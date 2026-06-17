تمويل تاريخي لـ«كافد» بقيمة 12 مليار ريال يعزز ثقة البنوك بالمشاريع السعودية

في خطوة تعكس التحول الذي تشهده السوق المالية السعودية، نجحت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي (كافد) في الحصول على أول تمويل مستقل في تاريخها بقيمة 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، ما يمثل مؤشراً واضحاً على تنامي ثقة القطاع المصرفي في المشاريع الوطنية الكبرى وقدرتها على الاعتماد على أدائها التشغيلي في جذب التمويل.

أول قرض مستقل بعيداً عن الدعم الحكومي المباشر

تمكنت الشركة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة من إتمام صفقة تمويل طويلة الأجل بصيغة المرابحة الإسلامية تمتد لمدة 15 عاماً، لتسجل بذلك أول عملية اقتراض تعتمد فيها على مكانتها التشغيلية والتجارية دون الارتكاز بشكل مباشر على الضمانات الحكومية.

ويعد هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة المشروع، حيث يعكس انتقاله إلى مرحلة أكثر نضجاً من حيث القدرة على توليد الإيرادات وإقناع المؤسسات المالية بجدواه الاقتصادية على المدى الطويل.

تحالف مصرفي يقود الصفقة

شارك في ترتيب التمويل عدد من أبرز البنوك السعودية، من بينها مصرف الراجحي، والبنك الأهلي السعودي، وبنك الرياض، والبنك السعودي الأول، وبنك الإنماء، والبنك العربي الوطني، وبنك الخليج الدولي – السعودية، فيما تولت بنوك أخرى مهام إدارة الاكتتاب والتنسيق المالي للصفقة.

ويؤكد هذا الحضور المصرفي الواسع قوة الثقة التي يحظى بها المشروع داخل القطاع المالي المحلي، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة على تمويل المشاريع المرتبطة برؤية السعودية 2030.

كافد يرسخ مكانته كمركز اقتصادي عالمي

يواصل مركز الملك عبدالله المالي تعزيز موقعه كواحد من أهم المراكز المالية والتجارية في المنطقة، مستفيداً من النمو المتسارع الذي تشهده العاصمة الرياض. ويضم المشروع أكثر من 90 برجاً ومنشأة متعددة الاستخدامات موزعة على مساحة تتجاوز 1.6 مليون متر مربع.

كما يحتضن المركز مقرات لمؤسسات مالية وشركات عالمية وهيئات حكومية، وأصبح وجهة رئيسية للشركات الدولية التي اختارت الرياض مركزاً إقليمياً لأعمالها في الشرق الأوسط.

تطور ملحوظ في سوق الائتمان السعودي

تمثل هذه الصفقة اختباراً مهماً لقدرة المشاريع الكبرى في المملكة على الوصول إلى التمويل اعتماداً على أدائها التشغيلي وليس فقط على الدعم الحكومي. ويرى مختصون أن نجاح كافد في تأمين تمويل بهذا الحجم ولفترة طويلة يعكس تطور سوق الائتمان السعودي وارتفاع مستوى الثقة في المشاريع الاقتصادية المرتبطة بخطط التنمية الوطنية.

كما يؤكد ذلك الدور المتنامي للمصارف السعودية في تمويل مشاريع البنية التحتية والعقارات والمراكز الاقتصادية الكبرى التي تشكل ركائز أساسية في عملية التنويع الاقتصادي.

نموذج جديد لتمويل مشاريع رؤية 2030

تتجاوز أهمية الصفقة قيمتها المالية الكبيرة، إذ تمثل مؤشراً على دخول المشاريع السعودية مرحلة جديدة من النضج المالي، حيث أصبحت الجدارة الائتمانية والكفاءة التشغيلية من أبرز العوامل المؤثرة في جذب التمويل طويل الأجل.

ومع استمرار التوسع العمراني والاقتصادي في الرياض، واستقطاب المزيد من الشركات العالمية، قد تفتح هذه الخطوة الباب أمام مشاريع أخرى ضمن رؤية السعودية 2030 للاستفادة من نماذج تمويل مشابهة، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي ويقلل الاعتماد على مصادر التمويل التقليدية.