ملخص اليوم: وول ستريت تلتقط أنفاسها مع انخفاض العائدات وأسعار النفط (25.08.2026)

📊 المؤشرات والشركات
- تتجه العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية نحو إغلاق الجلسة على ارتفاع طفيف. وقد عزز هذا التفاؤل الحذر انخفاض أسعار النفط (OIL: -3.75%) وعوائد السندات (عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 و30 عامًا: -6 نقاط أساس).
- ويحقق مؤشر ناسداك أكبر المكاسب (US100: +0.3%) بفضل انتعاش قطاع أشباه الموصلات (Nvidia: +1.9%، AMD: +4.3%) وقطاع الذاكرة (SK Hynix: +1.9%، Micron: +1.5%). أما العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 (US500) وداو جونز الصناعي (US30) فتضيف نسبة متواضعة بلغت 0.1%.
- كما أغلقت المؤشرات الأوروبية على مكاسب معتدلة. وكان مؤشر داكس الألماني (+0.6%) ومؤشر إس إم آي السويسري (+0.54%) الأكثر ارتفاعًا. ارتفع مؤشرا فوتسي 100 البريطاني وفوتسي إم آي بي الإيطالي بنحو 0.3%، بينما سجل مؤشرا كاك 40 الفرنسي (-0.16%) وإيبكس 35 الإسباني (-0.2%) خسائر.
- كسرت شركة إنفيديا سلسلة خسائر استمرت سبعة أيام قبل إعلان أرباحها غدًا.
- تخطط شركة سبيس إكس لبناء منشأة إطلاق جديدة لصواريخ ستار شيب على الساحل الجنوبي لولاية لويزيانا. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع 100 مليار دولار.
- كانت أسهم شركة سي دي بروجكت البولندية الأسوأ أداءً في مؤشر ستوكس 600 اليوم (-5.5%) بعد أن أعلنت الشركة أن لعبة ذا ويتشر 4 لن تُطرح قبل عام 2028، مؤكدةً بذلك المخاوف السابقة بشأن الجدول الزمني.
🌍 الاقتصاد والجيوسياسة
- انخفضت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يوليو/تموز إلى 607 آلاف منزل (التوقعات: 610 آلاف، التوقعات السابقة: 678 ألف).
- أعلنت كندا فرض سلسلة من الرسوم الجمركية الانتقامية على الولايات المتحدة، تتراوح بين 15% و50%، على سلع بقيمة إجمالية قدرها 20 مليار دولار. وتشمل السلع المستهدفة الصلب والألومنيوم ومنتجات الألبان ومجموعة من السلع الاستهلاكية.
- وتفيد التقارير بأن باكستان تُعدّ مقترحًا جديدًا لاتفاقية سلام مع الولايات المتحدة. كما أشارت مصادر إلى احتمال عودة دبلوماسيين أمريكيين إلى الشرق الأوسط.
💱 العملات والسلع
- استقر وضع سوق الصرف الأجنبي. ويتداول مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) بشكل ثابت، بينما يُعدّ الين الياباني أضعف العملات (USDJPY: +0.1%)، في حين ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.1670.
- وانخفض سعر خام برنت بنسبة 3.7% إلى 87 دولارًا للبرميل (أول انخفاض له دون 90 دولارًا في أسبوع) ردًا على استراتيجية واشنطن الجديدة التي تركز على العقوبات الاقتصادية ضد إيران. ويُقلل النهج الأكثر مرونة في التعامل مع النزاع من خطر تصعيد عسكري إضافي، وبالتالي حماية سلاسل التوريد. تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي (NATGAS.EU) بنسبة 2.8%، بينما استقرت أسعار الغاز الطبيعي في بورصة نيويورك التجارية (NYMEX).
🪙 العملات الرقمية
- يشهد تقلب أسعار العملات الرقمية انخفاضًا. ارتفع سعر البيتكوين بنسبة رمزية بلغت 0.35% اليوم ليصل إلى 79,200 دولار، بينما انخفض سعر الإيثيريوم بنسبة 0.2% ليصل إلى 2,470 دولار.
ملخص اليوم: وول ستريت تترقب بقلق: ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي وتقرير إنفيديا في ظل تهديدات بوتين
هل تتفاعل الأسواق مع تهديدات بوتين؟
الضوضاء الجيوسياسية مقابل البيانات الدقيقة: ما الذي يحدث فعلاً في سوق النفط؟
الإمارات تمول واردات القمح المصرية بـ500 مليون دولار.. اتفاق يعزز الأمن الغذائي