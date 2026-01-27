انخفاض حاد في قيمة الدولار الأمريكي 🚨 مؤشر الدولار الأمريكي يتراجع بنسبة تقارب 1%

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) بأكثر من 0.9% يوم الثلاثاء، متراجعةً إلى ما دون مستوى 96، ومقتربةً من أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات تقريبًا. ويمثل هذا الانخفاض أشد تراجع للدولار خلال أربعة أيام متتالية منذ أبريل 2025، حين كانت الأسواق تُقيّم الأثر الاقتصادي السلبي للتعريفات التجارية على الاقتصاد الأمريكي.

وجاءت بيانات ثقة المستهلك الصادرة اليوم عن مجلس المؤتمرات مفاجئةً بانخفاضها، حيث سجلت أضعف مستوى لها منذ عام 2014. كما ازداد الضغط على الدولار وسط تكهنات بأن وزارة الخزانة الأمريكية قد تُشير إلى دعمها للين الياباني.

ونتيجةً لذلك، تراجع الدولار بشكل ملحوظ مقابل الين واليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري. وتُضيف التوترات الجيوسياسية والنزاعات الاقتصادية التي تدخل فيها الإدارة الأمريكية الجديدة، سواء مع أوروبا أو مع مجموعة البريكس المنافسة، تساؤلات جديدة حول التوقعات المالية للولايات المتحدة. وسيُعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة غدًا، مع توقعات أساسية بعدم إجراء أي تغيير.

مؤشر الدولار الأمريكي مقابل الدولار (إطار زمني يومي واحد)

بالنظر إلى مخطط مؤشر الدولار الأمريكي مقابل الدولار، الذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من العملات العالمية الرئيسية، نجد أن الانخفاض الحالي يكاد يكون انعكاسًا بنسبة 1:1 لانخفاض عامي 2022-2023 من حيث الحجم. في حال تكرر هذا التصحيح بنسبة 1:1، فإن مستوى 95 عادةً ما يكون مؤشرًا على احتمال حدوث ارتداد فني على الأقل. مع ذلك، لا يزال البائعون يسيطرون بقوة في الوقت الراهن. وقد انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى ما دون 25، مما يشير إلى ظروف بيع مفرط لم نشهدها منذ سنوات.

المصدر: xStation5