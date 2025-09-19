اقرأ أكثر

🔝ارتفاع الفضة بأكثر من 2%

٨:٠٥ م ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥

الفضة على وشك تسجيل أعلى إغلاق منذ عام 2011 وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى

وصلت الفضة إلى أعلى مستوياتها اليومية منذ عام ٢٠١١ يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن تشهد تصحيحًا طفيفًا، والذي تفاقم بفعل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يصعب تفسيره. وصرح نيل كاشكاري، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم بدعمه لخفض أسعار الفائدة الأخير، وتوقعه لخفضين آخرين هذا العام. ورغم أن كاشكاري ليس عضوًا مصوتًا هذا العام، إلا أنه سيكون كذلك في عام ٢٠٢٦. كما أشار ميران إلى أن التصويت لصالح خفض سعر الفائدة بمقدار ٥٠ نقطة أساس هو الحل الأمثل للوصول بأسعار الفائدة إلى مستوى محايد.

 

من منظور أساسي، تعاني الفضة من نقص كبير في المعروض منذ عدة سنوات. وفي عام ٢٠٢٥، قد يتجاوز هذا العجز ٢٠٠ مليون أونصة، مسجلةً بذلك العام الثامن على التوالي من النقص. ورغم ارتفاع معدلات إعادة تدوير الفضة، إلا أن الطلب الاستثماري المتزايد قد يؤدي إلى نقص في المعروض للتطبيقات الصناعية. وتُستخدم الفضة حاليًا بشكل أساسي في قطاع الطاقة الكهروضوئية، والمركبات الكهربائية، والإلكترونيات، وتقنية الجيل الخامس.

 

 
كما أن ارتفاع أسعار الذهب مدفوع أيضًا بالطلب. يشتري كبار المستثمرين، بالإضافة إلى الجهات الرسمية كالبنوك المركزية، الذهب. أما الفضة، فهي خيارٌ أكثر تكلفةً، ويفضلها صغار المستثمرين.

تنخفض نسبة الذهب إلى الفضة حاليًا إلى 86، بينما يبلغ المتوسط ​​المتحرك لعشر سنوات 82. إذا عاد سعر الذهب إلى 3700 دولار أو حتى 3800 دولار للأونصة، فإن انخفاض نسبة السعر إلى 82 سيُقيّم الفضة بين 45 و46 دولارًا للأونصة. مع أن هذا لن يُمثل ارتفاعًا قياسيًا للفضة، إلا أنه قريبٌ جدًا من هذا.

 
من المحتمل أن تسجل الفضة اليوم أعلى إغلاق لها منذ عام ٢٠١١. وتُعد مكاسب اليوم الأكبر من حيث القيمة الاسمية منذ الأول من سبتمبر. في حال انعكست الفضة وصححت اتجاهها، ستكون مستويات الدعم الرئيسية حوالي ٤١.٥ دولارًا للأونصة و٤٠ دولارًا للأونصة. أما الأهداف المحتملة للفضة فهي ٤٣ دولارًا للأونصة، ثم ٤٥ دولارًا للأونصة. المصدر: xStation5
