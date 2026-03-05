اقرأ أكثر
٩:٥٩ م · ٥ مارس ٢٠٢٦

الفضة وحرب الخليج: صعود أم هدوء؟

Milad Azar
أهم النقاط
-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
أهم النقاط
  • أساسيات سوق الفضة
  • ما هي الخطوة التالية في مجال الخلايا الكهروضوئية؟
  • هل يشهد السوق تكراراً لما حدث في يناير؟
  • هل سعر الفضة مبالغ فيه
  • هل سيستجيب الطلب لارتفاع الأسعار؟

ندوة الكترونية في تمام الساعة العاشرة بتوقيت دبي

  • أساسيات سوق الفضة
  • ما هي الخطوة التالية في مجال الخلايا الكهروضوئية؟
  • هل يشهد السوق تكراراً لما حدث في يناير؟
  • هل سعر الفضة مبالغ فيه
  • هل سيستجيب الطلب لارتفاع الأسعار؟

 

٦ مارس ٢٠٢٦, ١١:١٥ م

ملخص اليوم: انخفاض المؤشرات والعملات الرقمية وسط ارتفاع أسعار النفط 🚩 ارتفاع الذهب والدولار الأمريكي
٦ مارس ٢٠٢٦, ٩:٥٤ م

ارتفاع أسعار النفط بنسبة 11% وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط 📈 وارتفع مؤشر VIX مدفوعاً بالخوف في وول ستريت
٦ مارس ٢٠٢٦, ٨:٥١ م

ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (06.03.2026)
٦ مارس ٢٠٢٦, ٥:٣٤ م

ملخص السوق: رأس مال يغادر أوروبا📉
انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم
ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات