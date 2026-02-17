نتائج شركة بي إتش بي، وسوق النحاس، وتصحيح سهم كي جي إتش إم. ما تحتاج إلى معرفته

أثبتت مجموعة بي إتش بي مجدداً أنها تشهد تحولاً استراتيجياً، حيث أصبح النحاس المصدر الرئيسي لأرباحها. وكشفت نتائج النصف الأول من السنة المالية 2026، المنتهية في 31 ديسمبر 2025، عن إنجازات قياسية: فقد بلغت الأرباح 6.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي، بينما شكّل قطاع النحاس أكثر من نصف إجمالي أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، ليصل إلى 8 مليارات دولار، بزيادة قدرها 59%. ويعكس هذا النجاح تحسن الإنتاجية في مناجم رئيسية مثل إسكنديدا، والدمج الناجح لعمليات الاستحواذ، بما في ذلك شركة أو زد مينيرالز والمشروع المشترك فيكونا، في ظل أسعار النحاس العالمية المرتفعة إلى مستويات قياسية.

المصدر: xStation5

بالإضافة إلى ذلك، أبرمت شركة BHP أكبر اتفاقية تمويل فضة في تاريخها مع شركة Wheaton Precious Metals، بقيمة 4.3 مليار دولار، مما يسمح لها بتحويل جزء من عائداتها المستقبلية من الفضة إلى سيولة نقدية فورية. تُعد هذه الصفقة مثالاً على الإدارة الفعّالة لمحفظة الأصول. سيتم استخدام العائدات لتطوير مشاريع النحاس والبوتاس، فضلاً عن تحقيق عوائد للمساهمين، كل ذلك بأقل قدر من المخاطر ودون زيادة ديون الشركة.

المصدر: xStation5

لا تزال التوقعات لسوق النحاس قوية، مدعومةً بالعوامل الهيكلية الأساسية التي تدعم الطلب. وتستمر الاتجاهات الكبرى، بما في ذلك نمو التنقل الكهربائي والطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات، في دفع الطلب على المعدن. في الوقت نفسه، تُبقي قيود العرض وارتفاع تكاليف الإنتاج والعوامل الجيوسياسية أسعار النحاس مرتفعة، مما يُفيد شركات مثل BHP في تحقيق الأرباح وتمويل استثمارات التطوير الإضافية.

أما في بولندا، فالوضع مختلف نوعًا ما. فقد شهدت أسهم شركة KGHM Polska Miedź تصحيحًا مؤخرًا، ويعود ذلك أساسًا إلى انخفاض أسعار النحاس العالمية. بالإضافة إلى العوامل الأساسية، ساهمت قضايا سياسية وإدارية، بما في ذلك تغييرات في مجلس إدارة الشركة وإقالة الرئيس التنفيذي ونائبه، في تقلبات السوق. ورغم أن هذه العوامل تزيد الضغط على السهم على المدى القصير، إلا أنها لا تؤثر عمومًا على أساسيات الشركة على المدى الطويل. وعلى الرغم من هذه الاضطرابات المؤقتة، تظل KGHM شركة مستقرة.

المصدر: xStation5

يعكس التصحيح الحالي في أسهم شركة KGHM اتجاهات أوسع نطاقًا في تقلبات أسعار النحاس وارتفاع التقلبات المرتبطة بعوامل الشركة. ويُظهر التاريخ أن فترات تعديل الأسعار جزء طبيعي من دورة السلع، وغالبًا ما تتزامن مع تغيرات في بيئة الاقتصاد الكلي. وبالمقارنة مع شركات عالمية مثل BHP، يتضح مدى أهمية هيكل المحفظة والمرونة المالية خلال فترات عدم اليقين المتزايد.

وتؤكد نتائج BHP الأهمية المتزايدة لقطاع النحاس في هيكل أرباح المجموعة، بينما تُستخدم الفضة وغيرها من الأصول لتحسين المحفظة وإدارة التدفقات النقدية. وفي حالة KGHM، يتوافق التصحيح الملحوظ مع تقلبات أسعار النحاس العالمية وعوامل تنظيمية محلية. وفي قطاع السلع، تظل القيمة طويلة الأجل للشركات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بدورة السلع وقدرتها على توليد تدفقات نقدية مستقرة.