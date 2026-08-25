ملخص اليوم: وول ستريت تلتقط أنفاسها مع انخفاض العائدات وأسعار النفط (25.08.2026)

استقر وضع سوق الصرف الأجنبي. ويتداول مؤشر الدولار الأمريكي ( USDIDX ) بشكل ثابت، بينما يُعدّ الين الياباني أضعف العملات ( USDJPY: +0.1% )، في حين ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي ( EURUSD ) بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.1670.

استقر وضع سوق الصرف الأجنبي. ويتداول مؤشر الدولار الأمريكي ( USDIDX ) بشكل ثابت، بينما يُعدّ الين الياباني أضعف العملات ( USDJPY: +0.1% )، في حين ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي ( EURUSD ) بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.1670.

استقر وضع سوق الصرف الأجنبي. ويتداول مؤشر الدولار الأمريكي ( USDIDX ) بشكل ثابت، بينما يُعدّ الين الياباني أضعف العملات ( USDJPY: +0.1% )، في حين ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي ( EURUSD ) بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.1670.

استقر وضع سوق الصرف الأجنبي. ويتداول مؤشر الدولار الأمريكي ( USDIDX ) بشكل ثابت، بينما يُعدّ الين الياباني أضعف العملات ( USDJPY: +0.1% )، في حين ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي ( EURUSD ) بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.1670.

استقر وضع سوق الصرف الأجنبي. ويتداول مؤشر الدولار الأمريكي ( USDIDX ) بشكل ثابت، بينما يُعدّ الين الياباني أضعف العملات ( USDJPY: +0.1% )، في حين ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي ( EURUSD ) بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.1670.