ملخص اليوم: بيسنت هز السوق - انخفاض حاد في الدولار، وارتفاع الذهب بنسبة 3.5% (19.08.2026)

بعد انخفاضات أولية، تُسجل معظم المؤشرات الأمريكية الرئيسية مكاسب طفيفة اليوم. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، بينما ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.2%. أما مؤشر ناسداك 100 فقد انخفض بنسبة 0.1%.

مع ذلك، يتجه اهتمام المستثمرين إلى أمور أخرى. إذ ترتفع أسعار الذهب بنحو 3.5%، بينما يتراجع الدولار الأمريكي بنسبة 0.8%.

أين يكمن سبب هذه التحركات؟

أعلن سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، اليوم عن خطط لمضاعفة عمليات إعادة شراء السندات الأمريكية طويلة الأجل. من المقرر أن يبدأ البرنامج في 9 سبتمبر/أيلول ويستمر حتى 4 نوفمبر/تشرين الثاني على الأقل، حيث ستُصدر وزارة الخزانة خططًا ربع سنوية جديدة. سينصب التركيز بشكل أساسي على السندات طويلة الأجل، أي شراء سندات الخزانة طويلة الأجل.

نشهد انخفاضًا ملحوظًا في العوائد على امتداد منحنى العائد، لا سيما في السندات طويلة الأجل. هذا خبر سار لسوق الأسهم، لسببين على الأقل.

أولاً، يقلل من جاذبية السندات كبديل استثماري آمن نسبياً.

ثانياً، قد يُترجم ذلك إلى انخفاض في تكاليف التمويل للشركات.

مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن عوائد السندات لا تزال قريبة من أعلى مستوياتها في عدة سنوات. ففي حالة السندات لأجل 30 عاماً، لا يتجاوز الفارق عن أعلى مستوى لها في 19 عاماً 14 نقطة أساس. حجم التغييرات ملحوظ، لكن من غير المرجح أن يؤدي إلى تغيير في الاتجاه على المدى الطويل.

سوق الأسهم

كما ذُكر، دعمت إجراءات وزارة الخزانة اليوم انتعاشاً طفيفاً في سوق الأسهم.

الشكل 1: الرابحون والخاسرون في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (19/08/2026)

المصدر: أبحاث XTB، ١٩ أغسطس ٢٠٢٦

تتصدر عناوين وسائل الإعلام المتخصصة في قطاع الأدوية اليوم أخبار ارتفاع سعر سهم شركة موديرنا بأكثر من ١٥٠٪. ويأتي هذا الارتفاع عقب الإعلان عن نتائج إيجابية في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية للقاح سرطاني مُصمم خصيصًا لكل مريض. فقد أظهر هذا اللقاح، عند استخدامه مع دواء العلاج المناعي كيترودا من شركة ميرك، فعالية أكبر في الحد من عودة سرطان الجلد الميلانيني مقارنةً بالعلاج المناعي وحده. ويُصمم اللقاح خصيصًا ليتناسب مع الطفرات الجينية المحددة لورم كل مريض، وتستغرق عملية إنتاجه حوالي ستة أسابيع. وقدّر ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، إمكانية الحصول على الموافقة عليه في وقت مبكر من عام ٢٠٢٧.

تجدر الإشارة أيضًا إلى الارتفاع الكبير في سعر سهم شركة إستي لودر العملاقة لمستحضرات التجميل (+١٧٪). ويأتي هذا الارتفاع عقب نتائج ربع سنوية مبهرة. فقد تجاوزت الإيرادات التوقعات، وشهدت نموًا إيجابيًا سنويًا (بعد ثلاثة أرباع كارثية). كما رفعت الشركة توقعاتها بشأن هامش الربح التشغيلي المعدل. أكد الرئيس التنفيذي، ستيفان دي لا فافيري، ضمن جهود تحسين الربحية، خططًا لخفض عدد الموظفين بنحو 10,000 وظيفة.

أما في السوق الأوروبية، فلم تشهد الأسواق أي تطورات ملحوظة. فقد أغلق مؤشرا داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي على استقرار نسبي. في المقابل، انخفض مؤشر إيبكس 35 الإسباني بنسبة 0.4%. بينما برز مؤشر ويغ 20 البولندي بارتفاعه بنسبة 1.7%.