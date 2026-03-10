التقويم الاقتصادي: أبرز أحداث الثلاثاء الهادئ: الجغرافيا السياسية وأسهم النفط الأسبوعية (10.03.2026)

بعد استيعاب كمٍّ هائل من البيانات الاقتصادية من كبرى الدول الآسيوية، بما في ذلك انتعاش الناتج المحلي الإجمالي لليابان وفائض الصين التجاري القياسي، إلى جانب أحدث بيانات التجارة في منطقة اليورو، بات جدول البيانات الاقتصادية الكلية ليوم الثلاثاء خالياً تقريباً. هذا الصمت يُركّز اهتمام السوق على التطورات المتسارعة في الحرب الإيرانية.

نشهد هدنة مؤقتة في سوق النفط وارتفاعاً طفيفاً في العملات ذات المخاطر العالية كالدولار الأسترالي، إلا أن هذا التفاؤل الحالي هشّ. فبينما قدّمت تلميحات دونالد ترامب بأن الحرب قد "تنتهي قريباً" دفعةً إيجابيةً للمعنويات اليوم، إلا أن التصريحات وحدها قد لا تكفي للحفاظ على انتعاش طويل الأمد إذا واصلت إيران تحدّيها العسكري.

البيانات المهمة المتبقية هي تقرير مخزونات النفط الخام. ونظراً للارتفاع الأخير في التقلبات، حيث يُتداول خام برنت حالياً قرب 89.50 دولاراً بعد انخفاض حاد من 120 دولاراً، فإن المستثمرين شديدو الحساسية لأي بيانات قد تؤثر على العرض.

جميع الأوقات بتوقيت وسط أوروبا. تمت التصفية حسب: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، منطقة اليورو، اليابان، أستراليا، نيوزيلندا، الصين، كندا. المصدر: xStation5