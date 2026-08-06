ناسداك 100 يتراجع مجدداً 🚩 انخفاض سهم سانديسك ب 10% بعد إعلان الأرباح، قطاع أشباه الموصلات تحت ضغط

يتناقض ضعف أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية اليوم مع الأداء القوي نسبياً لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) بنسبة 0.7%، مما يشير إلى تحول رؤوس الأموال بعيداً عن قطاعات السوق الأسرع نمواً. ويتمثل المصدر الرئيسي لتجنب المخاطر في تجدد المخاوف بشأن تقييمات الشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي.

لا يشكك السوق في استمرار نمو الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بل يطالب المستثمرون بشكل متزايد بأن تتوافق التوقعات العالية للغاية مع نتائج مالية قوية مماثلة.

انخفضت أسهم شركتي سانديسك وويسترن ديجيتال بنسبة 10% و14% تقريباً على التوالي في تداولات ما قبل افتتاح السوق. ولم ترقَ نتائجهما إلى مستوى توقعات السوق المرتفعة، مما يُظهر أن حتى الشركات التي لديها انكشاف مباشر على الطلب المتزايد على منتجات الذاكرة ومراكز البيانات قد تواجه رد فعل سلبي حاد حتى على خيبات أمل طفيفة نسبياً.

ويمتد هذا الضغط ليشمل سلسلة توريد أشباه الموصلات بأكملها. بعد انخفاضات سابقة في أسهم شركة AMD ، تراجع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 1.4%، بينما انتشرت النظرة السلبية في قطاع الذاكرة بشكل عام. يشير هذا إلى أن المستثمرين ينظرون إلى المشكلة على أنها مشكلة قطاعية شاملة وليست مقتصرة على تقارير أرباح فردية قليلة.

هل يواجه مؤشر ناسداك خطرًا مجددًا؟

يتمثل الخطر الرئيسي الذي يهدد مؤشر ناسداك في انخفاض مضاعفات التقييم. فبعد بداية قوية لشهر أغسطس، تداولت بعض شركات التكنولوجيا بهامش خطأ ضئيل. في مثل هذه الظروف، قد لا تكون النتائج القوية كافية، إذ قد تحتاج الأرباح والتوقعات إلى تجاوز التقديرات المتوقعة بفارق كبير. يدعم انخفاض أسعار النفط وعوائد السندات مؤشر ناسداك على المدى المتوسط. من شأن إعادة فتح مضيق هرمز المحتملة أن يقلل من خطر حدوث صدمة تضخمية مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة، مما يخفف الضغط لرفع أسعار الفائدة. كما أن انخفاض العوائد يرفع القيمة الحالية النظرية للتدفقات النقدية المستقبلية لشركات التكنولوجيا.

مع ذلك، قد يكون الأثر الإيجابي للتطورات الجيوسياسية محدودًا، نظرًا لأن بعض الأخبار الإيجابية قد تم استيعابها بالفعل في السوق. يفترض السوق إحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة بمضيق هرمز، ما يعني أن عدم التوصل إلى اتفاق ملموس أو تجدد التصعيد قد يؤدي سريعًا إلى عكس انخفاض أسعار النفط وعوائد السندات. يبقى أهم حدث اقتصادي كلي هو تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية الصادر يوم الجمعة. قد تدعم قراءة أضعف -وإن لم تكن ركودًا- مؤشر ناسداك عن طريق خفض عوائد السندات. في المقابل، قد تُعيد البيانات الأقوى من المتوقع إحياء المخاوف من استمرار الاحتياطي الفيدرالي في اتباع سياسة نقدية تقييدية.

ستوفر تقارير أرباح شركتي Airbnb وWarner Bros. Discovery اختبارًا آخر لأوضاع الشركات المدرجة في بورصة ناسداك. سيُقيّم المستثمرون ليس فقط نتائج الربع السنوي، بل والأهم من ذلك، التوقعات، ونمو الإيرادات، وهوامش الربح، وتعليقات الإدارة على طلب المستهلكين. بعد انخفاض أسهم سانديسك وويسترن ديجيتال، تراجعت أسهم سيجيت بنسبة 3.6%، وخسرت مايكرون 3.7%، وانخفضت شهادات الإيداع الأمريكية لشركة إس كيه هاينكس بنسبة 6.2%. كما انخفضت أسهم إنتل وإيه إم دي ومارفيل بنسبة تتراوح بين 1 و1.5%. يشير رد فعل السوق إلى أن المستثمرين لا يشككون في الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بحد ذاته، بل في إمكانية استدامة وتيرة نمو الأسعار وهوامش الربح الحالية في قطاعي الذاكرة وتخزين البيانات.

مخطط ناسداك 100 - الإطار الزمني اليومي

انخفضت العقود الآجلة لناسداك 100، المُمثلة بمؤشر US100، بأكثر من 0.7% اليوم، وتختبر حاليًا المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا على المخطط اليومي.

المصدر: xStation5

حققت سانديسك نتائج قوية، لكن السوق كان يتوقع المزيد.

