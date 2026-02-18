انخفض الكاكاو بنسبة 45% هذا العام 🚩 ويتسارع البيع

انخفضت العقود الآجلة للكاكاو في بورصة إنتركونتيننتال (ICE) بأكثر من 6% اليوم، حيث يواصل المتداولون التريث في الشراء من ساحل العاج وغانا، على الرغم من خفض غانا الحاد لسعر بيع الكاكاو للمزارعين. وتشهد العقود الآجلة للكاكاو في نيويورك انخفاضًا للجلسة السابعة على التوالي. ومنذ بداية العام، انخفضت أسعار العقود الآجلة للكاكاو في كل من لندن ونيويورك بنحو 45%. وتُعد الأسعار الآن عند أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2023، بعد أن محت تقريبًا الارتفاع المضاربي الذي شهدته في عام 2024.

خفضت غانا (ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم) أسعار بيع الكاكاو للمزارعين بنحو 30% الأسبوع الماضي. وأعلنت ساحل العاج (أكبر منتج) أنها لن تُعدّل سعر بيع الكاكاو للمزارعين قبل انتهاء موسم الحصاد الرئيسي الحالي في 31 مارس، على الرغم من أن التقارير تشير إلى أنها تدرس خفض السعر.

لا يزال الضغط الهبوطي قائمًا لأن المشترين مترددون في دفع الأسعار الرسمية لحبوب الكاكاو في غانا وساحل العاج. من المرجح أن يدفع خفض غانا للأسعار، بالتزامن مع ضعف الطلب، ساحل العاج إلى اتخاذ إجراء مماثل.

توقعات السوق: قد تبقى الأسعار تحت ضغط، حيث يؤدي ضعف الطلب وتحسن توقعات المحاصيل في غرب أفريقيا إلى زيادة التوقعات بفائض في العرض والطلب يمتد حتى عام ٢٠٢٧.

مع ذلك، قد تحد مخاطر الإنتاج الهيكلية من احتمالية حدوث انخفاض حاد في الأسعار. كما أن أي انتعاش في الطلب ناتج عن انخفاض الأسعار قد يُغير معنويات السوق بسرعة، مما يُبقي التقلبات مرتفعة.

من الناحية الفنية، انخفض مؤشر القوة النسبية اليومي للكاكاو إلى حوالي ٢٠، مما يشير إلى حالة تشبع بيعي مفرط، وهو أمر غير معتاد في سوق الكاكاو. ومع ذلك، يبقى الاتجاه العام هبوطيًا، مع سيطرة البائعين بشكل واضح.