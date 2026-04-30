نتائج أبل للربع الثاني من عام 2026: نتائج مستقرة أم بداية دورة نمو جديدة؟

تدخل شركة آبل مرحلة إعلان أرباح الربع الثاني من عام ٢٠٢٦ في وقت لم يعد فيه السوق يُقيّم الشركة كمجرد شركة مستقرة في مجال الأجهزة والخدمات، بل ينظر إليها بشكل متزايد كلاعب متأخر في دورة الذكاء الاصطناعي العالمية. هذا يُغيّر جذريًا طريقة تفسير النتائج، إذ يتحول التركيز من سؤال "هل تُحقق آبل أهدافها؟" إلى سؤال "هل تعود آبل إلى مرحلة النمو القائم على الابتكار؟".

في الوقت نفسه، يُعد هذا الربع مرحلة انتقالية من منظور دورة المنتجات والاستراتيجية. تعمل آبل بين نموذجها التقليدي القائم على الآيفون والخدمات، وهيكلية نمو جديدة تُبنى تدريجيًا حول الذكاء الاصطناعي، والأجهزة المُطوّرة، وفئات الأجهزة الجديدة المحتملة.

توقعات السوق الرئيسية للربع الثاني من عام 2026

الإيرادات حوالي 109.7 مليار دولار أمريكي

ربحية السهم حوالي 1.96 دولار أمريكي

مبيعات آيفون حوالي 57 مليار دولار أمريكي

مبيعات ماك حوالي 8.1 مليار دولار أمريكي، مدعومة بدورة منتجات جديدة

الخدمات حوالي 30.4 مليار دولار أمريكي، قطاع مستقر ذو هوامش ربح عالية

الصين حوالي 18.9 مليار دولار أمريكي، منطقة رئيسية حساسة للطلب

هوامش الربح مدعومة بتنوع المنتجات، ولكنها تحت ضغط تكاليف الذاكرة

النفقات الرأسمالية معتدلة، ولكنها تتزايد تدريجيًا بسبب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والأجهزة

توقعات السوق وتحديد الموقع

يتوقع السوق نموًا قويًا آخر خلال الربع القادم مدفوعًا بدورة منتجات جديدة، حيث يُعدّ كل من iPhone 17e، ومجموعة أجهزة Mac المُحدّثة، وأجهزة iPad الجديدة من أبرز المساهمين في هذا النمو. ويكتسب MacBook Neo أهمية خاصة لأنه يدفع Apple نحو شريحة سعرية أوسع في السوق، وقد يُساهم في زيادة المبيعات لتتجاوز شريحة المنتجات المتميزة التقليدية.

في الوقت نفسه، يفترض المستثمرون أن الشركة لا تزال مُعرّضة جزئيًا لضغوط تكلفة الذاكرة، مما قد يُحدّ من نمو هوامش الربح على الرغم من مزيج المنتجات المُناسب.

في ظل هذه الخلفية، لم يعد السوق يُقيّم Apple على أساس النجاح أو الفشل فقط، بل يُركّز بشكل متزايد على جودة دورة منتجاتها ومتانتها.

الذكاء الاصطناعي كعنصر مفقود في قصة النمو

لا يزال الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا، ولكنه غير مكتمل، من قصة نجاح Apple. تُدخل الشركة تدريجيًا ميزات الذكاء الاصطناعي في نظام iOS ونظامها البيئي الأوسع، لكن السوق لا يزال ينظر إلى هذه التطورات على أنها تحسينات تدريجية وليست تحولًا جذريًا في طريقة عمل الشركة.

عمليًا، يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي حاليًا على أنه محرك محتمل لزيادة ترقيات الأجهزة، وعامل يعزز ولاء المستخدمين للنظام البيئي، وأساس لفئات المنتجات المستقبلية مثل الأجهزة القابلة للارتداء، وأجهزة المنزل الذكية، والأجهزة التي تعمل بالكامل بتقنية الذكاء الاصطناعي. مع ذلك، لا يوجد دليل قاطع حتى الآن على أن الذكاء الاصطناعي يُولّد بشكل مباشر مستوى جديدًا من الإيرادات.