أعلنت سانديسك عن نتائج فاقت التوقعات، وتوقعت نموًا إضافيًا في الإيرادات مدفوعًا بالطلب المتزايد من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وبلغت إيرادات الربع الرابع من السنة المالية 8.97 مليار دولار، مقارنةً بتوقعات المحللين البالغة 8.39 مليار دولار، بينما بلغ ربح السهم المعدل 39.25 دولارًا مقابل التوقعات البالغة 34.45 دولارًا. وتضاعفت إيرادات مراكز البيانات بأكثر من الضعف مقارنةً بالربع السابق لتصل إلى 2.98 مليار دولار، وتجاوزت 400% في السنة المالية 2026 مقارنةً بالعام السابق.

وتشير توقعات الشركة أيضًا إلى استمرار قوة الطلب. وتتوقع سانديسك إيرادات تتراوح بين 10.30 مليار دولار و10.80 مليار دولار للربع الأول من السنة المالية الجديدة. ويتجاوز متوسط ​​هذا النطاق، 10.55 مليار دولار، متوسط ​​توقعات بورصة لندن البالغ 10.47 مليار دولار. من المتوقع أن تتراوح الأرباح المعدلة للسهم الواحد بين 44 و46 دولارًا، مقارنةً بتوقعات المحللين البالغة 43.12 دولارًا.

على الرغم من تجاوز التوقعات، انخفضت أسهم سانديسك بنحو 9.2% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، لتصل إلى 1226.04 دولارًا. وشهدت ويسترن ديجيتال ردة فعل مماثلة، حيث انخفضت أسهمها بنحو 15% إلى 440 دولارًا، على الرغم من أن الشركة أصدرت أيضًا توقعات للإيرادات أعلى من متوسط ​​توقعات مجموعة بورصة لندن. يشير هذا إلى أنه بالنسبة لبعض أكبر المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي، لم يعد مجرد تجاوز توقعات المحللين كافيًا. يجب أن تتجاوز النتائج أيضًا توقعات السوق المرتفعة التي قد لا تنعكس بالكامل في التقديرات المنشورة.

وقد رفع حجم الارتفاع السابق سقف التوقعات. ارتفع سعر سهم سانديسك بأكثر من خمسة أضعاف في عام 2026، بينما تضاعفت أسهم ويسترن ديجيتال أكثر من ثلاث مرات. للمقارنة، ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 70% خلال الفترة نفسها، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 12.8%. تشير هذه المكاسب إلى أن المستثمرين قد أخذوا في الحسبان بالفعل ليس فقط استمرار الطلب، بل أيضًا النمو المتواصل في أسعار الذاكرة وهوامش الربح والربحية. ويصف أداء سعر السهم السابق سلوك السوق في الماضي، ولا يُحدد النتائج المستقبلية.

تسعى شركة سانديسك إلى الحد من حالة عدم اليقين من خلال التحول من الطلبات ربع السنوية إلى اتفاقيات متعددة السنوات مع العملاء. ولدى الشركة ثماني اتفاقيات مع ستة عملاء، بقيمة إجمالية لا تقل عن 93.9 مليار دولار أمريكي، ومتوسط ​​مدة أربع سنوات. ومن المتوقع أن يتم بيع ما يقارب نصف إنتاجها بموجب هذه العقود في السنة المالية المنتهية في يوليو 2027. وفي السنة المالية التالية، من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى الثلثين.

ومنذ أبريل، وقّعت سانديسك خمس اتفاقيات إضافية، من بينها ثلاث اتفاقيات مع عملاء جدد، وعقدان لتمديد عقود قائمة. وتُحسّن الاتفاقيات متعددة السنوات من وضوح الإيرادات، وتقلل من تعرض الشركة لتقلبات أسعار الذاكرة قصيرة الأجل. ومع ذلك، فهي لا تُزيل خطر بدء تباطؤ النمو، خاصةً إذا كانت هوامش الربح الحالية قريبة من ذروة دورية.

وقد سلطت شركة آر بي سي كابيتال ماركتس الضوء على هذه المسألة. بحسب محلليها، تُحسّن العقود طويلة الأجل من وضوح رؤية أعمال سانديسك، لكن قد يستمر حذر المستثمرين نظرًا لاحتمالية اقتراب هوامش الربح من ذروتها في ظل تباطؤ نمو أسعار الذاكرة. ونتيجةً لذلك، من المرجح أن تُقيّم تقارير الأرباح المستقبلية ليس فقط من حيث نمو المبيعات، بل أيضًا من حيث استقرار الربحية وسرعة تنفيذ الاتفاقيات متعددة السنوات.

ومن المؤشرات الأخرى على ثقة الإدارة الموافقة على برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 14 مليار دولار. وبذلك يرتفع إجمالي ما تبقى من تفويضات إعادة شراء الأسهم لدى سانديسك إلى 15.5 مليار دولار. قد تدعم عمليات إعادة الشراء ربحية السهم، لكنها لا تُغيّر التحدي الرئيسي الذي يواجه الشركة: إذ يتوقع السوق أن يُحقق التوسع السريع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي نتائج مالية تنمو بوتيرة تتوافق مع الزيادة السابقة في قيمة أسهمها.

رسم بياني لسانديسك - الإطار الزمني اليومي

قد تفتتح أسهم سانديسك اليوم قرب 1200 دولار، ما يجعل السعر قريبًا من المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم الموضح بالخط الأحمر. يُنظر إلى هذا المؤشر عادةً على أنه خط فاصل فني واسع بين الاتجاه الصاعد والاتجاه الهابط.

المصدر: xStation5