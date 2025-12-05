اقرأ أكثر
٥:٣٤ م · ٥ ديسمبر ٢٠٢٥

عاجل: انخفاض معدل البطالة في كندا🍁انخفاض حاد في زوج العملات USDCAD📉

USD/CAD
فوركس
-
-

الساعة 14:30 - بيانات التوظيف في كندا (نوفمبر):

  • التغير في التوظيف: 53.6 ألف (المتوقع: -1.5 ألف، السابق: 66.6 ألف)
  • معدل البطالة: 6.5% (المتوقع: 7%، السابق: 6.9%)
  • معدل المشاركة: 65.1% (السابق: 65.3%)
  • متوسط ​​التغير في الأجر بالساعة: 4% (السابق: 4%)

 

يُظهر سوق العمل في كندا علامات تحسن ملحوظة، حيث انخفض معدل البطالة بنسبة 0.4% مقارنةً بالنمو المتوقع بنسبة 0.1%.

في ظل هذه الظروف، سيجد بنك كندا أسبابًا أقل بكثير لخفض أسعار الفائدة بشكل عاجل، حيث انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي بشكل حاد مقابل الدولار الكندي، مع تقلص الفوارق المتوقعة بين أسعار الفائدة المستهدفة الضمنية.

زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي (M1)

 

المصدر: xStation5

٥ ديسمبر ٢٠٢٥, ١١:١٥ م

ملخص يومي: وول ستريت تنهي الأسبوع بمكاسب هادئة 🗽 انخفاض العملات المشفرة
٥ ديسمبر ٢٠٢٥, ١٠:٤٩ م

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5% لتصل إلى أعلى مستوى لها في 3 سنوات 🔎
٥ ديسمبر ٢٠٢٥, ٩:٤٩ م

بيتكوين يخسر 3% 📉نمط العلم الهبوطي الفني؟
٥ ديسمبر ٢٠٢٥, ٨:٤٨ م

3 أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (05.12.2025)

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات