ارتفاع مؤشرات الأسهم وسط تصريحات ترامب بشأن الحرب على إيران 📈 انهيار أسعار النفط

بدأت الأسواق المالية العالمية الأسبوع وسط تقلبات حادة، إلا أن الجزء الأخير من جلسة التداول أمس في الولايات المتحدة شهد تحسناً ملحوظاً في معنويات المستثمرين. وقد جاء هذا التحول مدفوعاً بتصريحات الرئيس دونالد ترامب التي أشارت إلى أن العملية العسكرية المتعلقة بالنزاع مع إيران قد تقترب من نهايتها. وردّت الأسواق على الفور بانخفاض حاد في أسعار النفط وانتعاش قوي في مؤشرات الأسهم الرئيسية. وترتفع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي (US500) بنحو 1% اليوم. ومن الأحداث الرئيسية المؤثرة على المؤشر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي غداً، وتقرير التضخم الخاص بنفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة. أما على صعيد الشركات، فستعلن شركة أوراكل (OCL.US) عن أرباحها بعد جلسة التداول الأمريكية اليوم، بينما من المقرر أن تعلن شركة أدوبي (ADBE.US)، عملاق التكنولوجيا الآخر، عن نتائجها يوم الخميس.

وقد تعافت أسواق الأسهم من خسائرها السابقة مع استجابة المستثمرين لإشارات احتمال خفض حدة الصراع في الشرق الأوسط.

شهدت أسعار النفط تصحيحًا حادًا، حيث انخفضت من مستويات تجاوزت 100 دولار للبرميل إلى حوالي 84 دولارًا (تقترب حاليًا من 90 دولارًا)، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى حوالي 80 دولارًا للبرميل .

ولا يزال قطاع الطاقة محركًا رئيسيًا للتقلبات قصيرة الأجل في الأسواق المالية العالمية .

يراقب المستثمرون عن كثب بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة، والتي قد تؤثر على قرارات السياسة النقدية المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي .

وصرح الحرس الثوري الإيراني بأنه طالما استمرت إسرائيل والولايات المتحدة في مهاجمة إيران، "فلن يخرج لتر واحد من النفط من الخليج العربي". وردًا على ذلك، حذر الرئيس ترامب من أنه إذا هاجمت إيران سفنًا في مضيق هرمز، فسيكون الرد الأمريكي "أقوى بعشرين ضعفًا" وقد يُلحق دمارًا شاملًا بالبلاد .

مساء الاثنين، صرّح الرئيس دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في ناديه للجولف قرب ميامي بأن العملية العسكرية تحقق أهدافها الرئيسية. وأكد في كلمته على نقطتين أساسيتين:

التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف العسكرية للعملية،

والحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة للأسواق العالمية.

ومن أبرز تصريحات الرئيس الأمريكي:

"نحقق خطوات كبيرة نحو إنجاز هدفنا العسكري."

"الصراع يكاد يكون قد انتهى."

ولا يزال ضمان تدفق الطاقة والنفط دون انقطاع إلى الاقتصاد العالمي أولوية قصوى.

بالنسبة للأسواق المالية، أشارت هذه التصريحات إلى احتمال تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية، التي كانت قد أدت سابقًا إلى ارتفاع حاد في أسعار سلع الطاقة. وخلال جلسة التداول العادية في وول ستريت، لاحظ المستثمرون انتعاشًا قويًا بعد الانخفاضات السابقة. ولا يزال قطاع الطاقة حاليًا أحد أهم العوامل المؤثرة في توجهات المستثمرين على المدى القصير.

ويُعد سوق النفط الآن المحرك الرئيسي لسلوك الأصول الخطرة. إذا ما اقتربت العملية العسكرية من نهايتها، فمن المحتمل أن تبدأ الأسواق في تسعير عودة تدريجية لأسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب.

مؤشر 500 الأمريكي، النفط (إطار زمني يومي واحد)

المصذر: xStation5

المصدر: xStation5