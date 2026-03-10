ارتفاع EURUSD بنسبة 0.2% على خلفية فائض تجاري أكبر من المتوقع في ألمانيا 🇩🇪 📈

ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% تقريبًا عقب صدور بيانات التجارة الألمانية، التي شهدت زيادة غير متوقعة في فائضها التجاري على الرغم من التباطؤ العام في كل من الواردات والصادرات.

في يناير 2026، انخفضت الصادرات الألمانية المعدلة بنسبة 2.3% لتصل إلى 130.5 مليار يورو، بينما تراجعت الواردات بنسبة 5.9% لتصل إلى 109.2 مليار يورو على أساس شهري. وعلى الرغم من هذا التراجع الشهري، اتسع الفائض التجاري بشكل ملحوظ ليصل إلى 21.2 مليار يورو، مرتفعًا من 17.4 مليار يورو في ديسمبر 2025، مخالفًا بذلك التوقعات بانخفاضه إلى 15.2 مليار يورو.

في حين تراجعت التجارة مع الاتحاد الأوروبي، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 4.8%، ارتفعت الشحنات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.0%. وقد غذّى هذا النمو بشكل أساسي ارتفاع الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.7%. في المقابل، تباطأت التجارة مع الصين وروسيا، حيث انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 13.2% وتراجعت الواردات من روسيا بنسبة 20.0%.

على الرغم من ضعف التداولات الآسيوية المبكرة، ارتد زوج اليورو/الدولار الأمريكي من المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 100 يوم (باللون الأرجواني الداكن) وعاد فوق مستوى 1162، وهو أعلى مستوى له منذ 4 مارس. المصدر: xStation5