تكاليف الذاكرة وضغوط هوامش الربح

يُعدّ الضغط على سلسلة التوريد، وخاصةً مكونات الذاكرة، عاملًا رئيسيًا على المدى القصير. على عكس الدورات السابقة، لم يعد هذا الأمر ثانويًا، إذ بدأ يؤثر على كلٍ من تسعير المنتجات والطاقة الإنتاجية.

هذا يعني أنه حتى مع استقرار الطلب، قد تواجه آبل قيودًا في زيادة هوامش الربح الإجمالية، مما يزيد من أهمية مزيج المنتجات وقطاع الخدمات كعامل استقرار للأرباح.

الخدمات كعامل استقرار، وليست المحرك الرئيسي لإعادة التقييم

يظل قطاع الخدمات أحد أهم مكونات نموذج أعمال آبل، حيث يُولّد تدفقات نقدية متكررة ذات هوامش ربح عالية. مع ذلك، فإن دوره في الدورة الحالية هو دور استقرار أكثر منه دور محرك للنمو.

على عكس السنوات السابقة، لم تعد الخدمات المحرك الرئيسي لإعادة تقييم الشركة. بل أصبحت العوامل الرئيسية الآن هي دورة الأجهزة، والذكاء الاصطناعي، وإمكانية دخول فئات منتجات جديدة.

تحول إداري وتغيير في النظام الاستراتيجي

يُعدّ تغيير الهيكل القيادي عنصرًا أساسيًا إضافيًا، حيث تولى جون تيرنوس منصب الرئيس التنفيذي، بينما انتقل تيم كوك إلى منصب رئيس مجلس الإدارة.

يُنظر إلى جون تيرنوس كقائد أكثر تركيزًا على المنتجات والهندسة، وهو ما يفسره السوق على أنه تحول محتمل نحو اتخاذ قرارات أسرع بشأن المنتجات، واستعداد أكبر لتحمل المخاطر التكنولوجية. في الوقت نفسه، يظل تيم كوك قوة استقرار في المجالات التشغيلية والجيوسياسية، مما يقلل من مخاطر التحولات الاستراتيجية المفاجئة.

توقعات عالية وهامش خطأ محدود

تُعدّ آبل حاليًا من بين الشركات ذات القيمة السوقية الأعلى بين أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، مما يعني أن السوق لم يعد يُقيّم الاستقرار وحده، بل تسارعًا متجددًا في النمو.

نتيجة لذلك، قد لا تُحدث الأرباح القوية رد فعل إيجابيًا دائمًا ما لم تدعمها رؤية مستقبلية واضحة. تشمل المجالات الرئيسية التي تتأثر بحساسية السوق مدى استدامة دورة حياة أجهزة آيفون وماك، وتأثير تكاليف الذاكرة على هوامش الربح، وسرعة دمج الذكاء الاصطناعي وتحقيق الربح منه.

النقاط الرئيسية:

تمر شركة آبل بمرحلة لم يعد فيها الحفاظ على النمو كافيًا، بل بات من الضروري تسريع وتيرة النمو.

تدعم دورة حياة المنتجات، بما في ذلك آيفون 17 e وماك بوك نيو، النتائج، لكنها لم تُحدث بعد تغييرًا جذريًا في هيكل النمو طويل الأجل.

يظل الذكاء الاصطناعي العنصر الأهم المفقود في استراتيجية الاستثمار.

يُحدّ ضغط تكاليف الذاكرة من إمكانية توسيع هوامش الربح.

يتوقع السوق من آبل ليس فقط الحفاظ على استقرارها، بل استعادة قدرتها على تحقيق نمو عالي الجودة بدلًا من مجرد أداء ثابت.

المصدر: xStation5