ملخص اليوم: ارتفاع أسهم وول ستريت وسط أجواء عيد الميلاد

- يبدو أن أجواء عيد الميلاد تُهيمن على وول ستريت اليوم. فقد ارتفع مؤشر ناسداك 100 بأكثر من 1.1%، وحقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب بنحو 0.8%، وارتفع مؤشر داو جونز بنحو 0.6%. وتؤكد جلسة اليوم التفاؤل التدريجي بين المستثمرين.
- كما أغلقت المؤشرات الأوروبية على ارتفاع في معظمها. فقد ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.6%، وأنهى مؤشر داكس الألماني اليوم مرتفعًا بنسبة 0.4%، وارتفع مؤشر إيبكس 35 الإسباني بنسبة 0.2%. وكان أداء مؤشر كاك 40 الفرنسي هو الأضعف، حيث سجل ارتفاعًا طفيفًا فقط.
- ومما لا شك فيه أن أبرز أحداث اليوم كان قرار بنك اليابان برفع أسعار الفائدة إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى لها منذ ثلاثة عقود. ويمثل هذا القرار نهاية رمزية لعصر أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، على الرغم من أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال سلبية.
- وفي سوق العملات، كانت أكبر التحركات من نصيب زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، الذي حقق مكاسب كبيرة استجابةً لقرار بنك اليابان. جاءت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة لشهر نوفمبر أضعف من المتوقع. فقد انخفض إجمالي المبيعات بنسبة 0.1% على أساس شهري، كما كانت المبيعات الأساسية أقل من التوقعات. ولم يحقق النمو السنوي توقعات المحللين، مما يشير إلى نشاط إنفاق استهلاكي معتدل في المملكة المتحدة.
- كما كانت مبيعات التجزئة الكندية لشهر أكتوبر أضعف من المتوقع. فقد انخفض إجمالي المبيعات بنحو 0.2% على أساس شهري، وانخفضت مبيعات التجزئة الأساسية، التي لا تشمل محطات الوقود وقطع غيار السيارات، بنحو 0.5%. تشير هذه الأرقام إلى ضعف الطلب الاستهلاكي، وقد تُعتبر إشارة سلبية للاقتصاد الكندي.
- وبلغ مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان لشهر ديسمبر 52.9 نقطة، وهو أقل من التوقعات البالغة 53.3 نقطة. وارتفعت توقعات التضخم إلى 4.2%، مما يشير إلى موقف معتدل لدى المستهلكين الأمريكيين.
- وفي سوق المعادن الثمينة، تتصدر الفضة اليوم، حيث ارتفعت بنحو 2.6% لتصل إلى حوالي 67 دولارًا أمريكيًا للأونصة. ارتفع سعر البلاتين بنحو 3.1% ليصل إلى ما يقارب 1980 دولارًا أمريكيًا للأونصة، وصعد سعر البلاديوم بنحو 1.5% إلى حوالي 1710 دولارات أمريكية، بينما ارتفع سعر الذهب بنحو 0.5%، ليصل إلى حوالي 4350 دولارًا أمريكيًا للأونصة.
- وفي سوق العملات الرقمية، ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 1.7%، محافظًا على مستوى أعلى من 87000 دولار أمريكي، بينما ارتفع سعر الإيثيريوم بنحو 5%، ليحوم حول 3000 دولار أمريكي.
- وتُنشئ شركة تيك توك مشروعًا مشتركًا في الولايات المتحدة، حيث ستستحوذ أوراكل وصناديق سيلفر ليك وإم جي إكس على 50% من الأسهم، بينما ستحتفظ بايت دانس بنسبة 20%. وسيُسيطر الكيان الجديد، الذي يضم أغلبية أمريكية في مجلس إدارته، على البيانات والرقابة والخوارزميات في الولايات المتحدة.
ميزانية فرنسا لعام 2026: حالة من عدم اليقين
التقويم الاقتصادي: الأسواق قبل موسم الأعياد؛ بيانات مؤشر أسعار المنتجين الإيطالي في الخلفية
عاجل: ارتفاع طفيف في سعر صرف GBPUSD بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة
حصاد الأسواق (22.12.2025)