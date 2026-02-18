ارتفع الفضة 4% رغم ارتفاع الدولار الأمريكي 📈

تشهد المعادن النفيسة أداءً قويًا اليوم، حيث ارتفع الذهب بنسبة 1.6% والفضة بأكثر من 4%. ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من قوة الدولار الأمريكي، الذي كان من المفترض أن يؤثر سلبًا على أسعار المعادن. بالإضافة إلى ذلك، لم تُفلح البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية الصادرة عن سوق الإسكان وطلبات السلع المعمرة في وقف انتعاش أسعار المعادن النفيسة اليوم.

رسوم بيانية للفضة والذهب (إطار زمني يومي واحد)

تتداول الفضة حاليًا بين متوسطاتها المتحركة الأساسية لـ 50 و200 جلسة. وقد يُمهد اختراق مستوى 82 دولارًا أمريكيًا للأونصة الطريق لمزيد من الارتفاع المستدام وعودة واضحة للمعنويات الإيجابية في السوق.