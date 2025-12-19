ملخص اليوم: ارتفاع أسهم وول ستريت وسط أجواء عيد الميلاد

وفي سوق المعادن الثمينة، تتصدر الفضة اليوم، حيث ارتفعت بنحو 2.6% لتصل إلى حوالي 67 دولارًا أمريكيًا للأونصة. ارتفع سعر البلاتين بنحو 3.1% ليصل إلى ما يقارب 1980 دولارًا أمريكيًا للأونصة، وصعد سعر البلاديوم بنحو 1.5% إلى حوالي 1710 دولارات أمريكية، بينما ارتفع سعر الذهب بنحو 0.5%، ليصل إلى حوالي 4350 دولارًا أمريكيًا للأونصة .