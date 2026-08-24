تقرير FX الأسبوعي: هل ستكون جاكسون هول نقطة تحول للدولار؟ (24.08.2026)

هيمنت أحداث سوق الدين على الأسبوع الماضي. ففي يوم الأربعاء، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن توسيع برنامج إعادة شراء السندات، المعروف باسم برنامج دعم السيولة.

يركز البرنامج بشكل أساسي على السندات طويلة الأجل، أي سندات الخزانة ذات آجال الاستحقاق الأطول.

سيتم رفع الحد الأقصى لعمليات إعادة الشراء الفردية إلى الضعف على الأقل (من ملياري دولار أمريكي إلى 4 مليارات دولار أمريكي).

جاء هذا التدخل في وقت ارتفعت فيه عوائد السندات لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوياتها في 19 عامًا (5.33%).

كان رد فعل السوق سريعًا: فقد انخفضت عوائد السندات لأجل 30 عامًا فورًا بمقدار 10 نقاط أساسية، وتراجع الدولار بنسبة 0.9% مقابل اليورو.

الشكل 1: لوحة بيانات أسعار صرف عملات مجموعة العشر [مقابل الدولار الأمريكي] (14/08/2026 - 21/08/2026)

المصدر: XTB Research, 24.08.2026

في الأيام التالية، محا السوق أكثر من نصف تحركات يوم الأربعاء في سوق الدين. ولم يتمكن الدولار، الذي لا يزال تحت ضغط المخاوف المالية والمؤسسية، من استعادة معظم خسائره. ويبدو أن الارتفاع الطفيف للعملة الأمريكية الذي شهدناه اليوم والجمعة ناتجٌ بشكل أساسي عن زيادة طفيفة في توقعات السوق لرفع سعر الفائدة في الخريف. ويمكن اعتبار هذا الإجراء أداةً لتحقيق التوازن. وتبلغ احتمالية السوق الضمنية لارتفاع سعر الفائدة في سبتمبر حوالي 40% حاليًا، بينما تتجاوز 60% بقليل في أكتوبر.

الدولار الأمريكي (USD)

سيراقب المستثمرون عن كثب جميع الإجراءات الرامية إلى استقرار سوق الدين في الأيام المقبلة. ونحن على يقين من أن هذا الموضوع سيُناقش باستفاضة في أحد أهم مؤتمرات محافظي البنوك المركزية لهذا العام: ندوة جاكسون هول. وسيتمكن كيفن وارش، يوم الجمعة في وقت مبكر من بعد الظهر، من تناول الوضع برمته؛ إذ يُعد هذا الحدث بالغ الأهمية بالنسبة له.

لماذا؟

عندما رشّح دونالد ترامب وارش لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مارس، صنّفه السوق كشخصٍ قابلٍ للتأثير، ومستعدٍ لتغيير نهجه في السياسة النقدية بشكلٍ انتهازي لإرضاء الرئيس الأمريكي الذي كان يطالب بخفض أسعار الفائدة.

وبينما نجح وارش إلى حدٍ ما في التخلص من هذه الصورة النمطية من خلال مؤتمر يونيو، حيث قدّم خطابًا متشددًا نسبيًا، إلا أن تكرار الرسائل نفسها في يوليو لم يلقَ استحسانًا. فقد تمسّك بقراره آنذاك بشأن عدم وجود توجيهات مستقبلية. وتجنّب الإجابة عن أسئلة تتعلق بشرعية التوقف المؤقت، فضلًا عن تلك المتعلقة بالوضع الاقتصادي الراهن.

لن يكون ذلك ممكنًا يوم الجمعة المقبل.

وقد حظي وارش مؤخرًا بدعم من بيانات الاقتصاد الكلي التي أشارت إلى عدم الحاجة إلى تشديد فوري للسياسة النقدية. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون يرغبون في التأكد من امتلاكه خطة عمل متينة واستقلاليته في قراراته. وإذا لم تكن تصريحاته مقنعة مرة أخرى، فقد يستمر الدولار في الانخفاض الذي بدأ بعد الاجتماع الأخير.

قبل يومين من الخطاب، الذي يُعدّ حاسمًا لتوقعات الدولار المستقبلية، ننتظر صدور بيانات التضخم وفقًا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي. هذا المؤشر، رغم تأخره، لطالما فضّله صانعو السياسة النقدية في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية. ويتوقع المحللون زيادة بنسبة 0.2% شهريًا، وهو ما يُستبعد أن يُثير مخاوف كبيرة.

