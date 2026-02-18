اقرأ أكثر
٦:١٤ م · ١٨ فبراير ٢٠٢٦

ارتفع الفضة 4% رغم ارتفاع الدولار الأمريكي 📈

-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني

تشهد المعادن النفيسة أداءً قويًا اليوم، حيث ارتفع الذهب بنسبة 1.6% والفضة بأكثر من 4%. ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من قوة الدولار الأمريكي، الذي كان من المفترض أن يؤثر سلبًا على أسعار المعادن. بالإضافة إلى ذلك، لم تُفلح البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية الصادرة عن سوق الإسكان وطلبات السلع المعمرة في وقف انتعاش أسعار المعادن النفيسة اليوم.

 

رسوم بيانية للفضة والذهب (إطار زمني يومي واحد)

تتداول الفضة حاليًا بين متوسطاتها المتحركة الأساسية لـ 50 و200 جلسة. وقد يُمهد اختراق مستوى 82 دولارًا أمريكيًا للأونصة الطريق لمزيد من الارتفاع المستدام وعودة واضحة للمعنويات الإيجابية في السوق.

المصدر: xStation5

 

يبدو أن الذهب يتجه نحو اختبار مستوى 5000 دولار أمريكي للأونصة. وسيؤدي اختراق هذا المستوى بشكل حاسم إلى زيادة احتمالية تغير معنويات السوق وانتعاش عمليات الشراء. ولا يزال المعدن قريبًا نسبيًا من المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا (الخط البرتقالي)؛ ففي الأسابيع الأخيرة، انتعش الذهب مرتين بعد انخفاضه دون هذا المتوسط، الذي شكّل دعمًا قويًا للزخم منذ أغسطس.

المصدر: xStation5

٢٠ فبراير ٢٠٢٦, ١٠:٤٨ م

ملخص اليوم: المحكمة العليا توقف الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب؛ ولكن إلى متى؟
٢٠ فبراير ٢٠٢٦, ١٠:١٠ م

ثلاثة أسواق يجب مراقبتها الأسبوع المقبل (20/02/2026)
٢٠ فبراير ٢٠٢٦, ٨:١٤ م

خيبة أمل لترامب، وصمود للجميع: الحقيقة حول الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 🇺🇸
٢٠ فبراير ٢٠٢٦, ٧:١٤ م

عاجل: المحكمة العليا الأمريكية تُبطل التعريفات الجمركية العالمية التي فرضها ترامب 🚨🏛️
انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم
ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات