انهيار سوق الجمعة 🚨

يبدو أن يوم الجمعة، 14 نوفمبر/تشرين الثاني، يومٌ حاسمٌ في الأسواق المالية العالمية. فمع تدهور معنويات المستثمرين، نشهد عمليات بيعٍ واسعة النطاق لجميع فئات الأصول تقريبًا، من الأسهم إلى السلع والعملات المشفرة، مما يُشير إلى تحولٍ كبير في نهج المستثمرين تجاه المخاطرة.

تقف معنويات السوق على حافة السكين بينما تستعد الأسواق الأمريكية للفتح بعد موجة بيع عارمة شهدتها البورصات الأوروبية والآسيوية. والسؤال الحاسم الذي يواجهه المستثمرون هو ما إذا كان افتتاح جلسة وول ستريت سيمثل نقطة استسلام - حيث يستنفد البيع المذعور نفسه ويؤدي بيع الأسهم المفرط إلى عمليات شراء معاكسة - أم أن زخم الضعف سيستمر ويعمق التراجع. المصدر: xStation

يشهد سوق الأسهم واحدة من أقوى عمليات البيع منذ أبريل، عندما واجه المستثمرون ذعر دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية. ويعود انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 إلى تداخل العوامل الأساسية والاقتصادية الكلية. أولاً، لا يزال قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دائرة الضوء - حيث تؤدي الشكوك المتزايدة حول تقييمات الشركات والعوائد الحقيقية على استثمارات بمليارات الجنيهات في الذكاء الاصطناعي إلى ضغوط بيع، لا سيما بين شركات مثل إنفيديا وبرودكوم وإيه إم دي. ثانيا، إن تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي ــ فقد انخفضت فرصة اتخاذ القرار في ديسمبر/كانون الأول من 95% إلى نحو 50% ــ إلى جانب النبرة المتشددة للبنك المركزي، تعمل على زيادة النفور من المخاطرة.

المصدر: Bloomberg Financial LP

بالإضافة إلى ذلك، يتفاعل السوق مع حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي الكلي. فقد تسبب الإغلاق الحكومي الطويل في الولايات المتحدة في تأخير نشر البيانات الرئيسية، مما صعّب تقييم حالة الاقتصاد، بينما في المملكة المتحدة، يُضعف عدم اليقين بشأن كيفية تمويل الفجوة المالية الجنيه الإسترليني. وتُفاقم البيانات الضعيفة من الصين - حيث ارتفع إنتاج المصانع بنسبة 4.9% فقط على أساس سنوي، وهي أبطأ وتيرة نمو في 14 شهرًا - المخاوف العالمية.

وتؤدي عمليات البيع المكثفة الحالية إلى ارتفاع مؤشر التقلبات VIX، وتحول رأس المال من أسهم النمو إلى أصول أكثر دفاعية. على المدى القصير، لا تزال الأسواق حذرة. ومن المحتمل حدوث المزيد من الانخفاضات إذا ظهرت مؤشرات سلبية جديدة على الاقتصاد الكلي أو إذا حافظ الاحتياطي الفيدرالي على موقفه المتشدد.

ومع ذلك، لم تكن جلسة اليوم طبيعية تمامًا، حيث لم يكن أداء "الملاذات الآمنة" المعتادة، مثل الذهب، أفضل حالًا. انخفض المعدن النفيس حاليًا بنسبة 2%، وانخفض إلى ما دون 4100 دولار أمريكي للأونصة.

هناك مشكلة أخرى تتعلق بعملة بيتكوين، التي انخفضت قيمتها بنسبة 5% اليوم فقط، وهبطت إلى ما دون 95,000 دولار أمريكي. ويُعدّ هذا أكبر انخفاض تشهده هذه العملة المشفرة منذ بداية العام، حين فقدت 33% من ذروتها السابقة. وفي الوقت الحالي، فقدت بيتكوين بالفعل 25% من ذروتها في أوائل أكتوبر.

يبدو أن سلسلة عمليات البيع الأخيرة تؤثر بشكل خاص على عملة البيتكوين، والتي محت تقريبًا كل مكاسب هذا العام.

المصدر: Bloomberg Financial LP