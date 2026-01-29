اقرأ أكثر
٧:٤٥ م · ٢٩ يناير ٢٠٢٦

انخفاض الغاز الطبيعي بعد تقرير إدارة معلومات الطاقة عن المخزونات 📉

بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بلغ التغير الأسبوعي في مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية -242 مليار قدم مكعب، مقابل توقعات بانخفاض قدره 238 مليار قدم مكعب، وتوقعات سابقة بانخفاض قدره 120 مليار قدم مكعب. وانخفضت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في مركز هنري هاب الأمريكي بعد صدور التقرير، حيث كان الانخفاض متوافقًا تمامًا مع التوقعات.

 

المصدر: xStation5

