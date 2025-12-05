عاجل: انخفاض معدل البطالة في كندا🍁انخفاض حاد في زوج العملات USDCAD📉

الساعة 14:30 - بيانات التوظيف في كندا (نوفمبر):
- التغير في التوظيف: 53.6 ألف (المتوقع: -1.5 ألف، السابق: 66.6 ألف)
- معدل البطالة: 6.5% (المتوقع: 7%، السابق: 6.9%)
- معدل المشاركة: 65.1% (السابق: 65.3%)
- متوسط التغير في الأجر بالساعة: 4% (السابق: 4%)
يُظهر سوق العمل في كندا علامات تحسن ملحوظة، حيث انخفض معدل البطالة بنسبة 0.4% مقارنةً بالنمو المتوقع بنسبة 0.1%.
في ظل هذه الظروف، سيجد بنك كندا أسبابًا أقل بكثير لخفض أسعار الفائدة بشكل عاجل، حيث انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي بشكل حاد مقابل الدولار الكندي، مع تقلص الفوارق المتوقعة بين أسعار الفائدة المستهدفة الضمنية.
زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي (M1)
المصدر: xStation5