في اليوم نفسه، وبعد إغلاق السوق الأمريكية، سيصدر التقرير الفصلي لشركة إنفيديا. يُمثّل هذا التقرير اختبارًا لمدى استدامة السوق الصاعدة المدفوعة بتطوير الذكاء الاصطناعي. من المرجح أن تؤدي نتائج أسوأ من التوقعات العالية جدًا إلى تراجع في معنويات المخاطرة، مما سيؤثر سلبًا على الأصول الخطرة، ليس فقط في سوق الأسهم. في مثل هذه الحالة، قد يكون الدولار هو الرابح، على نحوٍ مُفارِق.

اليورو (EUR)

الوضع هادئٌ نسبيًا على الجانب الآخر. الاستقرار يُعزز قيمة العملة الموحدة. لا يزال رفع سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر (10/09) مُتوقعًا بشكلٍ كبير، وتستمر البيانات الاقتصادية الكلية الواردة في مفاجأة السوق إيجابًا.

في الأيام الأخيرة، تلقينا مؤشرات مديري المشتريات لشهر أغسطس. بلغ المؤشر المركب أعلى مستوى له في تسعة أشهر، مدفوعًا بالأداء الصناعي الممتاز (أعلى مستوى له في 51 شهرًا). يُلاحظ تحسنٌ ملحوظ في الوضع في ألمانيا، مدعومًا بالطلب المتزايد على المعدات التكنولوجية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وزيادة الإنفاق الدفاعي. في رأينا، يُعدّ مبلغ التحفيز المالي المُبرمج إلى 500 مليار يورو، والذي أعلنه فريدريش ميرز في مارس 2025، ذا أهمية بالغة في هذا السياق.

الدولار الكندي (CAD)

الشكل 2: لوحة بيانات عملات مجموعة العشر [مقابل الدولار الأمريكي] (24/08/2026)

المصدر: XTB Research, 24.08.2026

يشهد الدولار الكندي انخفاضًا ملحوظًا اليوم.

لماذا؟

انتهت المفاوضات بين واشنطن وأوتاوا بشأن اتفاقية تجارية جديدة بالفشل بشكل غير متوقع. وتوقفت المفاوضات يوم الجمعة، ما أدى إلى دخول تعريفات جمركية بنسبة 50% على المنتجات الكندية المصدرة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ. وتشمل هذه التعريفات سلعًا بقيمة إجمالية تتراوح بين 20 و28 مليار دولار (ما يعادل 5-7% من إجمالي الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة).

وتتضمن قائمة التعريفات، من بين سلع أخرى، الأخشاب، والأسمنت، والأثاث، ومنتجات ألبان مختارة، والنبيذ، والمعدات الكهربائية، ومعدات الهوكي. ويدافع الرئيس دونالد ترامب بشدة عن هذا القرار، متهمًا كندا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالسعي إلى جني مزايا كونها دولة دون أن تكون كذلك.

في المقابل، يتهم رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، الولايات المتحدة بفرض مطالب غير عادلة ومضرة اقتصاديًا في اللحظات الأخيرة، بما في ذلك محاولات الحد من قدرة كندا على إبرام اتفاقيات تجارية مع دول أخرى. يرفض الجانب الأمريكي (ممثلاً بجيمسون غرير) هذه الاتهامات، مدعياً ​​أن المفاوضين الكنديين هم من نقضوا التسوية التي تم التوصل إليها سابقاً بمطالب جديدة.

ووفقاً لتصريحات كارني، ستدخل التعريفات الجمركية الكندية المفروضة على الصادرات الأمريكية ذات القيمة المماثلة (دولار مقابل دولار، كما يقول رئيس الوزراء نفسه) حيز التنفيذ في 8 سبتمبر/أيلول. وستطال هذه التعريفات قطاعات مثل الصلب، والآلات الزراعية، والأجهزة المنزلية، والإلكترونيات، ومنتجات الألبان. والجدير بالذكر أن هذا الاختيار ليس عشوائياً؛ إذ يُراد لهذه التعريفات أن تُؤثر سريعاً على الولايات الأمريكية ذات الأهمية السياسية، والتي قد تكتسب أهمية خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

ميخال يوزفياك، محلل أسواق مالية، XTB