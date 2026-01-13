رئيس دار جلوبال: سنطلق مشروعين في المملكة بقيمة 38 مليار ريال

قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة دار جلوبال العقارية، إن الشركة تستعد لإطلاق مشروعين في المملكة بقيمة إجمالية تبلغ 38 مليار ريال موضحا أنه سيتم تمويل هذه المشاريع من محفظة الشركة، إضافة إلى التعاون مع الشركة الأم دار الأركان وعدد من البنوك المحلية والإقليمية، إلى جانب تمويل جزء من المشاريع عبر المبيعات على الخارطة والاستفادة من الدفعات المستقبلية من العملاء.



كما بيّن أن الشركة دخلت السوق السعودي في ديسمبر 2024، وأطلقت مشروعَي برج ترامب جدة، و نبتون باي معوض بسدرة في روشن بالرياض، مشيرا إلى أن محفظة الشركة في المملكة تبلغ نحو 11 مليار دولار ما يعادل 41 مليار ريال.



يجدر الإشارة أنه لفت إلى أن مشروع سدرة حقق نسبة إنجاز بلغت 50% خلال عام واحد، بينما وصل العمل في برج ترامب إلى مرحلة الانتهاء من تدعيم البنية التحتية تحت الأرض واستكمال الأعمال الأساسية، كما تم تعيين المقاول الرئيسي وبدء تنفيذ الأعمال في الموقع، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال 30 شهراً منوها إلى وجود دعم كبير من الشركات الحكومية للمطورين من خلال تقسيط بيع الأراضي، مبيناً أنه سيتم تسليم جميع المشاريع التي سيتم إطلاقها قبل عام 2030.



حول السماح للأجانب بتملك العقارات، أوضح الشعار أنه من واجب المطورين في أي بلد، وخصوصاً في السعودية، التسويق لهذا القرار، نظراً لعدم إلمام المستثمر الأجنبي به بشكل كافٍ، مؤكداً أن الحكومة فتحت السوق لتملك الأجانب، لكن يبقى دور المطور في التعريف والتسويق لهذا التوجه.



مؤكدا أن دخول دار جلوبال إلى السوق السعودي جاء نتيجة خبرتها الكبيرة في التسويق للمستثمر الأجنبي، حيث تتعامل مع 120 جنسية، وستعمل على استثمار هذه الميزة في تسويق السوق العقاري في المملكة للمستثمرين الأجانب، ليكون المطور جزءاً من جذب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد وحول الطرح المزدوج للشركة في السوق السعودي، قال الشعار إن الشركة الأم دار الأركان موجودة في السوق السعودي، ولذلك لا يوجد سبب للطرح المزدوج.