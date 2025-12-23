نوفو نورديسك - كانت هناك مخاطر، والآن حان وقت الفرص.

لا تزال أسهم شركة نوفو نورديسك أدنى بكثير من ذروتها التي سجلتها قبل بضع سنوات، إلا أن جلسة التداول اليوم تشهد مكاسب قوية. وعلى خلفية الأخبار الواردة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ارتفعت أسهم شركة الأدوية الدنماركية بأكثر من 9%.

ويُعزى هذا الارتفاع بشكل مباشر إلى قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالموافقة على النسخة الفموية من دواء "ويغوفي".

من منظور السوق، تتجاوز أهمية هذا القرار المنتج نفسه.

فأولاً، تُقلل موافقة الجهة التنظيمية الأمريكية من المخاطر التنظيمية الرئيسية، والتي كانت في الأرباع الأخيرة أحد العوامل السلبية المؤثرة على الأسعار.

ثانياً، يُعزز هذا القرار من إمكانية التنبؤ بالإيرادات المستقبلية في القطاع الذي يُشكل المصدر الرئيسي لنمو الشركة.

في الأرباع الأخيرة، ركز المستثمرون بشكل شبه كامل على المخاطر. وشملت أبرز هذه المخاطر: ازدياد المنافسة في قطاع GLP-1، والضغوط المحتملة على الأسعار واللوائح التنظيمية من الجهات الممولة العامة في الولايات المتحدة، وخطر استقرار هوامش الربح، والمخاوف من عدم استدامة معدل النمو الذي لوحظ في السنوات الأخيرة. نتيجةً لذلك، شهدت قيمة الشركة تصحيحًا حادًا.

في الوقت نفسه، لم يأخذ السوق في الحسبان العوامل الإيجابية إلا بشكل طفيف. يُعد قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مثالًا جيدًا على ذلك، إذ لا يقتصر على شكل جديد من الدواء فحسب، بل يشمل أيضًا توسعًا هيكليًا في الحصة السوقية. يُسهّل العلاج الفموي عملية تبني الدواء، ويزيد من قبوله بين المرضى، ويُيسّر المفاوضات مع شركات التأمين، وهو ما قد يُترجم على المدى الطويل إلى زيادة في حجم المبيعات. في الوقت نفسه، تُعدّ نوفو نورديسك أول شركة تُقدّم حلًا غير جراحي لمشكلة خطيرة، مما يمنحها ميزة كبيرة على منافسيها الحاليين والمستقبليين في هذا القطاع.

من منظور التقييم، يعني هذا أن السوق قد أخذ في الحسبان السيناريو السلبي، بينما لا تزال السيناريوهات الإيجابية مُنعكسة بشكل محدود في سعر السهم. إذا بقيت الأسس التشغيلية مستقرة، وتمكنت الشركة من تحقيق عائد مادي فعّال من توسيع نطاق منتجاتها، فإن التقييم الحالي لا يزال يوفر إمكانات نمو كبيرة. من الضروري متابعة تصريحات الجهات التنظيمية الأمريكية وعلاقاتها مع ممثلي الشركة عن كثب.

NOVOB.DK (D1)

المصدر: xStation5