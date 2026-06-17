الولايات المتحدة: الأسواق في انتظار وارش

افتتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع طفيف (+0.1%)، بينما حقق مؤشر ناسداك مكاسب أقوى (+0.6%)، مدفوعة بشكل رئيسي بانتعاش أسهم أشباه الموصلات بعد انخفاضات الأمس. وتستقر أسعار خام برنت قرب 79.50 دولارًا أمريكيًا، ويتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي عند 1.16. ويترقب السوق بفارغ الصبر أول اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية برئاسة وارش، مع التركيز بشكل أساسي على توقعات أسعار الفائدة (مخطط النقاط) والمؤتمر الصحفي الذي سيعقبه.

الشكل 1: لوحة بيانات ناسداك 100 (17/06/2026)

المصدر: أبحاث XTB، ١٧ يونيو ٢٠٢٦

الجيوسياسة

في غضون ذلك، يواصل الرئيس ترامب تصريحاته المتضاربة بشأن الاتفاق النووي الإيراني. ففي قمة مجموعة السبع في إيفيان بفرنسا، أشار إلى إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز خلال يوم أو يومين، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المذكرة الحالية لا تُمثل اتفاقًا نهائيًا، محذرًا من أنه إذا "لم يُعجبه ما يراه"، فسوف "يضرب إيران مجددًا". ويبدو أن الأسواق تتجاهل تصريحاته في الوقت الراهن.َ

ومن المقرر عقد مراسم التوقيع يوم الجمعة. وسيمثل استئناف حركة الملاحة البحرية عبر المضيق حافزًا رئيسيًا؛ فعلى الرغم من تطمينات البيت الأبيض، لا يزال المستثمرون متشككين بشأن إمكانية التوصل إلى حل نهائي للأزمة الأمريكية الإيرانية.

السياسة النقدية

تشير جميع الدلائل إلى بقاء أسعار الفائدة دون تغيير، إذ سيُعتبر أي تغيير عن هذا الوضع حدثًا بارزًا في السوق. وسيترأس الجلسة الرئيس الجديد لمجلس إدارة الاتفاق، كيفن وارش. بينما كان من المتوقع على نطاق واسع حدوث دورة ديناميكية من خفض أسعار الفائدة عقب تغيير القيادة، فقد تراجعت هذه التوقعات بشكل ملحوظ. ومع ذلك، يُتوقع تحول نحو لهجة أكثر تيسيرًا، مما قد يُخفف من التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

سيكون مخطط النقاط حاسمًا. فإذا ظهر تباين كبير بين تصريحات وارش وتوقعات اللجنة الفعلية، فقد يتجاهل السوق خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، متشككًا في قدرته على بناء توافق في الآراء بين صناع السياسات. في مثل هذا السيناريو، قد يستعيد الدولار الأمريكي خسائره الأخيرة، لا سيما مع تراجع الثقة بشأن المزيد من التشديد النقدي من قبل البنك المركزي الأوروبي.

تحليل القطاعات

يشهد قطاع أشباه الموصلات انتعاشًا، بقيادة شركة أبلايد ماتيريالز (+8.9%) بعد إعلان شراكتها مع إيسيلور لوكسوتيكا لتطوير نظارات متطورة بتقنية الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي. كما تستفيد الشركة من رفع المحللين لأهدافهم السعرية. وتشير المكاسب المماثلة في أسهم شركات منافسة مثل لام ريسيرش وإيه إس إم إل إلى أن التفاؤل يسود القطاع بشكل عام.

في المقابل، تشهد شركات البرمجيات الراسخة، مثل أدوبي وكوجنيزانت ووركداي، أداءً ضعيفًا. ويبدي المستثمرون المؤسسيون تزايدًا في التشكيك تجاه نماذج أعمال البرمجيات كخدمة (SaaS). وقد يُعزى هذا الضعف أيضًا إلى عمليات "تجميل البيانات" في نهاية الربع، حيث تتخلص الصناديق من الأسهم ذات الأداء الضعيف لتحسين محافظها الاستثمارية قبل إغلاق الربع الثاني.

الشكل 2: الشركات الرابحة والخاسرة في مؤشر ناسداك 100 (17/06/2026)

المصدر: بلومبيرغ، ١٧ يونيو ٢٠٢٦

الشكل ٣: خريطة حرارية لقطاعات مؤشر ناسداك ١٠٠ (١٧ يونيو ٢٠٢٦)

المصدر: أبحاث XTB، ١٧ يونيو ٢٠٢٦

التحليل الفني

الشكل ٤: مؤشر US100 [D1] (١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ - ١٧ يونيو ٢٠٢٦)

المصدر: xStation، ١٧ يونيو ٢٠٢٦

بعد تراجعٍ حادٍّ نحو مستوى فيبوناتشي ٢٣.٦٪، استأنف المؤشر اتجاهه الصعودي على المدى المتوسط، متجاوزًا عتبة ٣٠,٠٠٠ نقطة مرة أخرى. ويُعدّ المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ ٥٠ فترة، القريب من ٢٨,٦٠٠ نقطة، مستوى دعم رئيسيًا؛ وطالما بقي السعر فوق هذا المستوى، يُنظر إلى أي تراجعات على أنها تصحيحات ضمن اتجاه صعودي قوي.

يحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) حاليًا قرب مستوى ٥٠، مما يعكس غياب اتجاه واضح، بينما لا يزال مؤشر MACD يُشير إلى البيع، مما يدل على تراجع الزخم الصعودي السابق.

أخبار الشركات

لا-زي-بوي ( LZB.US ): ساهمت زيادة عدد المتاجر في تحقيق أداء متميز في الربع الرابع. وبلغت ربحية السهم المعدلة ١.٢٦ دولارًا أمريكيًا، أي أكثر من ٥٠٪ من متوسط ​​التوقعات البالغ ٠.٨٢ دولارًا أمريكيًا.

ليونزجيت ستوديوز ( LION.US ): انخفضت أسهمها بنسبة 6.5% بعد تقارير تفيد بأن نتفليكس غير مهتمة حاليًا بالاستحواذ عليها.

سبيس إكس ( SPCX.US ): يبدو أن يوم الأربعاء سيشهد أول جلسة تداول خاسرة للشركة، حيث انخفضت أسهمها بنسبة 4.3%. ويترقب السوق انضمام الشركة المتوقع إلى مؤشر ناسداك 100 خلال الأسابيع القادمة.

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ميخال يوزفياك، محلل أسواق مالية في XTB