انخفض الدولار بنسبة 0.8%

انخفض مؤشر الدولار المرجح بالتجارة بنسبة 0.8% اليوم، مسجلاً أدنى مستوى له منذ مايو. ولوحظ تحرك مماثل على زوج اليورو/الدولار الأمريكي (+0.8%)، مقترباً من مستوى 1.17. آخر مرة شهدنا فيها ضعفاً مماثلاً كانت بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو، والذي دفع المستثمرين إلى سحب جزء كبير من رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة.

ما الذي يقف وراء هذا التحرك اليوم؟

كان المحفز الرئيسي لهذا التحرك هو إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن خطط لمضاعفة عمليات إعادة شراء السندات الأمريكية طويلة الأجل. سيبدأ البرنامج، الذي يهدف إلى دعم السيولة، في 9 سبتمبر ويستمر حتى 4 نوفمبر على الأقل.

على الرغم من أن هذا الإجراء لا يُعدّ تيسيراً للسياسة النقدية من الناحية الفنية، إذ تقع هذه المسؤولية على عاتق مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن تأثيره على السوق مشابه. يعني هذا القرار زيادة المعروض من الدولارات في السوق، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاض قيمة العملة.

وبالمناسبة، نرى أن هذا يزيد من احتمالية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. يمكن اعتبار هذه الخطوة أداةً لتحقيق التوازن. لا نرى حاليًا أي رد فعل ملحوظ في السوق في هذا الصدد، إذ لا تزال التقييمات تُشير إلى احتمال أقل من 50% لرفع سعر الفائدة في الخريف.

نشهد انخفاضًا ملحوظًا في العوائد على امتداد منحنى العائد، لا سيما في العوائد طويلة الأجل. وقد تناولنا في مقالنا اليوم، خلال افتتاح السوق الأمريكي، أسباب كون هذا نبأً سارًا لسوق الأسهم:

لسنوات عديدة، وخاصة في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، ظلت عوائد السندات عند مستويات منخفضة (حوالي 3% للسندات لأجل 30 عامًا)، ما جعلها غير مُجدية كبديل لسوق الأسهم. حتى أن هذه الظاهرة عُرفت باسم "لا بديل" ( TINA ). حاليًا، بدأ العديد من المستثمرين يتساءلون عما إذا كان من المجدي تحمل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في سوق الأسهم، في حين أن الحكومة الأمريكية، باعتبارها أكثر المدينين أمانًا في العالم، تُقدم عائدًا ثابتًا بنسبة 5.3% لمدة 30 عامًا.

ختامًا، تجدر الإشارة إلى أن عوائد السندات لا تزال قريبة من أعلى مستوياتها في عدة سنوات. في حالة السندات لأجل 30 عامًا، لا يتجاوز الفارق عن أعلى مستوى لها في 19 عامًا 14 نقطة أساس.

سياق أوسع

لا يُعد قرار وزارة الخزانة الأمريكية العامل الوحيد الذي يُؤثر سلبًا على الدولار. فقد انخفضت قيمة العملة خلال الشهر الماضي بأكثر من 3%، نتيجةً لإعادة تقييم كبيرة لمسار أسعار الفائدة المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد سحب المستثمرون جزءًا كبيرًا من رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة، متأثرين بتصريحات غير مقنعة من رئيس المجلس، السيد وارش، وبيانات الاقتصاد الأمريكي.

كما أثر الانخفاض غير المتوقع في عدد الوظائف الجديدة، وقراءات التضخم التي جاءت متوافقة مع التوقعات أو حتى أقل منها بقليل، على تغيير السيناريو الأساسي للسوق. ويتوقع أكثر من 50% من السوق الآن رفع أسعار الفائدة في ديسمبر فقط. ويبدو أن السوق مقتنعة بشكل متزايد بأن البيانات قد منحت اللجنة بعض الوقت، وهو ما ستحتاجه لتقدير تأثير صدمة الطاقة على الاقتصاد الأمريكي.

ماذا بعد؟

ينصبّ التركيز حاليًا على نشر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر يوليو، المقرر عقده في تمام الساعة السادسة مساءً. ويتطلع المستثمرون إلى مؤشرات حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يعتزم الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير لفترة أطول.

يواجه الدولار اختبارًا هامًا آخر الأسبوع المقبل، مع نشر بيانات التضخم وفقًا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) المقرر صدورها في 26 أغسطس. يُعدّ هذا المؤشر مقياسًا متأخرًا، ولكنه تاريخيًا ما تفضله لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية عند اتخاذ قراراتها المتعلقة بالسياسة النقدية. مع ذلك، أبدى كيفن وارش تشكيكًا حيال هذا المؤشر، واصفًا مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بأنه "تخمين علمي غير دقيق".

من المحتمل أن يُناقش هذا الموضوع خلال ندوة جاكسون هول (27-29 أغسطس)، وهي إحدى أهم مؤتمرين لمحافظي البنوك المركزية في العام. بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير، يبدو جليًا أن المستثمرين يتوقعون مزيدًا من الوضوح من الرئيس وارش في ذلك الوقت.

ميخال يوزفياك، محلل أسواق مالية في XTB