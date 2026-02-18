ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 3% 📈🔥

يتعافى خام غرب تكساس الوسيط حاليًا من خسائر الأمس، بل ويتجاوزها. ويعود هذا الارتفاع إلى تراجع ثقة المستثمرين في اتفاق مزعوم بين إيران والولايات المتحدة، في حين يتزايد ترجيح السوق لسيناريو عسكري. ويبلغ سعر البرميل الآن 64 دولارًا.

ووفقًا لتقارير العديد من المحللين، ولا سيما مراسلي موقع أكسيوس، فإن الحرب مع إيران ليست أقرب مما يعتقد معظم الناس فحسب، بل يُتوقع أيضًا أن تكون أطول وأوسع نطاقًا مما كان يُفترض سابقًا.

وفي غضون الساعات القليلة الماضية فقط، تم نقل أكثر من 50 طائرة مقاتلة وعشرات الطائرات النقلية الإضافية إلى المنطقة.

ولم يشهد الشرق الأوسط مثل هذا التزايد السريع في الوجود الأمريكي بهذا الحجم منذ حرب الخليج الثانية.

وتعود "القيمة الجيوسياسية" بسرعة إلى التقييمات:

OIL.WTI (H4)

المصدر: xStation5