حدثت الأولى في الشتاء مدفوعةً بمخاوف التضخم. أما الثانية، فكانت نتيجة انهيار نظام لونا/تيرا البيئي، وجاءت الموجة الأخيرة في الخريف عندما أثر انهيار منصة FTX بشدة على معنويات السوق. وقد أدى هذا الانخفاض الأخير إلى هبوط الأسعار بنحو 40%.

تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة

تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة تتعافى تدريجياً.

